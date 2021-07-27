«Новый год с русскими я не забуду никогда!» — душевный рассказ голландца, для которого наша страна как другой мир

Иностранцы, которые переезжают в Россию, часто вообще не знают, чего им ждать. Одни расстраиваются или пугаются, а другие смотрят на наши реалии с любопытством. Махил Снейп приехал из Нидерландов в Россию 6 лет назад. За это время он успел влюбиться в нашу страну, жениться на русской девушке и завести каналы «Голландец в России» на Яндекс.Дзен и YouTube.

Мы в AdMe.ru уже посмотрели на нашу страну глазами голландца, а теперь с разрешения автора публикуем для вас самые яркие выдержки из его наблюдений. Русский язык для Махила не родной, но мы не стали исправлять многие особенности письма, которые придают стилю автора неповторимость.

Семья и дети

У моего сына есть учебник «Что должен знать и уметь ребенок 3–4 лет». Необычное название, в Нидерландах было бы написано «Чему можно научить ребенка 3–4 лет». Потому что каждый ребенок индивидуальный: один быстрее учит, чем другой. Кто-то не говорит долго, кто-то не может считать, но научится попозже, это не проблема. *** Жена на этой неделе показала видео и фотографии, которые воспитатели отправили в чат. Дети очень хорошо играли на улице. Но несколько детей были без курток. Сразу несколько родителей начали ругаться: «Почему ребенок без куртки? Теперь я понимаю, почему с соплями каждый раз!» Мне до сих пор интересно, почему дети целый год в шапках в России? Зимой — понятно, тогда холодно. Летом, когда жарко, я понимаю, лучше от солнца спрятаться в середине дня. Но зачем шапочка, когда +22 и немного нехолодного ветра? Мне даже кажется, что шапочка не нужна, когда +10. Но это я. Жена уже по-другому думает об этом.

В России мужчины берут на себя больше ответственности. В Нидерландах, например, женщины давно могут сами подойти первыми и познакомиться. В России, по-моему, так нечасто бывает. Почти всегда мужчины делают первый шаг. Если пойдут в ресторан вместе, то в Нидерландах девушка почти всегда захочет оплатить свою часть, а в России это было бы очень странно. Я думаю, это потому, что в Нидерландах девушки более независимые и хотят, чтобы мужчины и женщины имели одинаковые права. *** У наших соседей в Москве есть ребенок. Я говорил с его отцом и спросил, как ему быть папой, нравится ли ему менять подгузники. Он ответил, что до сих пор только мама делала это. Я очень удивился тогда. Но теперь я знаю, что в России мама дома с ребенком, она стирает, убирает, готовит, моет, воспитывает, а отец работает. Только когда надо что-то ремонтировать дома, то папа это решает.

В России мужчины открывают двери женщинам. Если у женщины есть сумки тяжелые, то обязательно мужчина возьмет. В Нидерландах не помогают просто потому, что женщина. Помогают только тем, кому помощь нужна. Например, открывают дверь, если кто-то с тяжелыми сумками идет или с коляской. И неважно, мужчина это или женщина. *** Если в 25 еще не женился, то пора! Мамы и бабушки иногда (часто) напоминают детям об этом и добавляют, что хотят внуков. В Нидерландах это неважно. Жениться хочешь — отлично, не хочешь — может быть, потом захочешь. Мои друзья уже старые — 30+, и мало кто женился. Довольно часто бывает, что вообще не женятся, хотя вместе живут и дети уже есть.

Медицина и здоровье

В России не нужно платить за медицину. Страховка бесплатная. И к любому врачу можно записаться без очереди. Единственное — лекарства платные. И их использовать нужно часто и много. В Нидерландах наоборот: мы платим от € 100 в месяц за страховку, но почти все лекарства включены в эту сумму. Врач выписывает лекарство, ты идешь в аптеку, показываешь записку от врача, свою страховку и получаешь лекарство. *** В России везде очень много аптек. На каждом углу. В моем родном городе в Нидерландах 40 тысяч жителей, и у нас есть 6 аптек. В России в районе, где мы живем, 7 аптек в радиусе 500 метров от дома. Выбор большой. Если так много аптек, понятно, почему так много лекарств у всех дома. *** В Нидерландах вызвать врача домой нельзя (если ты можешь ходить сам). Даже если у тебя высокая температура и ты плохо себя чувствуешь, вставай и иди к врачу. В России если ребенок или ты сам болеешь, то можешь оставить заявку и врач придет к тебе домой в тот же день и назначит лечение. Мне кажется, это очень удобно!

Праздники

Если я понял правильно, в ЗАГСе говорят обычно стандартный текст, один на всех. Хотя для пары и для близких это важно. В Нидерландах, как правило, несколько раз встречаются с человеком, который будет вести свадьбу, и он составляет личные истории о каждой паре. Это очень интересно послушать, даже если, например, одного из молодоженов еще не знаешь. *** Подарки в России намного дороже, чем в Нидерландах. Кто-то мне объяснил: это потому, что свадьба — это очень дорого. Но это свадьба для всех гостей, все радуются, хотят помочь, чтобы ты банкротом не стал. Молодцы вы. В Нидерландах обычно подарки стоят € 10–40.

