Чем заняться в отпуске, чтобы привезти оттуда в 2 раза больше впечатлений

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У каждого места есть своя атмосфера и традиции. Если учиться танцевать вальс в Вене, рисовать городские пейзажи в Париже и изучать сценарное мастерство в Голливуде, то 2 недели отпуска будут не просто туристической поездкой. AdMe.ru выбрал 9 стран, в которых приятно не только отдыхать, но и учиться чему-то новому.

Танцуем фламенко в Гранаде

Туфли с подбитыми каблучками и юбка в горох — незаменимые вещи для тех, кто соберется провести свой отпуск в Андалусии в школе фламенко Carmen de las cuevas. За 2 недели можно освоить базовую технику и выучить целиком 1 танец. Вводный курс (2 недели) — € 192

Более интенсивная программа (2 недели):

Техника — € 192

Хореография (постановка танца) — € 207

Готовим пасту в Италии

Если осваивать мастерство повара, то в кулинарной столице мира. Food & Wine Academy of Florence предлагает несколько курсов. В этой академии можно научиться готовить пиццу и домашнее мороженое. Также есть несколько винных туров. Любой мастер-класс можно заказать индивидуально. Все участники получают сертификаты. Тур «Пицца и мороженое» — от € 49

Винный тур — от € 129

Кулинарный мастер-класс (с посещением местного рынка) — от € 79

Изучаем английский на Мальте

Мальта традиционно славится своими языковыми школами. Многие предпочитают учить английский здесь из-за теплого климата и более доступных цен по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком. Есть и сетевые школы, как, например, English First, и местные — Malta Lingua. Лучше ехать не в сезон: и цены ниже, и не будет соблазна прогулять уроки на пляже. Стандартный курс (20 уроков в неделю) — от € 386 за 2 недели

Интенсивный курс (30 уроков в неделю) — от € 472 за 2 недели

Постигаем сценарное мастерство в Лос-Анджелесе

New York Film Academy считается лучшим в мире учебным заведением, которое готовит специалистов основных киношных профессий. Здесь дают мастер-классы Аль Пачино и Стивен Спилберг. На выходных можно попасть на 2-дневный семинар гуру сценарного мастерства Пола Брауна и узнать, как создавать запоминающихся персонажей и писать великие диалоги, которые войдут в историю кино. Есть недельный курс, на котором успевают разобрать все самые важные моменты работы сценариста и написать 15-минутую короткометражку. Семинар выходного дня — $ 350

Недельный курс — $ 1 337

Рисуем городские пейзажи в Париже

Фонтаны, сады, мосты через Сену, парижские улочки, рынки и готические соборы. Недельный курс художественной школы Atelier alupi включает в себя натурные мастер-классы — каждый день в новом месте Парижа. Ученики встречаются в 10 утра и рисуют до обеда. Можно выбрать программу и с дневными зарисовками^ во второй половине дня участники делают скетчи во время прогулок по городу. Полный курс — € 800 (за неделю) Только утренние классы без прогулок — € 550 (за неделю)

Вальсируем в Вене

Даже если вы совсем не знакомы с этим классическим танцем, преподаватели венских школ быстро закружат вас в вальсе. Каждую субботу в 16:00 одна из самых престижных танцевальных школ Вены Elmayer проводит групповые занятия. Обещают научить танцевать вальс всего за один час. Один урок в группе (60 мин.) — € 50 (за двоих)

Один индивидуальный урок (50 мин.) — € 62 (за одного или за пару)

Осваиваем конную езду в Довиле

Аристократическое местечко в Нормандии на берегу Ла-Манша. На этом знаменитом пляже Клод Лелуш снял самую известную сцену фильма «Мужчина и женщина». В Довиле много школ верховой езды. International Equestrian Complex проводит групповые и индивидуальные занятия. На пляже Довиля часто можно видеть конные прогулки на закате. СENRTE EQUESTRE de blonville sur mer поможет «арендовать» лошадь и подскажет самый красивый маршрут. Индивидуальный урок верховой езды — € 80

Конная прогулка на пляже — € 40

Учимся хорошим манерам в Лондоне

Этикет от A до Z: как поддержать беседу за столом, какими приборами есть рыбу, а какими десерт, dos & don’ts ежедневной жизни воспитанного человека. London School of Etiquette проводит занятия в отеле Thistle Hyde Park. Также есть курс делового этикета. Однодневный курс — 199 фунтов

Покоряем волну на Бали