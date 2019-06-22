Мы узнали, как теперь проходят туры в чернобыльскую зону и что показывают туристам

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Сериал «Чернобыль» (HBO, 2019) вызвал у зрителей интерес к самой страшной в мире аварии на АЭС. Несмотря на то что прошло 30 лет с момента самой крупной ядерной катастрофы, Чернобыль и Припять с их трагической историей и постапокалиптической реальностью стали привлекать еще больше туристов со всего мира.

Чернобыльская зона наполнена массой атмосферных мест, которые выглядят как декорации к фильму ужасов. AdMe.ru расскажет о самых впечатляющих из них.

P. S. В последнее время туристов критикуют за легкомысленные фотографии на фоне памятников. Важно помнить, что это место ужасной трагедии и такую поездку развлекательной точно не назовешь. Следует уважать чувства пострадавших и непосредственных участников экскурсии.

Кому разрешен въезд в зону

Въезд и выезд в зону осуществляются через контрольно-пропускной пункт «Дитятки»: при себе важно иметь разрешение на посещение (заявка оформляется здесь) и паспорт (посещение зоны отчуждения по закону разрешено только с 18 лет). На экскурсию не пропускают участников в состоянии алкогольного / наркотического опьянения (во время поездки также запрещено употребление наркотиков и алкоголя), а также посетителей с медицинскими противопоказаниями. Кроме того, на въезд в Чернобыль может повлиять и политика. Украинские пограничники часто не пропускают в страну граждан России призывного возраста. Процентов 10–15 на границе получают отказ во въезде в страну.

Важные правила

Перед посещением зоны в обязательном порядке нужно пройти паспортный контроль патрульной службы МВД, подписать документ о личной ответственности, а также всем участникам предоставляется инструктаж с длинным списком правил. Вот некоторые из них: Не беспокоить других людей в группе, интересы которых могут отличаться от ваших.

На территории действующих предприятий не использовать камеру — фото- и видеосъемка возможны только с разрешения гида.

Не оставлять личных вещей, а также не уносить какие-либо найденные предметы с территории зоны (ст. 267-1 УК Украины).

Не оставлять надписи на объектах (даже если это просто безобидная фраза вроде «Я был здесь»).

Запрещено приходить в открытой одежде (шорты, гольфы, юбка, легинсы, короткие рукава, открытая обувь). А вот и список самых интересных мест в чернобыльской зоне.

Чернобыльская АЭС

Чернобыльская атомная электростанция была гордостью и символом технологического развития Советского Союза. На экскурсии можно посмотреть электростанцию изнутри: диспетчерский пункт, аварийный бункер, водонасосную установку. В 2011 году было разрешено посещение и мемориала инженеру Валерию Ходемчуку, который находится в вентиляционном здании между 3-м и 4-м реакторами. Если вы уже успели посмотреть сериал «Чернобыль», то вспомните, что 1-я серия и начало самой страшной трагедии начинается с этих самых реакторов. На входе в электростанцию посетителям выдаются значки и дозиметры, после чего они проходят через современный контрольно-пропускной пункт в административном здании ABK-1.

Зона отчуждения

После чернобыльской катастрофы в радиусе 30 км от Чернобыльской АЭС в 1986 и 1987 годах проводилась обязательная эвакуация населения. В этот радиус вошли самые загрязненные радиацией места: АЭС, город Припять и несколько близлежащих населенных пунктов. Со временем зона отчуждения стала природным заповедником для редких животных, таких как медведь, рысь, лошадь Пржевальского (последний оставшийся вид диких лошадей), выдра и ондатра. Не удивляйтесь, если вдруг увидите свободно прогуливающегося по заброшенным улицам Припяти волка.

Чернобыльский реактор № 4

Уровень радиации здесь намного выше, чем в других частях региона, поэтому к разрушенному реактору нельзя подходить ближе чем на 200 метров. Единственная возможность попасть внутрь — это быть ученым. Ну или режиссером. К слову, если раньше туристам возле реактора нельзя было находиться дольше 2 минут, то сейчас можно и 10 минут.