Знаете, сколько праздников в Нидерландах, когда не надо ходить на работу? 9! Поэтому, когда я узнал, что в России только Новый год празднуют 8 дней, я подумал: хорошая страна! *** Мой первый Новый год с русскими я не забуду никогда. Мы ели, веселились, праздновали до 7 утра. Жена была бодрячком, а я чуть не уснул на диване. Но было еще много того, что я запомнил навсегда. Я весь день ждал-ждал, когда мы пойдем есть? Девушки все готовили, я не привык есть так поздно. Хорошо, что я сидел, а то упал бы от голода. В Нидерландах ужин обычно в 6–7 вечера. А мы сели за стол только в 10. Почему так поздно? Чтобы девушки успели все приготовить.

Еда

В Нидерландах мы обычно едим 1 горячее блюдо — ужин. А в России, как вы знаете, 2–3: каши или блины или оладьи — на завтрак, супы — на обед и что-то на ужин. И теперь я тоже ем столько. Иногда скучаю по голландскому хлебу с сыром, но больше всего люблю борщ! *** Мне повезло: я ем русскую еду каждый день и даже сам готовлю иногда. Прежде чем попробовать это блюдо, я подумал: «Какой салат вкусный будет». Но потом жена добавила квас. Я уже пробовал квас раньше и смог выпить не больше 1 глотка. Поэтому мои глаза округлились: зачем портить вкусный салат? Но теперь я уже почти настоящий русский, окрошку очень люблю, готовим ее не только летом, а зимой тоже, просто потому, что вкусно. С квасом, конечно. *** В Нидерландах есть гороховый суп, называется эртен (erwtensoep). Едят его обычно, когда холодно. Это не мой любимый суп. Поэтому гороховый русский мне не понравился тоже. Но после этого я пробовал еще. И я скажу, что этот суп как икра: сначала невкусно, но когда еще попробуешь — уже лучше. И после 5 лет тебе уже почти нравится.

Петр Первый привез из Нидерландов в Россию идеи для морского флота, а я привез в Нидерланды из России самый вкусный русский салат — селедку под шубой. Все ингредиенты очень привычные для голландцев: селедка, картошка, морковь, свекла — все это у нас есть и мы часто едим. Но мы никогда не думали, что все можно комбинировать вместе и получить такой вкусный салат. А русские придумали (Молодцы!). *** Самый первый необычный русский продукт, который я увидел, а потом попробовал, — это гречка. Пересоленная гречка. В тот раз я все съел, но пришлось много пить. Но потом я решил дать гречке еще шанс. И он был успешный. Сейчас я с удовольствием иногда сам готовлю гречку и ем, например, с тушенкой и овощами. Вкусно!

Язык

Когда учишь язык, происходят какие-то смешные ситуации. Один из случаев произошел с кошкой и женой. Сейчас смешно вспоминать, но это было не очень смешно тогда. Пришла наша кошка Лиска. Она начала трогать меня лапой и показывала, что очень голодна. Я открыл холодильник, смотрю: там баночка с ее едой стоит. Хорошо, покормлю. Потом пришло сообщение от жены: «Ты это серьезно?!» Я не понял, о чем это. Потом еще сообщение: «Ты дал Лиске икру?» *** В голландском языке есть русские слова. Я часто использовал их, но не про все знал, откуда они произошли. Как думаете, какое самое популярное слово? Дурак (Doerak). У нас оно означает что-то вроде «маленький бандит» или «проказник». Обычно родители детей называют так, когда шутят. Моя мама иногда говорила мне или братьям: «Wat ben jij een doerak» («какой ты проказник»). *** Степь, тайга, тундра (steppe, taiga, toendra). Я читаю эти слова и сразу думаю: школа! В школе на курсе географии мы довольно часто использовали эти слова. И до сих пор помню, что в России есть и степь, и тайга, и тундра. Не могу дождаться, когда увижу эти места.

Путешествия

Если ты поехал на поезде и забыл посуду — не проблема! Можно спросить у проводника. И он (или она) даст все, что нужно. Даже соль нам дали один раз, когда мы забыли. В ночных поездах, в которых я ездил в Европе, такой возможности не было. Мы все с собой брали. *** Меня удивило, что есть плацкарта. Такой вариант раньше не видел никогда. Человек 60 спят будто в одной комнате. И если 5 % от них храпят, то все остальные спать не могут. *** Я узнал, если в России максимум скорость 60 км/ч, то на самом деле ты можешь ехать 80 км/ч, штрафа за это не будет. В Нидерландах если максимум скорость 60 км/ч, то штраф будет, если скорость выше 64,4 км/ч. Но 20 км/ч, как в России, — это довольно большая погрешность.

Вещи, которые удивляют меня даже после 6 лет жизни в России

Кому места дома не хватает? Не проблема! Просто стройте дополнительную комнату — и красота! Хотя в Москве я этого не видел: наверное, это или трудно, или нельзя делать. Но в маленьких городах я часто видел такие дополнительные комнаты вне дома. *** Зачем красить стволы деревьев на метр от земли? В Нидерландах никогда не видел, чтобы красили деревья. И я не видел, чтобы красили места, где срезаны ветки. *** Первый раз я увидел крашеные бордюры в Москве. Теперь я чаще вижу крашеные бордюры в маленьких городах. Но я всегда думал: зачем? *** В Москве очень часто дороги ремонтируют. В Нидерландах дороги делают редко. Но там не так холодно, как в России. Я читал, что из-за холода асфальт часто разрушается, поэтому его надо ремонтировать чаще.