Нет, это не Tokyo Fashion Week, это обычная уличная мода Японии
Японская мода — явление беспрецедентное. Насыщенные цвета, провокационные образы и безумные дизайнерские идеи вкупе с, мягко говоря, небольшой фриковатостью самих японцев (читайте здесь, почему они такие необычные) создают поистине впечатляющий стиль.
AdMe.ru предлагает оценить самые стильные стрит-луки Токио.
Ну и, шутки ради, паренек, который головой замотался в постмодерн
Как вы считаете, это стиль или просто попытка поэкстравагантничать?
Фото на превью tokyofashion / instagram