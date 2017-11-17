У знаменитого китайского терпения всего 3 секрета. Как вы думаете, они простые или сложные?

Нередко для достижения какой-то цели современному человеку не хватает терпения. Терпения доводить все до конца, терпения в отношениях с близкими и коллегами. Как же его воспитать? Не секрет, что китайский народ славится этим качеством.

AdMe.ru решил рассказать вам, как же терпение воспитывается в Поднебесной.

1. Философия

Главным принципом китайской философии является «покой» и «недеяние» (кит. «у — вэй»). Китайцы уверены, что не следует торопить события, они сами, если суждено, произойдут без твоих усилий. Лучше ждать и «плыть по течению».

Такая покорность судьбе помогает китайцам не гнаться за мимолетным результатом, а терпеть и мыслить на десятилетия вперед.

2. Воспитание детей

Детей в современном Китае по-прежнему воспитывают очень строго. Об этом идет речь в скандальной книге Эми Чуа «Боевой гимн матери-тигрицы».

Сама автор, китаянка, рассказывает, как воспитывает своих детей, чтобы они добились успеха. Им нельзя ночевать в домах друзей; приглашать друзей к себе «поиграть»; смотреть телевизор и играть в компьютерные игры; получать оценки ниже пятерки по всем предметам, кроме физкультуры; учиться музыке на каких-либо других инструментах, кроме рояля и скрипки.

Так, по словам Эми Чуа, постоянные ограничения и строгость воспитывают в ребенке послушание, терпение, трудолюбие. А эта триада помогает выжить в жесткой конкуренции и добиться успеха.

3. Иероглиф

Даже сам иероглиф, обозначающий терпение, в Китае является особенным. Он состоит из 2 частей: иероглифа «нож» и иероглифа «сердце».

Когда ножом со спины неожиданно ударяют в сердце и оно при этом остается непоколебимым, это и есть терпение. Иными словами, в Китае терпеливый человек — это тот, кто не позволит своему гневу возобладать над своим разумом.

Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos

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  • 17 ноября 2017
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