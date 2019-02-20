Мы знаем, как увидеть весь мир, если у вас 0 рублей в кошельке (Главное, чтобы интернет был оплачен)
На планете найдется не так много людей, которые не любили бы путешествовать. Увы, жизнь не всегда складывается так, что можно отправиться в поездку прямо сейчас: то дела и работа не отпускают, то находятся другие причины и обстоятельства, то попросту нет денег. Именно поэтому мы подготовили для вас столько материалов, связанных с путешествиями, что смотреть не пересмотреть и читать не перечитать. А виртуальных прогулок так много, что можно было бы стоптать не одну пару обуви.
AdMe.ru сделал подборку ресурсов, благодаря которым можно бесплатно побывать на всех континентах и в самых прекрасных городах мира не выходя из дома. И даже посетить знаменитые музеи и увидеть Землю из космоса. А если, вдохновившись, вы все-таки решите отправиться в поездку, то в конце вас ждет бонус — ссылки на редкие и полезные сайты для туристов.
Посмотреть: YouTube- и телеканалы
-
Моя планета — передачи о путешествиях, истории и науке, уникальный контент.
-
Телепутешествия — самые разнообразные передачи для туристов.
-
Travel Channel — англоязычный канал о туризме, экстремальных путешествиях и экспедициях.
-
Russian Travel Guide — слоган телеканала «Открывай Россию не отходя от экрана!» говорит сам за себя.
-
YouTube-канал National Geographic Russia — экспедиции в экзотические уголки земного шара, передачи о странах и достопримечательностях.
-
Discovery Channel Россия — туризм, культура и обычаи разных стран, выживание в экстремальных условиях.
-
Джон и Ева — YouTube-блог семейной пары, которая находится в кругосветном путешествии с 2015 года. Джон — канадец, а Ева — россиянка, и в своем блоге ребята рассказывают о собственных туристических впечатлениях и приключениях. Англоязычная версия блога здесь.
-
Sergey Dolya — видеоблог профессионального путешественника, который посетил 125 стран и несколько раз был в Антарктиде и на Северном полюсе.
-
Hey Nadine — англоязычный видеоблог путешественницы Надин Сикоры. Путешествия по всему свету, хитрости, советы, идеи маршрутов для туристов.
-
Vagabrothers — еще один англоязычный YouTube-блог, который ведут братья Марко и Алекс. Они путешествуют и делятся своими наблюдениями и хитростями.
-
Kristen & Siya — в этом видеоблоге неизбитые путешествия и необычные маршруты, туристические хитрости и кухни мира.
-
varlamov — YouTube-канал российского общественного деятеля, журналиста и фотографа Ильи Варламова. На канале путешествия по всему миру: от городов будущего до африканской нищеты. По отдельным плей-листам разнесены путешествия по миру и путешествия по России.
Посмотреть: передачи
-
Непутевые заметки — телепрограмма о путешествиях, которая выходит с 1996 года. Ее автор и ведущий Дмитрий Крылов рассказывает о своих впечатлениях от разных стран и городов.
-
Все путешествия Познера и Урганта — телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант сняли цикл многосерийных фильмов о путешествиях в разные страны. «Самые. Самые. Самые» — приключения Познера и Урганта в Скандинавии и Финляндии. «В поисках Дон Кихота» (Испания), «Еврейское счастье» (Израиль), «Англия в общем и в частности», «Германская головоломка», «Их Италия», «Тур де Франс», «Одноэтажная Америка».
-
Клуб путешествий Михаила Кожухова — YouTube-канал известного журналиста. Выпуски передач «Вокруг света» и «В поисках приключений», истории о том, как отправиться в кругосветку без гроша в кармане, и многое другое.
-
Человек мира — поездки по разным странам, знакомство с традициями и бытом местных жителей в компании ведущего программы Андрея Понкратова.
-
Орел и решка — украинская программа о путешествиях. Каждые выходные двое ведущих отправляются в один из городов мира. С помощью монеты они решают вопрос, кому достанется пластиковая безлимитная карта, а кто должен будет прожить субботу и воскресенье на $ 100.
-
Их нравы — программа посвящена жизни, национальным особенностям, традициям народов мира.
-
Гений места с Петром Вайлем — цикл из 23 телепередач известного литературоведа и путешественника. Это путешествия по миру в сопровождении великих «гидов». Париж — с Александром Дюма, Мюнхен — с Рихардом Вагнером, Стамбул — с Байроном и Иосифом Бродским.
-
Танцующая планета — хореограф Александр Пухов в каждой серии отправляется на родину одного из танцев и изучает его. Ведущий осваивает много интересных танцевальных стилей и встречается с искусными виртуозами танцев планеты.
-
За кадром с Марком Подрабинеком — ведущий программы поставил перед собой задачу во время командировок в разные страны за 5–7 дней делать 10 фотоснимков, которые бы идеально описывали этот регион.
