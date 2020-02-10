Мы выяснили, что остается за кадром шоу «Последний герой», и поняли, что не хотели бы участвовать в съемках

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Впервые формат шоу о людях, которые соревнуются друг с другом на необитаемом острове, был реализован в 1997 году в Швеции. Тогда проект назывался «Экспедиция „Робинзон“». В мире он известен под названием «Выживший». Сегодня существует более 40 локальных версий, которые выходили в эфир более чем в 60 странах. Название российской в 2001 году придумал Сергей Супонев. 8 февраля на канале «ТВ-3» стартовал 8-й сезон «Последнего героя».

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как же снималось одно из самых популярных и долго живущих на ТВ шоу. Многие моменты нас по-настоящему удивили. Например, как выяснилось, у «Героя» есть своя «библия», где указаны предпочтительные типажи участников и даже музыка.

1. Где снимают шоу

Место для съемок выбирают из списка, предложенного компанией, которой принадлежат права на проект. За время работы уже сформировалась определенная география: это острова ЮАР, Сейшел, Панамы, Доминиканы и Филиппин. Локации бронируются точно так же, как отель, а потом группе выдается официальное разрешение на съемки. Так как большая часть мест, где снималось шоу, пользуется популярностью у туристов, продюсерам приходится просить власти закрывать эти точки для посещения. К островам есть ряд требований: они должны быть красивыми и между ними должно быть удобно перемещаться на катерах. Острова к съемкам особенно не подготавливают, разве что перед конкурсами устанавливают художественные и спонсорские декорации.

2. Кто снимает

Команда шоу насчитывает около 200 человек. Кроме ведущего, режиссера, множества продюсеров и операторов, в нее входят сотрудники МЧС, врач и персонал, состоящий из граждан страны, где проходят съемки. Обычно они работают охранниками, лодочниками и разнорабочими. Также в команде есть специальный человек, который отвечает за бутафорию: декорирует место съемок, вырезает идолов, делает из камней необычные капища. Как правило, вместе с участниками на острове остаются 6 человек: 2 оператора, 2 продюсера, врач и сотрудник МЧС. Причем в бунгало спасателя есть генератор электричества, но участники шоу не могут им пользоваться. Всех членов съемочной группы обязательно прививают от тропических болезней и выдают им защитные средства от укусов вредителей. Операторы и звукорежиссеры должны использовать камуфляж, чтобы их не было видно в кадре.

3. Где живут герои и съемочная группа

В отличие от участников, ведущие шоу и команда живут в очень хороших условиях. Для кого-то снимают отель неподалеку от места съемок. У членов команды есть практически все, а из неудобств можно отметить разве что слабый интернет. Каждый день организаторы шоу добираются до места съемок на моторных лодках. Что касается героев, то, как правило, они живут в самодельных шалашах из пальмовых веток и палок. Одна участница рассказывала, как однажды ночью она проснулась оттого, что по ней ползла крыса. Сначала команда пыталась патрулировать вокруг шалаша с фонарем, чтобы отпугивать животных, но потом решили, что проще принять ситуацию, и смирились.

4. Как проходят съемки

Операторская группа прибывает на место за несколько недель для начала, чтобы выбрать самые удачные локации, отснять красивые пейзажи для разбивок, а также установить оборудование. При съемках в основом используются ручные камеры, то есть никаких дистанционных или скрытых камер нет. Шоу снимается при естественном освещении, в основном с 6:00 до 18:30. Исключение составляет разве что совет племени, который снимают после заката. Ночью работа идет с инфракрасными камерами. Операторы и звукорежиссеры работают в очень тяжелых условиях: под дождем, под палящим солнцем и в грязи. Многие ведущие отмечали, что съемочная группа — это невероятные люди: «Они могут по полдня стоять в воде и снимать, их будут кусать скорпионы — они будут снимать. Это очень крутые, совершенно ненормальные люди!» Подводные съемки доверяют опытным ныряльщикам.

Съемочной группе нельзя взаимодействовать с героями, а также пить, курить, есть и пользоваться телефонами и часами на глазах у команд. Единственной фразой, которую могли услышать участники от операторов, была «Вот на эту точку встаньте, пожалуйста».

5. Какие есть запреты

В последнее время к организаторам шоу предъявляют высокие экологические требования. Например, во многих странах нельзя пользоваться полиэтиленовыми пакетами, платиковыми трубочками, бутылками и одноразовой пластиковой посудой. Так что воду на площадку привозят в огромных канистрах, а каждый участник проекта и член съемочной группы пользуется индивидуальной многоразовой бутылкой для воды. Конечно, нельзя оставлять после себя мусор, поэтому все декорации после окончания шоу должны быть разобраны и утилизированы. Также запрещено вырубать деревья на островах.

