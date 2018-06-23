О чем молчат стюардессы и что нужно знать, чтобы каждый перелет был комфортным

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Стюардесса — одна из самых романтичных профессий в мире. Эти прекрасные нимфы на 10-сантиметровых каблуках остаются спокойными и улыбчивыми в любой ситуации и способны справиться с самым сложным происшествием на борту. И конечно же, у бортпроводников есть свои секреты, которыми они не торопятся делиться с обычными пассажирами.

Мы в AdMe.ru решили узнать, что же скрывают стюардессы за вежливыми улыбками, а заодно выяснили некоторые тонкости, которые позволят каждый полет превратить в приятное времяпрепровождение. А еще мы обнаружили, что бортпроводницы иногда отбрасывают формально-вежливое поведение и могут отжигать прямо на рабочем месте, но об этом — в самом конце.

10. Раньше бортпроводниками были только мужчины

Первыми стюардами на борту самолетов были мужчины. Ситуацию, как обычно, изменила одна смелая женщина — медсестра по имени Эллен Черч. Именно она в 1930 году научилась управлять самолетом и предложила свою кандидатуру на роль бортпроводника авиакомпании Boeing Air Transit. А другие перевозчики решили, что это просто отличный ход для привлечения пассажиров: раз молоденькая девушка не боится летать, то и другие последуют ее примеру.

9. Не обслуга, а помощники капитана

Многие из нас считают, что задача бортпроводников — раздавать еду, сохранять чистоту и выполнять другие пожелания пассажиров. Но основная задача стюардесс — быть глазами и ушами капитана, который является на борту самым главным боссом и решает все чрезвычайные ситуации. Проводники контролируют заранее отведенные им участки салона, а в случае каких-либо нестандартных ситуаций докладывают командиру лайнера. Кроме того, каждый час стюарды обязаны связываться с пилотами, чтобы убедиться, что те в порядке.

8. Бортпроводникам не платят, пока дверь самолета не закрыта

Во многих авиакомпаниях предусмотрена оплата бортпроводникам только за часы, проведенные в воздухе. Так что если вылет задерживается, то члены экипажа страдают не меньше нас.

7. Взлет и посадка — не время для сна

Многие любят засыпать, как только заняли свое место в самолете. Но вот бортпроводники настоятельно не советуют этого делать. Им не раз приходилось оказывать помощь таким соням, у которых из-за давления начиналось носовое кровотечение. До набора высоты лучше пожевать жвачку или вспомнить детство и съесть карамель.

6. Сон — лучшее средство для комфортного перелета

А вот после взлета можно вздремнуть. Это отличное средство для тех, кто боится летать, а также возможность дать небольшую передышку бортпроводникам. Иногда стюардессы даже идут на небольшую хитрость: на ночных рейсах как можно дольше откладывают подачу еды. Так они дают возможность пассажирам уснуть и избавить персонал от этого трудоемкого процесса. Сама по себе раздача еды требует немало сил, а если человек спит, то его не будут будить.

5. Курица или рыба

По какой-то необъяснимой причине большинство людей предпочитает курицу и мясо. И пассажирам в конце салона остается только рыба. Когда запасы курицы заканчиваются, некоторые стюардессы идут на хитрость. Они могут сообщить, что именно на этом рейсе подается специальная рыба «от шеф-повара». И рыба разлетается как горячие пирожки, ну, то есть как мясо.

4. Почему необходимо выполнять требования бортпроводника

Если бортпроводник просит вернуть спинку кресла в вертикальное положение, сделайте это немедленно. Зачем? Чтобы сидящий сзади пассажир не разбил себе нос при резкой посадке. А вот в случае невыполнения требований персонала вас могут снять с рейса. К особо разбушевавшимся пассажирам может быть применена сила или даже электрошокер, который есть у бортпроводников некоторых авиакомпаний.

3. Какие места в самолете лучшие

В хвосте самолета не только самые безопасные места. Обслуживание также лучше в задней части авиалайнера. Причина самая простая: все, что может попросить пассажир, находится в задней части салона. Подушка или дополнительное одеяло — все это первыми получают те, кто сидит последним.

2. Что умеют делать бортпроводники

Все бортпроводники обучены приемам оказания первой помощи. Роды принять они тоже могут. Однако все эти знания будут применены только в том случае, если на борту не окажется дипломированного врача.

1. Полезные советы, которые стоит помнить

Никогда не ходите в самолете без обуви. Пол обычного авиалайнера намного грязнее, чем вы можете себе представить.

Туалеты — тоже не самое чистое место. Пользуйтесь ими только в случае крайней необходимости и не забывайте об антибактериальных салфетках, когда вернетесь на свое место, даже если не забыли помыть руки.

Столик, на котором вы только что ели, возможно, использовался совсем не для этого на предыдущем рейсе. К примеру, некоторые пассажиры меняют на нем подгузники своим детям. И здесь вам опять помогут антибактериальные средства. Протрите столик, а заодно и ручки кресла. Для своей же безопасности.

Если не хотите неприятностей, то лучше не произносить на борту никакие слова, связанные с терроризмом. Шутку никто не оценит, а вот вас могут высадить в ближайшем аэропорту.

Стюардессы готовы помочь вам с любой проблемой. Кроме одной. Даже не думайте попросить у них иголку с ниткой, чтобы зашить оторвавшуюся пуговицу. Никто из бортпроводников ничего не зашивает перед полетом и во время него. Это профессиональная плохая примета для многих членов экипажа.

Старайтесь не заказывать диетическую колу во время полета: в ней так много газа, что процесс переливания в стакан отнимает очень много времени и крайне затруднителен для бортпроводника.

Во время полета у стюардесс обычно совсем мало свободного времени. Именно поэтому они будут вам благодарны, если за стаканом воды вы подойдете к ним сами. И ноги заодно разомнете.

Вежливые и добрые пассажиры получают некоторые привилегии. Если вы понравились бортпроводникам, то не только дополнительная порция еды может быть вам обеспечена, но и более удобное место в салоне.

Стюардессам можно оставлять чаевые после полета. Но лишь немногие пассажиры следуют этой традиции.

А теперь — немного предполетного инструктажа с эффектной подачей.

Желаем вам приятных полетов!