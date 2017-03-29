Настоящее подземное царство

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В 1991 году простой фермер наткнулся на неизведанную ранее пещеру во вьетнамском национальном парке Phon Nha-Ke Bang. Однако жуткий рев воды, доносящийся оттуда, напугал его, и он не стал спускаться вниз. Местные жители назвали пещеру Son Doong, но исследовать ее так никто и не решился.

И только в 2009 году группа британских ученых во главе с Говардом Лимбертом, снова обнаружив пещеру, решилась спуститься вниз и открыла там настоящий новый мир длиной более 5 километров и шириной 150 метров. Исследовав ее, они объявили о ее официальном открытии и подтвердили, что Son Doong — самая большая пещера на планете.

Это уникальное место со своей собственной флорой, фауной, озерами и даже облаками. AdMe.ru делится впечатлениями и фотографиями этого волшебного нового мира.

Чтобы попасть внутрь, необходимо с помощью веревки спуститься под землю на глубину 80 метров.

В пещере есть река с достаточно быстрым течением.

Помимо этого, здесь есть маленькие изумрудные озера и даже пляжи.

Пещера богата древними окаменелостями и сталактитами.

Также здесь «растут» рекордной высоты сталагмиты, достигая 70 метров в высоту.

В качестве сувенира можно взять себе одну из гигантских пещерных жемчужин, которыми заполнены известняковые слои.

В пещере растут пышные джунгли с 3-метровыми деревьями. Здесь же обитают различные виды животных: обезьяны, птицы-носороги и летучие лисицы.

Даже климат в пещере уникальный: из-за резкого перепада температур здесь образуются облака.