12 новых уловок мошенников, о которых нужно знать, чтобы не попасть в неприятности

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Если бы существовала премия за актерское мастерство среди воришек и мошенников, то их наградам не было бы числа. Порой совершенно обычная житейская ситуация может быть настолько идеально спланирована злоумышленниками, что вам и в голову не придет усомниться во всей абсурдности происходящего вокруг вас действа.

AdMe.ru собрал самые свежие уловки мошенников и воришек, которые они могут использовать в любом крупном городе уже сегодня, а также разобрался, как правильно себя обезопасить от неприятных инцидентов.

1. Одежда на лобовом стекле

Если вы вдруг увидели любую странную вещь на лобовом стекле вашей машины, то будьте предельно осторожны. Таким способом преступники хотят вас отвлечь, а пока вы будете возиться и убирать одежду с автомобиля, вас могут внезапно атаковать сзади или незаметно украсть сумку из салона. Грабители практикуют такой метод на парковках больших торговых центров, особенно в вечернее время. Что делать? Не снимать ничего с лобового стекла, а лучше сразу сесть в машину и попытаться отъехать в более безопасное место либо запереться в машине и позвонить в полицию или попросить помощи у друзей.

2. Упавшие деньги

Вы идете по улице, к вам подходит мальчик, который утверждает, что вы обронили деньги. Вы точно не помните, куда вы положили деньги, поэтому благодарите ребенка и идете дальше. Вдруг подходят его родители и обвиняют вас в том, что вы украли у мальчика деньги, когда он просто просил их разменять. Вы шокированы ситуацией, а родители ребенка требуют вернуть не только полную сумму, но и заплатить за моральный ущерб. Что делать? Помните, что мало кто реально вернет вам ваши деньги, если вы их случайно обронили. Но если вам действительно попались честные люди, то сначала аккуратно проверьте, действительно ли ваши сбережения пропали, а уже после этого благодарите за помощь. Не стоит рассчитывать на халяву и брать любую ценную вещь (деньги, кошелек, кольцо) из чужих рук. А если конфликт действительно произошел, то зайдите в любое людное место, где есть видеокамеры, и вызовите полицию.

3. Кража покупок перед вашим носом

Представьте, что вы только что совершили покупку в магазине и направляетесь с новеньким телевизором в тележке к своей машине. На выходе из торгового центра вас останавливает охранник, чтобы проверить вашу покупку и чек, но тут подходит сотрудник магазина и говорит, что вам случайно отдали испорченный телевизор, и просит пройти на склад, чтобы забрать новый, а за тележкой с вашими вещами пока посмотрит охранник. Вы следуете за ним, но в следующее мгновение он растворяется, как и ненастоящий охранник вместе с вашими покупками. Что делать? Проверять товар перед покупкой и в зоне выдачи, никогда не оставлять вещи без присмотра, а тем более полагаться на других людей, а лучше всего ходить за дорогими покупками вместе с друзьями.

4. Выигрыш в лотерею

В магазине вам могут предложить бесплатный лотерейный билет. Вы стираете защитное поле, и там выпадает выигрышная комбинация. Чтобы получить приз, нужно позвонить на специальный номер, который указан на обороте билета. Вы радостно набираете цифры в предвкушении большого куша. Сначала вы несколько минут ждете, пока вас соединят с оператором, потом вы долго диктуете номер билета, указываете ваши персональные данные для связи, вам обещают перезвонить, когда нужная сумма будет готова. Но приза вам не видать, как и денег на своем телефонном счете, которые полностью исчезли, когда вы позвонили, как оказалась, на платную линию. Что делать? Не берите бесплатные лотерейные билеты, а уж если вы вдруг выиграли, то проверьте сначала информацию об операторе лотереи в интернете.

5. Прожорливый банкомат

Многие, наверное, уже слышали, что мошенники очень часто используют фальшивую клавиатуру или накладной считыватель, а также маленькую видеокамеру, чтобы украсть с карты деньги, но теперь нужно быть еще более внимательным. Грабители умело засовывают кусок фотопленки с прорезями в слот для приема карт, в котором карта просто застревает. Вы думаете, что банкомат по ошибке не отдает карту, пытаетесь связаться с сотрудниками банка, а в это время грабитель подходит к банкомату, мастерски вынимает вашу карту и спокойно с нею уходит. Еще мошенники могут просто заклеить скотчем отделение для выдачи наличных. Что делать? Снимать деньги лучше в помещениях банка, где находятся сотрудники учреждения, а также ведется видеонаблюдение. Также вы можете попросить снять деньги через кассу у оператора, в таком случае карту точно никто не украдет. Если таких возможностей нет, то перед снятием наличных проверьте клавиатуру, слот для карт и отсек для выдачи банкнот. Если банкомат все-таки съел ваш кусочек драгоценного пластика, то, не отходя от банкомата, позвоните на горячую линию этого банка, а лучше сразу заблокируйте свою карту хотя бы через мобильное приложение.

