Мы узнали, что пьют по пятницам жители разных стран

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В любой культуре есть место алкоголю (за некоторыми исключениями, о которых мы еще расскажем), но в разных странах все пьют настолько по-разному, что AdMe.ru решил посвятить этому статью. К примеру, оказывается, в бельгийских школьных столовых ученикам на ланч подавали пиво, хотя и некрепкое, всего 1,5 % об. В 1970-х годах его вытеснила газировка, но некоторые ратуют за возвращение пива и считают, что оно все равно полезнее. Для нас это странно, а для бельгийцев такое было в порядке вещей.

Страны по потреблению алкоголя

Потребление чистого спирта на душу населения в год в литрах (учитывались только лица старше 15 лет). Данные приводятся за 2010 год.

Начнем с вопроса, где пьют больше, а где меньше. Больше всего алкоголя потребляют в Восточной Европе (Белоруссия, Украина, Россия, Прибалтика, Польша, Чехия и другие), а также в Германии, Ирландии и, как это ни странно, в Австралии. Почему такая ситуация сложилась в Восточной Европе, точно никто сказать не может. Вероятно здесь алкоголь исторически стал чем-то вроде лекарства от холода и скуки. Кстати, Россию зря считают самой пьющей страной — она только на 4-ом месте. С Германией и Ирландией все понятно — эти страны веками славились своими алкогольными традициями, пивоварением и производством виски. Обратите внимание, что в арабских странах и Индонезии практически не пьют.

Страны по потреблению вина

Потребление вина на душу населения в год в литрах. Статистика за 2014 год.

Лидируют здесь Андорра и Ватикан (просто их не видно на карте). В Андорре, только представьте, на одного человека приходится 56,9 л вина в год, то есть примерно 76 бутылок. Следом идут Хорватия, Франция и Португалия, а вот Италия неожиданно для многих оказалась только на 10-ом месте. Самая винодельческая страна Африки — ЮАР, но по части потребления вина отличилась соседка — Намибия. Азия как-то традиционно не очень сильна в употреблении этого напитка, кроме вон того маленького пятнышка в районе Кавказа. Это Грузия, там вино любят.

Страны по потреблению пива

Потребление пива на душу населения в год в литрах. Данные за 2014 год.

Безоговорочный лидер — Чехия (кто бы сомневался). В год тут каждый взрослый выпивает 142,4 л пива. Три другие пивные державы — Австрия, Германия и Ирландия — расположились на 3-ем, 4-ом и 7-ом местах. В авангарде также находятся Сейшелы и снова загадочная Намибия.

Страны по потреблению виски

Потребление виски на душу населения в год в литрах. Данные за 2016 год

Здесь рекордсмен — Франция, также неплохо виски пьют в США, Ирландии и Индии. А вот где его не очень любят, так это в странах Латинской Америки и Восточной Европы. Видимо, потому, что здесь есть свои собственные крепкие алкогольные напитки. А сейчас выборочно пройдемся по странам:

Мексика

Литров этанола в год на душу населения: 7,2 Текилу с солью и лаймом здесь называют «текилой по-европейски», и мексиканцам такой способ употребления напитка не особо по вкусу. Здесь текилу запивают сангритой — томатным соком со специями. Или еще способ: чтобы текила «хорошо пошла», ей «смягчают дорожку» долькой апельсина с перцем. Зато с пивом часто поступают так: в стакан кладут соль, лимон и специи, его края украшают солью и наливают туда пиво. Этот коктейль называется «Мичелада».

Норвегия

Литров этанола в год на душу населения: 7,7 Норвежцы — не особо пьющая нация (может, потому, что у них дорогой алкоголь?), но когда они пьют, они действительно страшны, потому что у них не принято закусывать. Это относится даже к национальному крепкому напитку — картофельной водке аквавит. Еще в Норвегии есть такое негласное правило: если парень угощает девушку выпивкой и она соглашается, это как бы означает, что она согласна и на продолжение вечера. Тут говорят, что алкоголь в Норвегии слишком дорог, чтобы тратить его почем зря.

Белоруссия

Литров этанола в год на душу населения: 17,6 Вообще в Белоруссии популярны водка и пиво, но национальным напитком является самогон, который варят из картофеля и свеклы. Разновидностей самогона существует столько же, сколько деревень. Один из видов этого напитка — спотыкач. Говорят, он сохраняет ум ясным, а вот ноги путает так, что можно и упасть. Кстати, исконно белорусская закуска к крепким напиткам выглядит весьма необычно — это хлеб с медом и соленым огурцом. Сейчас Белоруссия — мировой лидер по потреблению алкоголя.

Ирландия

Литров этанола в год на душу населения: 11,9 У Ирландии два повода для гордости, если говорить об алкоголе, — это пиво Guinness и виски. Те, кто бывал в этих краях, говорят, что в Ирландии пьют так, как нигде в мире. Бары начинают заполняться еще утром в будние дни, а в любой деревне столько пабов, что целый город может позавидовать. А вообще, здесь холодно, мрачно и дождливо — сложно не пить при такой погоде. Ирландцы любят придумывать себе оправдания, почему они пьют, и сами же смеются над этим. К примеру, тут продаются футболки с надписью «Лепрекон заставил меня пить».

Австралия

Литров этанола в год на душу населения: 12,2 В Австралии, как мы уже писали, пьют очень много. Пиво, вино, ром — это все пользуется успехом у местных жителей. Интересно, что здесь принято идти всем офисом в бар и пить после работы. При этом некоторые работодатели считают, что вечер пятницы сотрудникам лучше проводить с близкими, поэтому они устраивают возлияния в четверг. Еще один обычай сохранился в глубинке: если вы зовете людей выпить, вы «устраиваете шаут», то есть проставляетесь. В следующий раз проставляться будет кто-то другой, и так по кругу. Если человек пропустил свой черед, у него есть все шансы прослыть жадным эгоистом.

Япония

Литров этанола в год на душу населения: 7,2 Как и в Австралии, в Японии принято в конце недели пить с коллегами, причем назвать такую вечеринку расслабляющей сложно. Во-первых, отказываться от приглашения крайне неприлично. Во-вторых, скорее всего, на вечеринке придется обсуждать дела компани. И в-третьих, здесь каждый будет пытаться обратить на себя внимание шефа и показать себя перед ним в выгодном свете. Что еще принято на таких вечеринках? Повязывать галстук на голову. Мы не знаем, почему. Есть мнение, что это связано с любимым японским героем из театра кабуки. Пьют японцы, конечно же, саке, а также светлое пиво и сливовое вино.

Уганда

Литров этанола в год на душу населения: 9,8 В этой небольшой и мало кому известной африканской стране пьют довольно много, но нельзя сказать, что делают это очень культурно. Национальный напиток Уганды — вараги. Это домашний джин, который производят из бананов и пьют вместе с друзьями из бочек через длинные соломинки. Его производство практически никак не контролируется, поэтому, употребляя данный напиток, можно сильно отравиться метанолом.

Италия

Литров этанола в год на душу населения: 6,7 Многие слышали, что вино в Италии имеет почти такой же статус, как вода, и это правда. Бутылка вина здесь является обычным дополнением к любому приему пищи, кроме, пожалуй, завтрака. Также является правдой, что вино здесь пьют даже дети (в разбавленном виде). Средний возраст, в котором итальянцы пробуют вино — 11–12 лет. Вино итальянцы употребляют часто, но по чуть-чуть и только вместе с едой. Тут не принято засиживаться в барах или пабах и сильно напиваться.

Страны, в которых алкоголь запрещен