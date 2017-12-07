Чем заняться в отпуске, чтобы привезти оттуда в 2 раза больше впечатлений
У каждого места есть своя атмосфера и традиции. Если учиться танцевать вальс в Вене, рисовать городские пейзажи в Париже и изучать сценарное мастерство в Голливуде, то 2 недели отпуска будут не просто туристической поездкой.
AdMe.ru выбрал 9 стран, в которых приятно не только отдыхать, но и учиться чему-то новому.
Танцуем фламенко в Гранаде
Туфли с подбитыми каблучками и юбка в горох — незаменимые вещи для тех, кто соберется провести свой отпуск в Андалусии в школе фламенко Carmen de las cuevas. За 2 недели можно освоить базовую технику и выучить целиком 1 танец.
Вводный курс (2 недели) — € 192
Более интенсивная программа (2 недели):
Техника — € 192
Хореография (постановка танца) — € 207
Готовим пасту в Италии
Если осваивать мастерство повара, то в кулинарной столице мира. Food & Wine Academy of Florence предлагает несколько курсов. В этой академии можно научиться готовить пиццу и домашнее мороженое. Также есть несколько винных туров. Любой мастер-класс можно заказать индивидуально. Все участники получают сертификаты.
Тур «Пицца и мороженое» — от € 49
Винный тур — от € 129
Кулинарный мастер-класс (с посещением местного рынка) — от € 79
Изучаем английский на Мальте
Мальта традиционно славится своими языковыми школами. Многие предпочитают учить английский здесь из-за теплого климата и более доступных цен по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком. Есть и сетевые школы, как, например, English First, и местные — Malta Lingua. Лучше ехать не в сезон: и цены ниже, и не будет соблазна прогулять уроки на пляже.
Стандартный курс (20 уроков в неделю) — от € 386 за 2 недели
Интенсивный курс (30 уроков в неделю) — от € 472 за 2 недели
Постигаем сценарное мастерство в Лос-Анджелесе
New York Film Academy считается лучшим в мире учебным заведением, которое готовит специалистов основных киношных профессий. Здесь дают мастер-классы Аль Пачино и Стивен Спилберг. На выходных можно попасть на 2-дневный семинар гуру сценарного мастерства Пола Брауна и узнать, как создавать запоминающихся персонажей и писать великие диалоги, которые войдут в историю кино. Есть недельный курс, на котором успевают разобрать все самые важные моменты работы сценариста и написать 15-минутую короткометражку.
Семинар выходного дня — $ 350
Недельный курс — $ 1 337
Рисуем городские пейзажи в Париже
Фонтаны, сады, мосты через Сену, парижские улочки, рынки и готические соборы. Недельный курс художественной школы Atelier alupi включает в себя натурные мастер-классы — каждый день в новом месте Парижа. Ученики встречаются в 10 утра и рисуют до обеда. Можно выбрать программу и с дневными зарисовками^ во второй половине дня участники делают скетчи во время прогулок по городу.
Полный курс — € 800 (за неделю)
Только утренние классы без прогулок — € 550 (за неделю)
Вальсируем в Вене
Даже если вы совсем не знакомы с этим классическим танцем, преподаватели венских школ быстро закружат вас в вальсе. Каждую субботу в 16:00 одна из самых престижных танцевальных школ Вены Elmayer проводит групповые занятия. Обещают научить танцевать вальс всего за один час.
Один урок в группе (60 мин.) — € 50 (за двоих)
Один индивидуальный урок (50 мин.) — € 62 (за одного или за пару)
Осваиваем конную езду в Довиле
Аристократическое местечко в Нормандии на берегу Ла-Манша. На этом знаменитом пляже Клод Лелуш снял самую известную сцену фильма «Мужчина и женщина». В Довиле много школ верховой езды. International Equestrian Complex проводит групповые и индивидуальные занятия. На пляже Довиля часто можно видеть конные прогулки на закате. СENRTE EQUESTRE de blonville sur mer поможет «арендовать» лошадь и подскажет самый красивый маршрут.
Индивидуальный урок верховой езды — € 80
Конная прогулка на пляже — € 40
Учимся хорошим манерам в Лондоне
Этикет от A до Z: как поддержать беседу за столом, какими приборами есть рыбу, а какими десерт, dos & don’ts ежедневной жизни воспитанного человека. London School of Etiquette проводит занятия в отеле Thistle Hyde Park. Также есть курс делового этикета.
Однодневный курс — 199 фунтов
Покоряем волну на Бали
Пляжи Индонезии — отличное место, чтобы встать на доску. Курсы Pro Surf School включают 5 уровней сложности. Обещают, что после первого урока новички довольно уверенно стоят на доске и умеют определять основную волну.
Цена зависит от времени года. В декабре один день курса для начинающих в группе — $ 41 ($ 200 — 5 дней). В марте цена ниже — 33 $ (один день курса) и $ 166 (5 дней).
Есть туры Surf & Camp на 3, 5 и 7 дней
Прокат доски (один день) — $ 7,5, со страховкой — $ 15