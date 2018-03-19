Няня стала первой женщиной, посетившей все страны мира, и теперь она помогает другим исполнять мечты

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«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали», — сказал однажды Марк Твен. Героине этой статьи о последнем сожалеть точно не придется: на этой планете не осталось страны, где бы не ступала нога Касси де Пекол, девушки, установившей сразу 2 мировых туристических рекорда.

AdMe.ru расскажет вам историю девушки, достойную полноценного приключенческого романа. Некоторые читатели могут помнить, что мы уже писали о Касси в этой статье, но сегодня мы впервые подробно остановимся на деталях ее путешествия.

Жизнь до путешествия

Как и многие, Касси хваталась за любую возможность заработать и какое-то время была частной няней. У ее карьеры не было будущего, а сама Касси не получала от работы ни удовольствия, ни значительных денег. Иногда она едва могла оплатить счета и просто не знала, что делать дальше.

Да, на этом этапе жизнь Касси сложно назвать примечательной. Со старших классов ее не покидала навязчивая идея о чем-то масштабном, способном изменить мир и ее саму... правда, такие честолюбивые мечты знакомы многим из нас. Касси же заставила перейти от фантазий к делу однажды озарившая ее сознание мысль: ее мечта попросту не сбудется, если не предпринять чего-либо прямо сейчас. Сегодня. В реальности.

Каков был план?

Касси верила, что путешествия — единственный способ понять мир и принести людям пользу. Она решила побить мировой рекорд по скорости кругосветного путешествия и стать первой женщиной, которая посетила все страны мира. Также девушка собиралась снять документальный фильм о своей экспедиции.

Предыдущая работа позволила Касси отложить всего $ 10 тыс., чего было недостаточно для такого глобального проекта, поэтому девушка обратилась за помощью к спонсорам. Впервые в жизни она активно налаживала контакты и убеждала инвесторов через интернет, самостоятельно продумывала маршрут, решала визовые вопросы... В итоге полная стоимость ее кругосветного путешествия составила $ 198 тыс.

Завершив этап подготовки, девушка отправилась в первую страну своей легендарной экспедиции — Палау. Это маленькое островное государство в Тихом океане, активно пропагандирующее эко- и этнотуризм.

Кругосветное путешествие — это не только красивые фото в Instagram

Да, эффектные снимки и известность — это, конечно, приятные бонусы, однако в целом путешествие не отличалось комфортом. По условиям установки нового рекорда, Касси не могла задерживаться в одной стране дольше 5 дней. Это было далеко не единственное неудобство, с которым девушке пришлось столкнуться. Бывало, она переставала понимать, что происходит, так как крайне мало спала.

В Перу Касси ограбили в такси, угрожая ножом.

В Гренаде девушку приняли за наркоторговца.

В Ливии и Бахрейне ее заподозрили в связях с ЦРУ.

На Кубе девушка осталась без наличных денег, и ей пришлось заночевать у незнакомых людей. Хозяева предоставили Касси свою единственную кровать, а сами заночевали на полу (на фото ниже — та самая кровать). Подливало масло в огонь и то, что Касси, выходя в интернет, чтобы связаться с семьей, сталкивалась с ужасными комментариями о себе и своем путешествии.

Экспедиция была наполнена не только впечатлениями от общения с людьми и осмотром местных красот. Девушка также выполняла ряд работ в качестве обязательств перед инвесторами. Вместе со студентами она сажала деревья, собирала образцы вод для проверки их в лабораториях, рекламировала эко-отели и в качестве посла мира читала лекции студентам, изучающим туризм.

Какова была главная миссия Касси

Касси преследовала несколько весьма масштабных целей, отправляясь в свою 18-месячную экспедицию. Речь шла о чем-то гораздо большем, чем новый рекорд. Ей хотелось донести, что туризм в самых разных его проявлениях должен служить решению конфликтов, просвещать и объединять людей.

Так, Касси признается, что самое сильное впечатление на нее произвели страны Ближнего Востока. «Многие люди пытались доказать мне, что это худшее место в мире и я просто чокнутая, если намерена туда ехать. Я рада, что отмела все эти политические стереотипы, иначе я никогда бы не узнала, как добры, отзывчивы и счастливы местные люди. Ни на что не похожая культура, прекрасные пейзажи, еда... Я была желанным гостем везде, от Афганистана до Омана».

Также своим примером Касси хотела воодушевить других людей, в особенности женщин, призывая отказаться от той работы, которая не приносит в жизнь ни радости, ни смысла.

Рекорд побит. Что дальше?

Путешественница и не подумала останавливаться на достигнутом. В поисках спонсоров для экспедиции она столкнулась с нежеланием многих организаций выдавать грант девушке без высшего образования. Так Касси загорелась идеей создания женского фонда Her International, который обеспечивает соискательницам финансовую поддержку вне зависимости от их социального статуса и образования. Инвестирование будет направлено на проекты, ориентированные на формирование общечеловеческого наследия и создание лучшего мира.

Какой совет Касси дает всем нам

Всем, у кого есть мечта, Касси советует всецело посвятить себя ей. Вы, именно вы можете достигнуть того, к чему стремитесь. Не ждите, отнеситесь к своей идее как к чему-то крайне срочному. Горите в работе над ней день и ночь, терпите поражение, подвергайтесь критике и возвращайтесь к мечте с новым опытом. Не упрямьтесь, но будьте тверды в своих целях и убеждениях. Заряжайте других, и в дальнейшем вы сами будете заряжаться от них в ответ, продолжая свой путь.

Мы в AdMe.ru глубоко впечатлились примером Касси де Пекол. А с чего началась ваша большая мечта? Поделитесь с нами вдохновением!