Опытные туристы рассказали о проколах отелей и других неприятностях, которые ждут вас в путешествии

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Опытные туристы знают, как сложно заранее все предугадать, планируя поездку. Одни отели идут на всяческие уловки, чтобы на фотографиях зрительно увеличить площадь номеров, другие удивляют выдумками: скрытые камеры в освежителе воздуха, прозрачная ванная комната и горячая вода по расписанию. К счастью, интернет-пользователи с удовольствием обсуждают рекомендации, которые спасут от подобных неприятных впечатлений в незнакомом месте.

AdMe.ru собрал проверенные советы людей, которые часто путешествуют и на своем опыте знают, где вас могут поджидать неприятности.

11. Карты Google расскажут, как на самом деле выглядит район рядом с отелем или апартаментами

Перед тем как бронировать номер в отеле, загляните в карты Google, чтобы посмотреть на фотографии улиц по соседству. Часто отели, находящиеся в отдаленных или неблагополучных районах, предлагают хорошие номера по низкой цене, но «забывают» рассказать об окрестностях. Попробуйте виртуальные прогулки по улицам, чтобы заранее узнать, когда работают магазины и аптеки поблизости, где останавливается общественный транспорт и как быстро добраться до достопримечательностей и центра города. Совет: Сохраните нужный маршрут, чтобы загрузить в мобильном приложении и использовать в офлайн-режиме на месте.

10. Найдите фотографии отеля в социальных сетях

Уточните у администрации отеля, как предоставляется доступ в интернет. Например, при бронировании администрация гарантирует бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi, а на самом деле это касается только зоны холла, а за доступ из номера нужно заплатить дополнительно. Рекламные фотографии отелей часто недостоверно отражают действительность. Владельцы маскируют недостатки и снимают так, чтобы зрительно помещение выглядело больше. Как выглядит отель, лучше расскажут пользовательские снимки на сайтах с отзывами или в инстаграме, если воспользоваться поиском по геотегам или названию отеля. Так можно узнать и о приятных бонусах в номере, это может быть термометр в душе или бесплатный мобильный телефон на время отдыха.

Внимательно изучите отзывы о бассейне, тренажерном зале или спа-центре, если их услуги включены в стоимость номера. Подобные комплексы часто работают как партнеры отеля, где сотрудники не несут ответственности за оставленные вещи и взимают дополнительную плату за мелочи, например место под зонтиком от солнца у бассейна. Нет единого требования касательно количества полотенец в номере, но в хорошей гостинице предлагают два полотенца для тела, одно для ног и одно для рук. Возите личное полотенце среднего размера из микрофибры: оно отлично впитывает влагу и быстро высыхает. Совет: Шампуни, тапочки и даже халаты забирайте с собой — их цена уже включена в стоимость номера.

9. Присмотритесь, как устроен номер

Людям с ростом выше среднего непросто подобрать номер в отелях Азии. Не оценивайте масштабы по фотографиям, узнайте высоту потолков у администрации при бронировании. Если вам сложно передвигаться по лестнице, заранее спросите о наличии лифта и его размерах: не каждый пассажирский лифт вместит детскую коляску. Безопаснее жить на первых пяти этажах, куда в случае пожара дотянется пожарная лестница. Существует 15 типов розеток, и в отеле не всегда есть универсальный переходник. В старых гостиницах иногда приходится довольствоваться одной или двумя розетками, которые заняты кондиционером и телевизором. Перед поездкой уточните этот вопрос у администрации. Совет: Если не хватает розеток, заряжайте телефон напрямую от телевизора, подключившись к его USB-входу.

8. Не переплачивайте за вид из окна

Номер с дополнительным окном стоит дороже, только не всегда это окно ведет на улицу. Владельцы отелей прячут за окнами чуланы, общие коридоры, дымоходы и просто стены. Если отдельно платите за вид из окна, уточните, о чем идет речь. Например, возможно, выбирая «вид на море» (Sea view), вы хотите получить «вид на пляж» (Beach view). Совет: Если отель не предоставляет бесплатную отмену брони в последний момент, свяжитесь с администрацией и попросите перенести даты заезда на месяц вперед, а затем через неделю позвоните и отмените «новую» бронь. Этот лайфхак не всегда работает, но стоит попробовать.

7. Внимательно изучите фотографии ванной комнаты

Иногда ванная отделена от комнаты стеклом. Такой дизайн чаще встречается в гостиницах с небольшими номерами для индивидуальных бизнес-путешественников. Семьи с детьми здесь не останавливаются. Прозрачная ванная занимает меньше места, использует освещение комнаты и позволяет следить за ситуацией в номере. Совет: Если напор в душе слабый, снимите насадку и уберите резиновое черное кольцо. Напор станет сильнее. Если нет уверенности в чистоте душа, положите под ноги полотенце, прежде чем заходить в него.

Выбирая общую ванную или туалет, узнайте, как устроено это помещение. Иногда оно расположено между двух номеров и в каждом есть собственный вход. Попадая в ванную, нужно удостовериться, что она свободна, и закрыться со стороны соседей. Тревогу в этом случае вызывает и сохранность личных вещей. В некоторых странах горячая вода доступна только в определенное время. Иногда встречаются бойлеры, которым требуется время для нагрева воды. В таких случаях выручит сухой шампунь для волос. Совет: Распакуйте вещи и повесьте на вешалках в ванной, включите горячий душ и закройте ванную на пару минут. Пар «прогладит» все складочки.

