Нидерланды в очередной раз утерли нос всему миру. На этот раз власти круто поддержали молодежь

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Нидерланды давно называют страной будущего, а их амбициозные проекты успели снискать славу не только на родине, но и далеко за ее пределами. Чего только стоит тот факт, что страна стала первым государством в мире, где нет бездомных собак и есть экодуки ― специальные мосты для животных, обитающих в лесу. Совсем недавно власти столицы пошли дальше и решили выкупить долги студентов, чтобы избавить молодое поколение от лишних переживаний и стресса.

Нас в AdMe.ru сразила наповал такая внимательность нидерландцев к проблемам молодежи, и мы считаем своей обязанностью рассказать подробнее об этой необычной инициативе.

С чего все началось

По официальным данным, студенческие долги стали заметной тенденцией во многих европейских странах, в то числе и в Нидерландах. Зачастую из-за таких проблем молодые люди вынуждены бросать учебу в университетах и колледжах. Согласно обнародованной статистике, долги есть более чем у трети жителей Амстердама в возрасте от 18 до 34 лет. Причем средний долг студентов в 2019 году оценивался в € 13 700 (порядка ₽ 936 тыс.), он увеличился с 2015 года на 10 %. Помимо этого, в стране выросло число граждан, которые имеют долги за учебу: сейчас их насчитывается порядка 1,4 млн человек. Сложности с выплатой кредитов на оплату образования наблюдаются и в других странах мира.

Что придумали в Нидерландах

Власти Амстердама держат руку на пульсе возникших трудностей, поэтому приняли решение выкупить долги молодежи, чтобы те смогли сбросить с плеч столь тяжкий груз. Для этого была разработана специальная программа, ее запустят уже в феврале 2020 года. Проект работает следующим образом: сначала муниципальный банк выкупит у кредиторов долги жителей — в качестве стимула для осуществления этой процедуры кредитным организациям выплатят по € 750 (около ₽ 51 тыс.). Но не все так просто, молодежи придется немного потрудиться: большая часть долга будет списана, только если они продемонстрируют успехи в учебе, пройдут дополнительное обучение или освоят образовательную программу. А еще им придется реально разобраться со своими финансовыми проблемами. Для этого каждый участник программы сможет бесплатно воспользоваться услугами тренера, который разработает для него индивидуальный план поиска работы или обучения. В случае если никаких успехов в учебе студент не проявит, ему все равно предложат льготы. Например, сумма долга значительно сократится и молодому человеку предоставят более выгодные условия для ее погашения.

Почему снижать долговую нагрузку на молодежь так важно

В Нидерландах считают, что долги не только становятся причиной частых стрессов, но и напрямую влияют на будущее молодежи. Во многих странах студентам приходится брать кредиты из-за финансовых трудностей и сложностей в поиске подработки, которую можно было бы совмещать с учебой. Но в Нидерландах у молодых людей, оказавшихся в таком положении, теперь есть шанс начать все сначала. «Долги вызывают серьезный стресс. Если же говорить о молодежи, долги напрямую влияют на ее будущее, — сказала заместитель мэра Амстердама Мархолейн Мурман. — Множество молодых людей начали с долгов и из-за своего невезения или невежества оказались в ситуации, из которой они не могут выбраться без посторонней помощи. Поэтому сейчас мы собираемся помочь им, чтобы они могли начать все заново». Кстати, в 2019 году Амстердам занял 24-е место в рейтинге лучших студенческих городов мира QS Best Student Cities.