6. Кража электронного кошелька

Прогресс не стоит на месте, и многие уже привыкли оплачивать покупки лишь в одно касание картой или смартфоном. У грабителей есть специальное устройство, которое также может считывать информацию с вашего электронного кошелька. Достаточно лишь слегка дотронуться до вашего гаджета или пластиковой карты, и у них появляется доступ к вашему электронному кошельку. Что делать? Сегодня в продаже можно найти специальные кошельки, которые не дают считывать данные с карты, пока она в нем находится. Также в своем мобильном приложении вы можете ставить ежедневные лимиты на сумму покупок, чтобы не потерять неожиданно все деньги со своего счета.

7. Бесплатный пробник духов

Вы выходите из торгового центра с покупками, к вам подходит очаровательная девушка и предлагает бесплатный флакончик духов, если запах вам понравится. Она сначала прыскает немного вам на запястье. Вам аромат очень нравится, учитывая, что вы получите их совершенно бесплатно. Милая дама предлагает вам еще немного брызнуть на шею, но «случайно» промахивается и попадает вам в глаза. Пока вы ослеплены, подельник незаметно крадет у вас кошелек или телефон из сумки. Что делать? Помнить, что промоутеры могут работать только внутри магазина, а никак не на улице. Постараться избегать авантюрных предложений от незнакомцев, какими бы соблазнительными они вам ни казались.

8. Ключи от машины

Вы сидите в кафе на людной пешеходной улице, справа к вам подходит мужчина и случайно роняет ключи от машины. Вы нагибаетесь, чтобы достать их, а в это время с другой стороны его подельник незаметно крадет вашу сумку. Что делать? Выбирайте место в кафе на улице, которое не расположено близко к потоку людей, лучше занять столик ближе к какой-нибудь стене или перегородке. Держите сумку застегнутой, а лучше зацепите ее за ножку стула или стола, чтобы ее не смогли так просто утащить. И никогда не поднимайте чужие упавшие деньги, карты, кошельки, ключи от машины, вместо этого громко окликните человека и укажите на потерянную вещь.

9. Бесплатный Wi-Fi

Будьте осторожны, когда пытаетесь подключиться к Wi-Fi в людных местах. Мошенники создают бесплатные открытые сети с именем торгового центра или гостиницы, и вы первым делом пробуете подключиться к ним. Для этого иногда требуется регистрация с указанием ваших персональных данных. Так злоумышленники получают доступ к вашей личной информации и даже могут отследить историю браузера и узнать ваши пароли. Что делать? Если вы находитесь в общественном месте, то сначала обратитесь на стойку информации, чтобы узнать о наличии бесплатной сети Wi-Fi. Если вам действительно нужен интернет, то лучше зайти в любую крупную сеть кафе или ресторанов и подключиться к сети безопасно.

10. Выгодные предложения

Вам часто приходилось принимать звонки от сотрудников разных фирм, которые предлагают тот или иной сервис? Например, банки, о которых вы никогда не слышали, рекомендуют взять у них кредит на невероятно выгодных условиях, даже ехать никуда не нужно, а курьер сам привезет договор и нужную сумму. Однако сначала вас просят заплатить некую комиссию банку в размере нескольких тысяч, а после получения этих денег сотрудники «лучшего банка» куда-то исчезают. Что делать? Если вы берете кредит, то оформляйте его в крупном и известном банке, а также внимательно читайте договор. Помните, что никаких комиссий ни один официальный банк заранее с вас брать не будет.

11. Работа мечты

Наверное, многие мечтают получить работу мечты и переехать в другую страну. Вы размещаете свое резюме на официальных зарубежных сайтах по поиску работы в надежде на чудо. Через некоторое время вы действительно можете получить телефонный звонок или письмо, в котором вам расскажут, что ваше резюме им понравилось, на работу вы приняты, получать вы будете еще больше, чем планировали, а компания готова помочь с визой, переездом и даже бесплатной квартирой. Вам даже могут прислать настоящий контракт и ссылку на прекрасный сайт компании, но вас еще попросят оплатить дополнительные расходы, связанные с переездом, или купить материалы для обучения, которые вам обещают компенсировать с первой зарплаты. Вы с радостью расстаетесь с несколькими сотнями долларов в погоне за мечтой, может быть, даже получаете визу, но, когда приезжаете, то обнаруживаете, что такой компании не существует либо никто даже и не слышал о вашем существовании. Что делать? Помните, что только на основе вашего замечательного резюме вас не могут сразу взять на работу. При официальном трудоустройстве вам нужно будет сначала пройти несколько собеседований, и вас никто не может заставить платить за что-то заранее. Только по взаимному согласию и с первой зарплаты у вас могут удержать какую-то сумму за обучение или подготовку визовых документов, но никогда не попросят прислать деньги вперед. Всегда проверяйте информацию о компании, все контактные телефоны, а также реальный адрес.

12. Простой лайфхак против домушников

Очень часто грабители посещают квартиры под видом представителей коммунальных служб, чтобы якобы проверить показания счетчиков, а на самом деле они досконально изучают все ценности в квартире, которые потом планируют украсть. Что делать? Не открывать дверь тем, кого вы не ждете. Если к вам постучались представители любых служб, то не поленитесь сначала позвонить в их организацию и уточнить, если они кого-то к вам присылали. Еще некоторые находчивые люди покупают милицейские фуражки и кладут их на самое видное место у входа в квартиру, чтобы отпугнуть потенциальных грабителей.

А какие способы уберечься от мошенников и воришек знаете вы?