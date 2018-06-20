Некоторые рестораны предлагают своим посетителям неожиданные бонусы, которые очень понравятся экономным людям

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Кафе и рестораны уже давно стали частью нашей повседневной жизни и непременным атрибутом городского пейзажа: заведение, где можно перекусить, вы наверняка встретите буквально в каждом дворе. Только всем известная сеть McDonald’s насчитывает более 36 тыс. точек по всему миру, а количество кофеен Starbucks перевалило за 28 тыс. Неудивительно, что при таком многообразии и широком выборе владельцам ресторанов и кафе все время приходится придумывать, как удивить клиентов.

AdMe.ru собрал для вас примеры заведений, которые предлагают своим посетителям неожиданные бонусы: от бесплатных обедов до наборов для фото в Instagram.

1. Ресторан, где предлагают скидки за мини-юбки

Весьма интересную (хотя и довольно спорную) акцию устроили владельцы китайского ресторана Yang Jia Hot Pot. Посетительницы заведения могли получить скидку за... короткие юбки. К примеру, за юбку на 8 см выше колена гостьи могли поужинать на 20 % дешевле, а за юбку на 33 см выше колена и вовсе заплатить всего 10 % от стоимости еды и напитков. Акция проводилась еще в 2015 году и вызвала бурный ажиотаж среди жительниц города. Повторяло ли ее руководство заведения с тех пор, неизвестно.

2. Ресторан, где бесплатно кормят худых посетителей

Ресторан в китайской провинции Шаньдун предлагает своим посетителям бесплатную еду. Правда, не просто так: полакомиться за счет заведения смогут только те гости, которые пройдут сквозь прутья металлической решетки, установленной на входе. Ширина между прутьями разная и соответствует разным уровням «сложности». Тот, кто смог протиснуться через самый узкий проход в 15 см, получает бесплатную еду и напитки. Проход в 18 см гарантирует 5 бесплатных кружек пива, 25 см — 1 кружку. По словам владельца ресторана, таким образом он напоминает людям о необходимости придерживаться принципов здорового питания.

3. Рестораны, где устраивают конкурсы на поедание блюд

Такие заведения очень популярны в США. Например, в меню кафе Loopy’s II Bar & Grill в штате Висконсин есть бургер под названием «Сердечный приступ». Он состоит из 1 кг говяжьего фарша, 500 г бекона, 250 г сыра + лук и соус барбекю. Посетители, которым удастся справиться с этим гастрономическим чудом за час, получают в подарок футболку. Те, кто съест бургер быстрей, могут за него не платить. А в кафе Acme Oyster House в Новом Орлеане вам дадут 50%-ю скидку, футболку и кепку и навсегда запечатлеют ваше имя в зале славы ресторана, если вы за час съедите всего-навсего 180 устриц. К слову, находились даже те, кто смог осилить аж 516 устриц.

4. Ресторан, в котором кормят за фото в соцсетях

Весьма необычным способом решила привлечь новых клиентов британская сеть ресторанов Picture House. Там гостям предложили расплатиться за еду, выложив ее фотографии в Facebook, Twitter и Instagram c хештегом #BirdsEyeInspirations (название компании-спонсора). Ну а чтобы снимки гарантированно получились аппетитными, контролировал этот процесс специально приглашенный фуд-фотограф. Спешим расстроить тех, кто уже расчехлил свой смартфон: увы, эта акция была одноразовой, приуроченной к открытию сети.

5. Рестораны, где можно платить сколько хочешь

Несмотря на кажущуюся убыточность, в последнее время концепция «плати сколько хочешь» набирает популярность по всему миру: подобные заведения есть во многих европейских странах, США, Австралии, Индии. К примеру, в немецком кафе Weinerei посетителям предлагается неограниченный доступ к алкоголю. Единственное, за что обязательно придется заплатить, — это € 2 за аренду бокала. В Австралии есть сеть некоммерческих кафе вегетарианской кухни Lentil as Anything, специализирующаяся на вегетарианских блюдах. Итоговый размер счета здесь определяют сами гости: можно заплатить как меньше реальной стоимости еды, так и больше, чтобы за счет этого оплатить обеды нуждающихся людей.

6. Бар, в котором посетителям выдают наборы для фото

В лондонском баре Dirty Bones смирились со всеобщим увлечением фотографией и даже решили его поощрить. Помимо коктейлей и закусок, гости заведения могут заказать специальные наборы для фото, состоящие из LED-лампочки, портативной мультифункциональной зарядки, накладных линз для телефона и трипода. Вполне взаимовыгодно: посетителям — красивые снимки в соцсетях, а бару — дополнительная реклама.

8. Кафе, где можно отработать ужин

Японское кафе Mirai Shokudo предлагает своим посетителям отработать 50-минутную смену в качестве официанта, кассира или мойщика посуды. Взамен можно поесть бесплатно или же оставить подарочный сертификат на обед или ужин нуждающимся людям. Благодаря такой системе в кафе всего один постоянный сотрудник: вся остальная работа выполняется гостями заведения.

7. Ресторан, где цена блюда состоит только из стоимости ингредиентов

В сети московских ресторанов True Cost можно заказать куриные котлеты с кенийской фасолью за ₽ 120, шарик мангового сорбета за ₽ 37 и бургер с креветками и руколой за ₽ 220. Ровно столько стоят ингредиенты, входящие в состав блюд. Правда, за вход в ресторан придется заплатить: ₽ 150 в будние дни с 12:00 до 16:00 и ₽ 500–700 по вечерам и в выходные дни.

9. Ресторан, где можно получить скидку за длину волос или бороды

Кафе The Bhookha Beirdo в Мумбаи предлагает скидки посетителям с длинными бородами: чем больше растительности на лице, тем меньше получится итоговый счет. Сэкономить могут и обладательницы волос а-ля Рапунцель — правда, для них акция действует только в определенные дни. Всего можно рассчитывать на скидку от 5 до 15 %.

10. Кафе, где можно получить скидку за использование многоразовой посуды

Таким образом заведения борются с загрязнением окружающей среды и популяризируют экологичный образ жизни. К примеру, в британской сети Pret A Manger вы можете получить скидку на кофе в 50 пенсов (это примерно 20–30 % его стоимости), если придете со своей чашкой. В популярных кофейнях вроде Starbucks и Costa Coffee можно рассчитывать на скидку в 25 пенсов. Аналогичные акции проводятся и в других странах, например в США, Ирландии и Австралии.

11. Кафе, где можно получить скидку и бесплатную еду за хорошие оценки