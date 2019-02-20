Мы знаем, как увидеть весь мир, если у вас 0 рублей в кошельке (Главное, чтобы интернет был оплачен)

Непутевые заметки — телепрограмма о путешествиях, которая выходит с 1996 года. Ее автор и ведущий Дмитрий Крылов рассказывает о своих впечатлениях от разных стран и городов.

Все путешествия Познера и Урганта — телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант сняли цикл многосерийных фильмов о путешествиях в разные страны. «Самые. Самые. Самые» — приключения Познера и Урганта в Скандинавии и Финляндии. «В поисках Дон Кихота» (Испания), «Еврейское счастье» (Израиль), «Англия в общем и в частности», «Германская головоломка», «Их Италия», «Тур де Франс», «Одноэтажная Америка».

Клуб путешествий Михаила Кожухова — YouTube-канал известного журналиста. Выпуски передач «Вокруг света» и «В поисках приключений», истории о том, как отправиться в кругосветку без гроша в кармане, и многое другое.

Человек мира — поездки по разным странам, знакомство с традициями и бытом местных жителей в компании ведущего программы Андрея Понкратова.

Орел и решка — украинская программа о путешествиях. Каждые выходные двое ведущих отправляются в один из городов мира. С помощью монеты они решают вопрос, кому достанется пластиковая безлимитная карта, а кто должен будет прожить субботу и воскресенье на $ 100.

Их нравы — программа посвящена жизни, национальным особенностям, традициям народов мира.

Гений места с Петром Вайлем — цикл из 23 телепередач известного литературоведа и путешественника. Это путешествия по миру в сопровождении великих «гидов». Париж — с Александром Дюма, Мюнхен — с Рихардом Вагнером, Стамбул — с Байроном и Иосифом Бродским.

Танцующая планета — хореограф Александр Пухов в каждой серии отправляется на родину одного из танцев и изучает его. Ведущий осваивает много интересных танцевальных стилей и встречается с искусными виртуозами танцев планеты.

За кадром с Марком Подрабинеком — ведущий программы поставил перед собой задачу во время командировок в разные страны за 5–7 дней делать 10 фотоснимков, которые бы идеально описывали этот регион.

Anthony Bourdain: Parts Unknown («Энтони Бурден: Неизвестные части») — цикл передач американского шеф-повара и путешественника, исследовавшего международную кухню и традиции. Это программы о кулинарной культуре разных народов, и часть из них можно найти на русском языке в сериале «Тайная кухня Энтони Бурдена».

Планета вкусов — гастрономические путешествия. Ведущий ездит по миру в поисках рецептов особых блюд, которых не найти в обыкновенной кулинарной книге.

Планета без предрассудков — ведущая странствует, чтобы познакомиться с самыми необычными традициями разных стран мира.

Одна на планете — ведущая передачи Анастасия Чернобровина покидает Москву в поисках мест, где можно отдохнуть от большого города и обрести гармонию с окружающим миром.