-
Anthony Bourdain: Parts Unknown («Энтони Бурден: Неизвестные части») — цикл передач американского шеф-повара и путешественника, исследовавшего международную кухню и традиции. Это программы о кулинарной культуре разных народов, и часть из них можно найти на русском языке в сериале «Тайная кухня Энтони Бурдена».
-
Планета вкусов — гастрономические путешествия. Ведущий ездит по миру в поисках рецептов особых блюд, которых не найти в обыкновенной кулинарной книге.
-
Планета без предрассудков — ведущая странствует, чтобы познакомиться с самыми необычными традициями разных стран мира.
-
Одна на планете — ведущая передачи Анастасия Чернобровина покидает Москву в поисках мест, где можно отдохнуть от большого города и обрести гармонию с окружающим миром.
-
Неспокойной ночи — передача о ночной жизни разных городов.
Почитать: журналы и статьи о туризме
-
Вокруг света — сайт старейшего журнала про путешествия, историю и нашу планету.
-
GEO — о науке, природе, обычаях жителей разных стран и континентов, путешествиях.
-
Вояж — позиционирует себя как «первый российский туристический журнал». На сайте можно найти маршруты, свежую информацию о событиях в мире туризма, личный опыт путешественников.
-
National Geоgraphic — география, путешествия, природа, жизнь людей разных этносов. Англоязычная версия журнала здесь.
-
Discovery — интересные места, карты, маршруты путешествий по всему миру и России.
-
Condé Nast Traveler — американский журнал для путешественников, который называют библией для туристов.
-
Travel+Leisure — англоязычный журнал о путешествиях. Аудитория журнала — 5 млн читателей, на его сайте можно найти туристические обзоры, новости, маршруты и советы.
-
За рубежом — статьи, аналитика, свежие новости о туризме.
-
TravelJay — море полезной туристической информации и статьи.
-
Wanderlust — британский туристический журнал, содержащий массу интересных статей и идей для путешественников.
-
Сайт клуба «Моя планета» — статьи для путешественников, информация о туристических маршрутах.
Пройтись по музеям
- Музей Прадо (Мадрид) — один из самых значимых музеев европейского изобразительного искусства. В коллекции музея представлены произведения Веласкеса, Гойи, Босха, Эль Греко и мастеров итальянской живописи.
- Британская галерея Тейт (Лондон) — самое крупное в мире собрание британского искусства. На сайте галереи представлено более 70 тыс. экспонатов. Все они на сайте размещены по направлениям в искусстве, которое представлял тот или иной художник.
- Музей естественной истории (Лондон) — коллекция музея включает более 70 млн экспонатов по палеонтологии, ботанике, зоологии, энтомологии, минералогии.
- Рейксмузей (Амстердам) — многочисленные работы голландских мастеров, в числе которых Рембрандт, Вермеер, Босх.
- Лувр (Париж) — этот художественный музей является самым популярным в мире. Чтобы обойти все 58 470 кв. м, которые занимают экспозиции музея, потребуется не один день. Начать можно с виртуальных туров на официальном сайте Лувра.
- Эрмитаж (Санкт-Петербург) — на сайте одного из самых значительных художественных музеев мира можно провести несколько часов. Понравившимися экспонатами оцифрованной экспозиции есть возможность делиться в соцсетях, либо вы можете отложить любимые произведения в свою «коллекцию».
- Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) — в экспозиции музея представлено самое крупное собрание русского искусства в мире — более 400 тыс. экспонатов. Коллекция произведений изобразительного искусства представлена полотнами Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Виктора Васнецова и других.
- Третьяковская галерея (Москва) — в галерее также можно познакомиться с русским искусством. Для дистанционного просмотра в очень хорошем разрешении на официальном сайте Третьяковки доступны живопись, графика, скульптура, а также иконопись.
- Американский музей естественной истории (Нью-Йорк) — в музее есть залы, посвященные происхождению человека, драгоценным камням, метеоритам, жизни океанов и ископаемым. В зале «Окаменелости» представлены скелеты динозавра и мамонта, которым больше 11 тыс. лет. Именно здесь происходили съемки фильма «Ночь в музее».
- Музей Винсента Ван Гога (Амстердам) — в музее хранится самая полная коллекция картин Ван Гога, которая практически полностью оцифрована и представлена на сайте.
- Метрополитен-музей (Нью-Йорк) — четвертый по посещаемости художественный музей в мире. В его коллекции более 2 млн произведений искусства, и с 450 тысячами из них можно познакомиться на сайте.
- Нью-Йоркский музей современного искусства — одно из самых представительных собраний современного искусства в мире. В его собрание входят такие знаменитые полотна, как «Звездная ночь» Ван Гога, «Постоянство памяти» Дали, «Танец» Матисса.
- Национальная галерея Шотландии — старейшая галерея в Шотландии, в которой представлены полотна Рубенса, Вермеера, Тициана, Рембрандта, Тинторетто, Ван Дейка, Эль Греко, Моне и других выдающихся живописцев.
