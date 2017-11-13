Мы узнали, сколько времени проводят у телевизора, за компьютером и в смартфоне в этих 13 странах

С появлением интернета и различных гаджетов времени у человечества стало гораздо меньше. Сколько же времени на самом деле жители нашей планеты тратят на просмотр телевизора и развлечения в интернете?

Редакция AdMe.ru решила ответить на этот вопрос и узнала, сколько минут в день (помимо работы) тратят на онлайн-жизнь жители разных стран.

Италия

Франция

Япония

Канада

Германия

Индия

Испания

Австралия

Великобритания

Россия

Чехия

США

Китай

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