Нет, это не Tokyo Fashion Week, это обычная уличная мода Японии

Японская мода — явление беспрецедентное. Насыщенные цвета, провокационные образы и безумные дизайнерские идеи вкупе с, мягко говоря, небольшой фриковатостью самих японцев (читайте здесь, почему они такие необычные) создают поистине впечатляющий стиль.

AdMe.ru предлагает оценить самые стильные стрит-луки Токио.

Ну и, шутки ради, паренек, который головой замотался в постмодерн

Как вы считаете, это стиль или просто попытка поэкстравагантничать?

Фото на превью tokyofashion / instagram

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