Радар «Чернобыль-2»

В одном из заброшенных городков по дороге из Припяти в Чернобыль уже на горизонте виден радар «Чернобыль-2»- самый секретный и грандиозный объект Советского Союза. Вы не найдете его ни на одной карте — в СССР умели хранить военные секреты. Кстати, о его существовании мир узнал только в 2013 году. Сверхсекретный радар был построен в эпоху холодной войны в качестве системы предупреждения о ракетном нападении с территории США. Только представьте его габариты: высота конструкции — 150 метров, а это примерно половина Эйфелевой башни, ширина — 750 метров, то есть около 10 футбольных полей. Это сооружение могло повернуть ход истории, предотвратить войну, но судьба внесла свои коррективы, и после трагедии радар стал еще одним объектом постапокалиптического ландшафта. Сейчас же на этом месте можно услышать только рев разорванных креплений.

Парк развлечений, Припять

Парк развлечений, который так и не открылся, расположен недалеко от Дворца культуры «Энергетик» и гостиницы «Полесье». Узнаваемый аттракцион здесь — колесо обозрения, а кроме него есть лишь карусель и качели, которые крутятся под воздействием ветра и создают жуткое впечатление. Задерживаться в районе аттракционов не стоит, парк — одно из самых грязных мест Припяти: вертолеты, перевозящие радиоактивные материалы, использовали территорию в качестве взлетно-посадочной полосы.

Городской бассейн «Лазурный», Припять

Особенность этого памятника заключается в том, что он один из немногих объектов в Припяти, который продолжал функционировать даже после аварии и эвакуации населения. Бассейн работал до 1998 года, то есть 12 лет после аварии. Пока продолжала работать атомная станция, в здания, которые использовались ликвидаторами, поступало электричество и вода. Сейчас бассейн «Лазурный» полностью заброшен, высокие оконные стекла отсутствуют, а внутри самого бассейна можно увидеть граффити. Единственное, что сохранилось, — это вышка для прыжков, которая выглядит одновременно пугающе и величественно.

Музыкальная школа, Припять

Недалеко от кинотеатра «Прометей» находится старая заброшенная музыкальная школа. Исторической информации о ней нет, известно лишь, что это была простая школа, где обычные учителя преподавали музыку и сольфеджио. Здесь стоит отметить пугающую атмосферу актового зала и школьных классов, заваленных мусором, фрагментами музыкальных инструментов, порванными и пожелтевшими от времени музыкальными журналами и остатками мебели.

Пруд-охладитель Чернобыльской АЭС

В искусственном резервуаре, построенном для охлаждения реакторов Чернобыльской АЭС, можно встретить гигантских сомов. Во время аварии на станции в водоем были выброшены фрагменты взорвавшегося реактора, но спустя время уровень загрязнения воды в пруду значительно снизился, и теперь рабочие и посетители кормят обитателей водоема — рыб и в частности огромных сомов. Длина некоторых представителей достигает 3 метров, а вес — 70 кг.

Мемориал героям-ликвидаторам «Тем, кто спас мир»

Памятник ликвидаторам аварии был установлен к 10-летию чернобыльской катастрофы. Он посвящен не только пожарным, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии, но и всем героям, которые сознательно пожертвовали своей жизнью ради спасения других. Мемориал расположен возле Чернобыльской пожарной части, откуда выезжали первые бригады для тушения пожара на 4-м реакторе АЭС.

Туры в зону отчуждения

Несмотря на то что туристы начали посещать чернобыльскую зону уже с конца 90-х, въезд туда по-прежнему разрешен только в сопровождении лицензированного гида или по официальной программе посещений. Это связано в первую очередь с безопасностью самих посетителей (уровень радиации вблизи эпицентра аварии все еще превышает санитарные нормы).