6. Какие опасности подстерегают «героев»

Основные неприятности — это экзотические существа. И если встреча с каменными рыбами и морскими ежами чревата лишь сильной болью, то укусы скорпиона, морской змеи или морской осы (это разновидность медузы) могут закончиться гибелью, если не принять своевременные меры. Так что, когда одного из участников в первый же день укусил скорпион, его тут же госпитализировали. Другой случай вообще похож на эпизод из фильма ужасов: как-то ночью в ухо одной девушки заполз червяк. Сначала ей показалось, что в ухо просто попала вода, но потом у нее начались сильные боли и кровотечение. Сама она призналась, что «многое пережила в своей жизни, но это была самая страшная боль». Еще одна опасность — отравления. Так как есть «героям» практически нечего, в пищу часто идет подножный корм. Наиболее известным стал случай, когда на съемках российского «Последнего героя» телеведущий Николай Дроздов сварил для всей команды суп из ядовитых лягушек. Одного из участников даже увезли в больницу. Говорят, Дроздов был так расстроен, что даже написал письмо с просьбой исключить его из почетных рядов Американской академии наук за такую оплошность.

Наконец, несмотря на то что всем участникам шоу в обязательном порядке делают прививки от малярии, многие все-таки подхватывают лихорадку паппатачи, переносчиками которой являются москиты. К счастью, эта болезнь неопасна и все симптомы проходят за несколько дней.

7. Чем питаются участники шоу

Меню участников совсем не отличается разнообразием. По словам участницы шоу, многие думали, что уж на Филиппинах, где полно фруктов, они не останутся голодными. Но она ошиблась: «Нам выдавали мешок риса на команду в день. Мы варили его и старались честно разделить». Действительно, вся еда, которую давали «героям», — это 200 г риса в день. Также членам племен давали питьевую воду — по 2 л на человека.

Помимо этого, участники сами ловили рыбу, собирали кокосы, зеленые бананы, маракуйю, папайю, дикие помидоры, а также юкку и маниоку. На некоторых островах также росли какао и сахарный тростник, но многие участники просто не знали, что это такое, поэтому не использовали их в пищу.

8. Что можно взять с собой на остров

Согласно правилам проекта, женщинам разрешено пользоваться тампонами, а также каждый участник может взять с собой одну личную вещь, которую необходимо предварительно показать. Например, кто-то хотел взять с собой плащ-палатку, но ему запретили. Также нельзя брать нож, зажигалку, спички. Вот что говорит одна из «героинь»: «В какой-то момент я поняла, что у меня и правда не будет ничего, кроме 2 футболок, шорт, трусов и кроссовок». Причем одежду тоже проверяют продюсеры: важно, чтобы она хорошо смотрелась в кадре и на ней не было логотипов.

В каком-то эпизоде участник шоу взял с собой бочку. Сначала все смеялись над ней, а потом поняли, что это гениальное решение, ведь в ней хранить одежду намного удобнее, чем в рюкзаках, где все намокает. Многие зрители отмечали, что волосы участниц выглядят вполне чистыми, сомневаясь в реальности шоу. Так вот, оказывается, девушки действительно довольно часто мыли голову, так как нередко спонсорами выступают косметические компании, которые предоставляют шампуни для съемок промороликов. Что касается отсутствия волос на теле участников, то многие из них просто делают лазерную эпиляцию перед съемками.

Конечно, у команд нет никакой связи с внешним миром на протяжении всех 39 съемочных дней. Так что на острове происходит полный информационный детокс.

10. Что делают для того, чтобы шоу было максимально зрелищным

Как говорится, шоу должно продолжаться, поэтому задача съемочной группы создавать нетипичные, яркие ситуации, чтобы повысить зрительский интерес. Главное правило — вытаскивать из людей эмоции. Для этого существует специальный прием («движок реалити») — неожиданный поворот, который придает шоу динамику. Например, если создателям шоу нужно было выяснить, в чем больше всего нуждаются участники шоу, они подсылали к «героям» продюсеров, которые незаметно вытаскивали из тех нужную информацию. Так создатели понимали, что именно они предложат в качестве приза за победу в следующем испытании.

В какой-то момент все очень устают и просто впадают в ступор. Как говорит один из членов съемочной команды, «наступает время, когда участники тебя просто ненавидят и в какой-то момент ничего не хотят делать. Это вполне объяснимо, потому что участвовать в реалити-шоу просто по-человечески тяжело». Так что задача продюсера — обеспечить красивую картинку любой ценой. Если он видит, что герои конфликтуют, — нужно развить этот конфликт. Например, в «Последнем герое» очень популярно испытание, в котором участники проигравшей команды должны весь день ходить парами. Естественно, для шоу выгоднее создать такие пары, где людям будет некомфортно находиться друг с другом.