6. Перед заселением обратите внимание на мелочи

Проверьте отопление и кондиционеры перед тем, как распаковывать вещи, и требуйте замены номера, если что-то не работает. Внимательно осмотрите номер: администрация иногда устанавливает скрытые камеры над кроватью, сейфом и в ванной комнате. Удостоверьтесь, что все розетки работают.

«Наберите: 0 — ресепшен; 911 — экстренный вызов; 68 — послушать сказку на ночь».

Уточните, где аптечка: в каждой гостинице обязаны предоставить лекарства и препараты для срочной медицинской помощи. Заранее запишите латинские названия препаратов, которые могут пригодиться: по ним в аптеке подберут нужное лекарство. Запомните часы работы столовой и узнайте правила обслуживания. Некоторые отели разрешают взять с завтрака пару сэндвичей и разливают кофе в одноразовые кружки, чтобы взять с собой для прогулок по городу. Совет: Если вы привязаны к определенному типу питания, напишите администрации заранее, возможно, повара пойдут навстречу и предложат индивидуальное меню.

5. Узнайте, какие меры безопасности помогли другим путешественникам

При чтении отзывов об отеле обращайте внимание на информацию о мерах безопасности и проверьте через поисковик, не является ли эта гостиница местом, где произошло какое-то неприятное событие или преступление. Перед поездкой сделайте фотокопию паспорта, билетов и важных документов. Оригиналы держите в надежном месте, копии носите при себе и отправьте на e-mail себе и кому-то из близких для экстренных ситуаций. Ценные вещи лучше хранить в сейфе у администрации, если они гарантируют сохранность. Не доверяйте замкам в подозрительных отелях: вставляйте ключ в замочную скважину на ночь или используйте мебель, чтобы заблокировать вход. Помните, что в некоторых странах небезопасно даже заселяться в номер отеля без сопровождения мужчины. Не сообщайте таксисту, в каком номере и на сколько вы остановились.

4. Обзаведитесь карманным разговорником

Отправляясь в страну, где говорят на незнакомом языке, приобретите карманный разговорник. Возможно, люди, с которыми вам необходимо будет общаться, не владеют английским или другим знакомым вам языком. Выучите основные фразы: приветствия, благодарности, вопросы. Узнайте адреса посольства вашей страны, сохраните в телефоне его контакты. Запишите местные телефоны экстренных служб. В чрезвычайной ситуации даже базовое знание языка может спасти жизнь человека. Совет: Сфотографируйте название улицы, номер отеля, другие адреса и даже место парковки, чтобы не забыть. Еще фотографии пригодятся, чтобы объяснить таксисту, куда вам надо добраться.

3. Гуляйте по местам, которые советуют местные жители

Компании платят издателям туристических путеводителей, чтобы привлечь туристов. Лучшие рекомендации предоставят местные жители — существуют специальные сайты, где собраны их советы. Инстаграм подскажет, как выглядят достопримечательности на самом деле, какие из них стоят потраченного времени и куда отправляются опытные туристы. В фейсбуке работает функция запроса рекомендаций, которая привязана к геопозиции человека: приезжаете в незнакомый город, активируете поиск рекомендаций по ресторанам вокруг вас и пользователи, живущие и работающие поблизости, подскажут, где лучше перекусить. Некоторые отели предоставляют специальные карты, которые дают скидки на посещение кафе, музеев, театров и галерей. Местные туристические организации обычно распространяют бесплатные карты города, буклеты и брошюры для туристов.

2. Экономьте, не отказывая себе в удовольствиях

«Мусор на пляже. Мы угостим вас чашкой кофе, если вынесете ведро мусора с пляжа. Ведра для мусора можно взять в кафе. Даже незначительная помощь имеет значение».

Когда бюджет ограничен, попробуйте способы бесплатно получить ту или иную услугу. Некоторые кафе награждают посетителей за незначительные услуги: репост в социальной сети, помощь в переводе меню на иностранный язык или доброе дело. Во многих городах функционируют бесплатные туры. Отели предоставят дополнительную скидку, если бронировать номер напрямую, минуя известные сайты. Тем, кто путешествует по работе, администрация отеля может предложить скидку или особое обслуживание по программе Global Business Program.

Не покупайте билеты с рук, пытаясь сэкономить. Закажите через отель — это безопаснее и часто дешевле. Если хорошо знаете английский язык и часто путешествуете, изучите крупные сайты, где продаются билеты на мероприятия по всему миру. Зарегистрированным пользователям предоставляются скидки и приятные подарки.

«Срежьте себе немного цветов. Наслаждайтесь!»

В некоторых странах есть целые поля с фруктами, овощами и цветами, где можно бесплатно или за небольшую плату собрать урожай. Люди приезжают, самостоятельно собирают нужные продукты или цветы и оставляют символическую сумму денег в ящике. Собранные средства идут на благотворительность. Существуют специальные программы, в рамках которых можно отдохнуть и сделать что-то хорошее, тратя на это 3–5 часов в день: сопровождать научную экспедицию, собирать клубнику, ухаживать за животными или помогать наставникам в детских лагерях. Компания возьмет на себя расходы на проживание, питание и даже выплатит заработную плату, вам останется только оплатить дорогу.

1. Не попадитесь на удочку, покупая сувениры

Покупать продукты и сладости лучше на рынке, на развес и с возможностью попробовать на вкус. Узнайте через интернет, где расположены фирменные магазины национальных деликатесов. Вместо сувенирных лавок ищите небольшие мастерские, которые предлагают аутентичные и нестандартные подарки. Узнайте, как зовут местных современных дизайнеров и где находится их ателье или шоурум, загляните на городские фестивали и маркеты.

Расскажите нам о хитростях и находках, которые помогают вам избежать неприятностей во время путешествий.