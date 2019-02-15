На что похожи японские поезда изнутри и что больше всего удивляет в них туристов

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Железнодорожные составы — основное средство передвижения в Японии. Именно там находятся 45 из 51 самой загруженной станции в мире. Ничего удивительного: прогресс в Японии не ограничивается одними технологиями. Он также влияет на уровень комфорта, и местные поезда — яркий пример настоящего удобства.

Редакция AdMe.ru впечатлилась японскими поездами и хочет показать вам, как они выглядят изнутри.

Sunrise Express

Sunrise Express — это японский ночной поезд. Он состоит из частей Sunrise Izumo и Sunrise Seto. Следуя единым составом из Токио, в Окаяме они разделяются и отправляются в разные пункты назначения. Sunrise Izumo следует по маршруту до Идзумоши, а Sunrise Seto — до Такамацу. На обратном пути поезда снова соединяются в Окаяме и отправляются в Токио. Путешествие на этом поезде — захватывающий культурный опыт погружения в японскую жизнь, а также возможность увидеть потрясающие пейзажи.

1-й класс

В отличие от многих современных поездов, этот насчитывает 6 типов мест. Single Deluxe, или 1-й класс, выглядит как уютная комната на одного. Рядом с кроватью есть стол, стул и персональная раковина. Можно самостоятельно включать / выключать свет и радио; также пассажиру выдают тапочки, халат и набор туалетных принадлежностей. Пассажиры этого класса могут бесплатно пользоваться душем. Путешествуя таким образом, можно почувствовать себя как в хорошем гостиничном номере на колесах, любуясь местными красотами за широким окном. Если вам нравятся максимальный комфорт и уединение, то вы наверняка оцените это одиночное купе с запирающимися дверцами.

2-й класс

Другие типы мест относятся ко 2-му классу: Sunrise Twin, Single Twin, Single и Solo. Они рассчитаны на 1–2 человек. Это не значит, что эти места намного хуже, чем те, что в 1-м классе. Здесь также можно закрыть двери, что создает атмосферу уединения и комфорта. Преимущество в том, что такое место одновременно вмещает несколько человек. А что может быть лучше, чем путешествовать в маленькой комнате вместе с друзьями? Мы знаем что! Nobinobi.

Nobinobi

Последний вид — это спальная зона Nobinobi. Она представляет собой одно двухуровневое место с плоскими твердыми поверхностями. Каждое спальное место отделено от других небольшими деревянными перегородками, внутри каждого есть окно. Сиденья достаточно длинные, чтобы можно было комфортно спать. Это прекрасная возможность почувствовать себя местным жителем, познакомиться с новыми людьми и основательно погрузиться в культуру. Даже в поезде уважаются традиции страны: прежде чем забраться на место, нужно будет снять обувь.

Душ за 6 минут

В поезде также есть туалеты, торговые автоматы с напитками, кабинки для курения, комнаты отдыха и места для инвалидов. А местный душ отличает одна особенность. Он платный, так что необходимо купить специальную карту, чтобы помыться. Вода течет в течение 6 минут, пока таймер отмеряет обратный отсчет. Своеобразное соревнование на скорость, чтобы успеть смыть всю пену, прежде чем истечет время. И в лучших японских традициях уборки, после того как вы закончите свою процедуру, нажмите кнопку автоочистки.