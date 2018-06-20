О чем я узнала, прожив несколько лет в Венгрии

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Венгрия — удивительная страна. Памятники римской архитектуры, строения эпохи Османской империи, готические соборы и средневековые крепости в сочетании с восхитительной кухней и знаменитыми банями — вот что привлекает туристов со всех уголков планеты. Если вы хотите почувствовать дух старушки Европы и ощутить национальный колорит, то вам необходимо посетить Венгрию. И вот почему.

Подруга автора AdMe.ru несколько лет назад уехала учиться в Венгрию и осталась там жить. Она решила рассказать об особенностях проживания в Венгрии и о том, куда обязательно нужно сходить каждому туристу. Далее следует рассказ от ее лица.

Монумент «Тысячелетие обретения родины» на площади Героев.

Живя в Венгрии, нужно обязательно знать венгерский язык и желательно английский. Зависит от того, где вы работаете. А если вы приехали отдыхать, то можно обойтись английским. В Будапеште для туристов все очень просто и доступно. Есть информационные центры, где говорят на английском, вывески на остановках общественного транспорта тоже дублируются.

За пределами столицы можно встретить семейные пансионы и ресторанчики, где говорят только на венгерском. Но венгры очень доброжелательно относятся к туристам, поэтому с удовольствием вам помогут. Они могут говорить громче или объяснять что-то с помощью жестов.

Вообще, венгры очень трепетно относятся к своей культуре и истории. До сих пор на государственном уровне празднуют революцию 1848 года и помнят про земли, которые у них отобрали по Трианонскому договору после Первой мировой войны. Они очень гордятся своими историческими памятниками архитектуры. Пожалуй, самое красивое здание здесь — это здание Венгерского парламента. Будете в Будапеште — обязательно посмотрите.

Гуляш, каштановое пюре и вишневый суп — традиционные венгерские блюда.

Блюда венгерской кухни довольно-таки жирные. Лично для меня немного тяжеловаты, и я не все могу съесть. Приезжая сюда, нужно морально приготовиться к лишним килограммам. Кроме знаменитых супов гуйяш и халасле, есть фруктовый сладкий суп со сливками. И едят его на первое — как обычные, привычные для нас супы. Очень необычный десерт — пюре из каштанов. Также их едят просто запеченными или добавляют в выпечку в виде начинки. Но есть и привычные нам голубцы и блинчики. Советую попробовать блины с ромом — их поджигают и едят. Это очень вкусно.

На большие праздники вроде Пасхи или Рождества венгры ходят в гости к родственникам, вместе отмечают, накрывают стол. Если вы попадете на семейное торжество, то готовьтесь есть до пуза. И это я серьезно! Готовят венгры много, жирно и вкусно. Они даже яичницу на сале жарят! В праздники на стол обычно ставят суп, второе, соленья и обязательно салат. Все настолько сытное, что тяжело встать из-за стола.

Молодежь собирается у кого-нибудь в квартире. Есть негласный стандарт, когда хозяин квартиры покупает пару бутылок вина, немного пива, воду и закуски: соленую соломку, чипсы или печенье. Если вы хотите пить и есть что-то другое, то приносите с собой. Обычно собираются у кого-то перед ночным клубом. Алкоголь в Венгрии дорогой и не всегда по карману бедным студентам.

Ну и еще немного про еду. Венгры очень любят мясо, особенно свинину, особенно жареный бекон. Они даже умудрились из забоя свинюшки сделать целый праздник. Называется он «поминки по свинье» и отмечается в преддверии зимы. Праздник заключается в том, что мастер забивает свинью, а после из мяса готовят колбасы, котлеты, коптят окорока. И, соответственно, едят. Главное блюдо «поминок по свинье» — это печень, которую готовят по местному рецепту.

Старые дома Венгрии могут вовсе не иметь отопления. В отличие от новостроек.

Мы проживаем в панельном доме, поэтому у нас общее отопление. Старые фонды отапливаются газовыми конвекторами. Это не очень удобно, потому что конвектор быстро сжигает кислород в воздухе и становится нечем дышать. В таких домах отапливаются только спальни, а вот на кухне и в ванной можно замерзнуть. А в некоторых домах и вовсе нет отопления. Так что если хотите снимать квартиру в Будапеште, то поинтересуйтесь у хозяев, какой у них тип отопления.

Аренда жилья влетит в копеечку. Зачастую снимают комнату в квартире. Так делают все — от студентов до женатых пар. Получается что-то вроде коммуналок. В среднем аренда комнаты на окраине Будапешта обходится в € 200, снять квартиру можно за € 300−400, еще примерно € 100 придется отдать за коммунальные услуги.

Венгерки вообще редко красятся и наряжаются. Любимая одежда — майка и джинсы. А еще они зачастую не носят бюстгальтер. Сходить в магазин или выбросить мусор можно в халате или домашней одежде. Здесь никто не марафетится перед походом в магазин или на прогулку по парку с собакой. Другое дело, если девушка идет на свадьбу или юбилей.