- Еще больше музеев — в арт-проекте Google, который дает возможность посетить самые значительные музеи и галереи мира и не выходя из дома и в мельчайших подробностях изучить выдающиеся произведения искусства. Всего на ресурсе на данный момент представлено 45 тыс. экспонатов и имеется возможность посетить виртуальные туры по 60 музеям. И эти цифры растут день ото дня.
Совершить виртуальное путешествие по всему свету
- Airpano — виртуальные прогулки и воздушные экскурсии по всему свету, которые сопровождаются музыкой и туристической информацией (на английском языке с русскими субтитрами). Пустыня Сахара, Москва и Париж, Мальдивы и Северное сияние в Норвегии, извержение вулкана на Камчатке — число панорам и видео с обзором 360° на сайте приближается к 4 тысячам.
- Виртуальные путешествия Google — от прогулки внутри здания Сиднейского оперного театра и возле него до взгляда на Париж со смотровых площадок Эйфелевой башни, а также дайвинг в десятках самых разных мест. Благодаря сервису Google вы можете обойти весь земной шар, парить над миром и опускаться в морские глубины.
- Веб-камера на Международной космической станции непрерывно ведет трансляцию в прямом эфире, несмотря на то что находится на расстоянии 400 км от поверхности Земли.
- На сайтах Earthcam и SkylineWebcams собрано множество веб-камер по всему земному шару.
- 360cities.net — десятки тысяч панорам со всего мира, снятых в очень высоком разрешении, и даже другие планеты, например панорама Марса. Можно изучить новые места (при переключении на карту отображается, где расположен этот объект на карте города), а можно с ностальгией побродить по любимым туристическим местам.
- Хотите знать, чем прямо сейчас занята панда в зоопарке Сан-Диего? Тогда вам сюда. Другие животные зоопарка здесь.
- Geocam — еще больше веб-камер в зоопарках мира.
- НАСА — Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США предлагает несколько виртуальных туров по своему космическому центру и лабораториям.
Пообщаться с туристами: форумы
- Forum.awd — форум Винского — один из самых популярных для самостоятельных путешественников. На ресурсе собрана информация по всем странам мира, и ее, как правило, хватает для планирования любой поездки.
- Lonely Planet Community — форум знаменитого путеводителя на английском языке. Также на сайте статьи, интересные туристические направления и многое другое.
- Русский Backpacker — форум самостоятельных путешественников.
- Турбина — русскоязычное туристическое сообщество, платформа для общения о разных странах.
- Online-traveller — русскоязычный форум для любителей экзотических путешествий.
- Travel Forums — англоязычный форум путешественников.
-
Solo Travel Forum — англоязычный форум ресурса TripAdvisor.
Бонус: полезные сайты для путешественников (о которых вы наверняка не слышали). На тот случай, если вы все-таки решите отправиться в странствие
- Iknow.travel — нестандартные идеи для путешествий в виде маршрутов и подборок мест. Просто выберите интересующий вас город и найдите интересный маршрут.
- Tripster — поиск необычных экскурсий от местных жителей по всему миру и сервис вопросов и ответов. На ресурсе можно быстро получить ответ на любой вопрос, касающийся путешествий.
- Budgetyourtrip — англоязычный сервис, с помощью которого можно просчитать бюджет своего путешествия.
- Travelmath — и еще один тревел-калькулятор. С его помощью можно посчитать, как удобнее добраться в нужное вам место. Например, если ввести в качестве начального пункта «Москва», а конечного — «Париж», вы увидите две сравнительные таблицы, где будет указано время в пути, если ехать на машине (+ цены на топливо) и если лететь самолетом. На этом же сайте можно купить билеты на нужный вам рейс.
- Roadtrippers — ресурс для планирования поездки, правда, только для автомобилистов. Показывает расстояние и время в пути, предлагает интересные места, которые стоит сфотографировать, рекомендует отели и кемпинги, где можно заночевать. Если установить его в качестве приложения на смартфон, то он синхронизируется с другими навигационными приложениями и вы не пропустите ничего стоящего и интересного в поездке.
- AFAR — англоязычный ресурс, содержащий туристические путеводители, советы и новости.
- Warmshowers — международная сеть гостеприимства, ориентированная на велотуристов.
- Mr & Mrs Smith — подборка лучших бутик-отелей, расположенных на всех континентах. На сайте можно найти отели в пещерах, отели над и под водой и множество идиллических вилл.
- Hostelworld — поисковик хостелов по всему миру.
- Sleeping In Airports — на сайте исчерпывающая информация обо всех аэропортах мира. О залах ожидания в них, точках Wi-Fi, местах зарядки гаджетов, камерах хранения, ценах на упаковку багажа, ресторанах, близлежащих отелях.
-
WiFi Map — мобильное приложение для подключения к 100 миллионам Wi-Fi-точек по всему миру, бесплатные пароли.
А какие сайты, связанные с путешествиями, можете посоветовать вы?