Перед тем как создать семью, венгры очень долго встречаются и живут вместе. Принято не только гражданское заключение брака, но и венчание. Свадьбы гуляют веселые и широкие, с огромным количеством палинки — это такая фруктовая водка.

Венгры очень верующие. Они либо католики, либо протестанты — зависит от района проживания. Здесь отмечают религиозные праздники наравне с государственными. У них выходные на Рождество, Страстную пятницу, Пасху, Троицу. Это очень удивляет некоторых моих знакомых из России. Именины (дни ангела) празднуют веселее, чем дни рождения.

Ряженые в Фаршанг — подобие русской Масленицы.

Хеллоуин, или День всех святых, в Венгрии — большой семейный праздник. Принято ходить на кладбище, проводить время с семьей. Переодевается во всякую нечисть в эту ночь только молодежь. Костюмированным народным праздником считается Фаршанг — проводы зимы и встреча весны. По всей Венгрии проходят карнавалы, массовые шествия, празднуют все, от мала до велика.

Прожив здесь несколько лет, я поняла, что венгры не такие педантичные, как западные европейцы. Обычно они спокойные, но при встрече с иностранцем начинают громче и медленнее говорить. Они очень много жалуются: на работу, зарплату, власть, медицину. Причем сами этого не отрицают. Многие ноют, но менять в своей жизни ничего не хотят. Может, это эмоциональная разрядка такая.

Если вы захотите окунуться в культуру и быт Венгрии, то приезжайте на Пастуший фестиваль.

А еще они очень вежливые. Поначалу для меня это было странно, но со временем я привыкла. Тут нормально, что незнакомый мужчина придержит вам дверь в магазине или подаст руку, когда вы выходите из троллейбуса, автомобилисты всегда пропускают на пешеходном переходе. Сначала это немного пугало. А сейчас, когда я приезжаю на родину, немного не хватает этой вежливости.

Венгерский язык. Это вообще самое сложное. Как мне кажется, в грамматике венгерского вообще больше исключений, чем правил. Можете себе представить, что в нем три буквы «А», и произносятся они по-разному! Вообще, если вы хотите жить и работать здесь, то, увы, без знания венгерского никуда. Даже если у вас виртуозный английский.

Отношение к погоде тут тоже своеобразное. Чуть выпал снег — все сразу достают санки. И ничего, что снега лежит пару миллиметров. А как только появляется первое весеннее солнышко, многие раздеваются до маек. Аномальными считаются морозы от −10 °С. У населения начинается небольшая паника.

Зачем нужно ехать в Венгрию? Затем, чтобы искупаться в знаменитых источниках! 80 % запасов пресной воды Венгрии составляет лечебная и термальная вода. Только в Будапеште более сотни лечебных источников. Даже в центре столицы можно обнаружить несколько купален. Большинство людей, посещающих купальни, — туристы. Раньше было очень много немцев, но со временем их вытеснили русские.

Я, пожалуй, выделю 3 купальни, которые нужно обязательно посетить: Сечени — самый большой в Европе лечебный комплекс. Купальни работают с 1881 года. Вода здесь достигает 77 °С. Это самый горячий источник в Европе. Если у вас невралгия, заболевания суставов, язва желудка, гастрит или проблемы с мочеиспусканием, то добро пожаловать в Сечени.

— самый большой в Европе лечебный комплекс. Купальни работают с 1881 года. Вода здесь достигает 77 °С. Это самый горячий источник в Европе. Если у вас невралгия, заболевания суставов, язва желудка, гастрит или проблемы с мочеиспусканием, то добро пожаловать в Сечени. Рудаш — купальня у подножья горы Геллерт в самом центре Будапешта. Оттуда открывается просто фантастический вид на город. Купальня эта была заложена аж в XVI веке на месте турецких бань. Приезжают туда с межпозвоночной грыжей, остеопорозом, заболеваниями позвоночника и суставов.

— купальня у подножья горы Геллерт в самом центре Будапешта. Оттуда открывается просто фантастический вид на город. Купальня эта была заложена аж в XVI веке на месте турецких бань. Приезжают туда с межпозвоночной грыжей, остеопорозом, заболеваниями позвоночника и суставов. Геллерт — купальня и лечебная гостиница. Это очень красивое место. Винтажные окна, массивные колонны. Ощущение, что вы в Древнем Риме. Здесь лечатся люди, страдающие астмой, бронхитом и сужением сосудов. Кстати, для любителей позагорать голышом есть отдельная терраса.

— купальня и лечебная гостиница. Это очень красивое место. Винтажные окна, массивные колонны. Ощущение, что вы в Древнем Риме. Здесь лечатся люди, страдающие астмой, бронхитом и сужением сосудов. Кстати, для любителей позагорать голышом есть отдельная терраса. Пещерная купальня Мишкольц-Тапольца. Расположена она, конечно, в пещере. Самое интересное то, что на климат внутри пещеры не влияет погода. Даже если на улице «аномальные» морозы и ветер, в пещерах всегда теплая вода и весна. Только будьте аккуратнее, если страдаете клаустрофобией. Все-таки пещеры — замкнутое пространство.

А вы уже захотели поехать в Венгрию?