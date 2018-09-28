Мы узнали, что на самом деле стоит за историями самых загадочных и мистических мест на планете

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На планете есть еще много мест, от одного упоминания про которые по коже ползут мурашки. А все потому, что с ними связаны мистические истории, в которые нам так хочется верить. Где-то люди регулярно видят признаков, где-то находят странные предметы, словно сотворенные великанами, а где-то случились загадочные происшествия. Но все ли правда, что говорят?

Мы в AdMe.ru тоже обожаем пощекотать себе нервишки и специально для этого нашли 10 мистических мест по всему миру, которые вселяют первобытный страх в сердца посетителей.

Ресторан T’Spookhuys, Бельгия

В городке Тюрнхаут, что в северной бельгийской провинции Антверпен, стоит мрачное деревянное здание, которое может здорово напугать неподготовленного посетителя. Стены внутри помещения украшены муляжами в виде человеческих черепов, кое-где остались демонические картины. Все здесь навевает ужас.

Однако, если разобраться в истории здания, становится уже не так страшно. Оказывается, это просто заброшенный тематический ресторан, который изначально создавался для любителей пощекотать нервишки. Здесь по полу струился туман, на стенах шевелились картины, а посетителей обслуживали официанты-вампиры. В 2008 году ресторан оставил прежнее здание и переехал на новое место.

Подгорецкий замок, Украина

В этом старинном дворце снимались советские фильмы «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Дикая охота короля Стаха». А известность в народе это место получило благодаря Северину Ржевускому, одному из его владельцев. Он до умопомрачения ревновал свою жену-красавицу Марию ко всем подряд. И ревность однажды достигла такого уровня, что он взял и замуровал возлюбленную в стене самого дальнего подземелья дворца. Загадочности месту добавляют рассказы его посетителей, якобы видевших в стенах призрак женщины. По слухам, он до сих пор тревожит ночную охрану. Однако документальных подтверждений, как и убедительных фотографий призрака, мы не нашли, поэтому считаем, что эти рассказы не более чем легенда.

Остров Локрум, Хорватия

Он находится в Адриатическом море рядом с городом Дубровник. Несмотря на живописность острова, местные жители категорически не советуют оставаться на нем до утра. И на то есть свои причины. По легенде, почти 1 000 лет назад здесь находился монастырь. Пришедшие сюда в начале XIX века войска Наполеона захотели снести это сакральное здание, а на его месте построить оборонительный форт. Монахам идея не понравилась, и в итоге однажды ночью они совершили таинственный обряд, после чего уплыли с острова навсегда. Однако это не помешало войскам возвести форт, стены которого стоят и поныне. После того как исчезли монахи, всех владельцев Локрума постигали несчастья, из-за которых остров и прослыл проклятым.

Факты говорят, что 3 владельца острова действительно в разное время умерли при невыясненных обстоятельствах. Но в последнее время здесь не происходило ничего впечатляющего. Кроме недавних съемок «Игры престолов», разумеется.

Долина кувшинов, Лаос

Это загадочное место расположено в провинции Сиангкхуанг в Лаосе — небольшой стране в Юго-Восточной Азии. Оно привлекает внимание своими огромными каменными кувшинами, расположенными группам на довольно большой территории. Ученые насчитали более 1 000 таких горшков до 3 метров в высоту и весом до 6 тонн. Это очень древняя «утварь», возраст которой сложно точно определить. По мнению археологов, им около 2 000 лет, поэтому возникает справедливый вопрос: как наши предки, не имея технологий, смогли сделать такие громадные вещи из камня? Местные считают, что горшки принадлежали великанам, которые когда-то жили здесь.

Доктор Дуглад О’Рейли из Австралийского национального университета считает, что у этих сосудов вполне земное происхождение. Они были частью погребальной культуры народов, некогда населявших Лаос. Кувшины выдалбливали из камня местные жители, чтобы хранить тела умерших до полного разложения тканей. И лишь после этого останки находили покой в земле.

Несвижский замок, Беларусь

Этот дворцово-замковый комплекс входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С ним связана легенда о Черной даме — призраке женщины, который время от времени видят в стенах здания. Поговаривают, что это сама Барбара Радзивилл, представительница самого богатого рода Европы XVI столетия и просто красивая девушка. Выходя второй раз замуж за польского короля, она не получила благословения его матери. Борясь с общественным мнением и получив разрешение от самого Папы Римского, молодые все-таки поженились. А когда мать узнала о нежеланной свадьбе, то отравила свою невестку. С тех пор призрак Барбары навсегда поселился в этом месте и послужил вдохновением для произведений белорусской литературы и театральных постановок. Но хотя призрак Черной дамы стал одной из визитных карточек Несвижского замка, есть версии, что это не более чем легенда. Барбара Радзивилл так ни разу и не появилась в стенах этого здания, а любовная история разворачивалась в Вильнюсе.

Катакомбы Парижа, Франция

Эта леденящая кровь система туннелей под Парижем занимает площадь порядка 11 тыс. кв. м. Жуть — первое, что приходит на ум, когда спускаешься в этот клубок ходов, стены которого подпирают кости. Они созданы на месте древнеримских каменоломен в Х веке, а теперь в них покоятся около 6 млн человек. Когда-то здесь любил принимать гостей французский император Наполеон III, а во время Второй мировой войны в одной из каменоломен находился тайный немецкий бункер.



Кстати, сегодня катакомбы стали излюбленным местом туристов. Они абсолютно безопасны и официально находятся на попечении мэрии Парижа. Катакомбы открыты для туристов со вторника по воскресенье, кроме праздничных дней.

Остров Повелья, Италия

Сюда приезжают не ради красивых видов на море. На острове находится жуткое, заросшее колючками и сухоцветом здание бывшей психиатрической больницы. В нем сохранились решетки на окнах, старые койки, на которых размещали пациентов, оборудование начала ХХ века. Бывшие палаты похожи на декорации к фильмам ужасов, и, как оказалось, это место небезосновательно навевает страх. Оно обладает поистине мрачной историей.

В ХVI веке здесь находился лепрозорий. А в начале ХХ века на острове построили больницу для душевнобольных. Некоторое время спустя пациенты стали жаловаться на ужасные головные боли и на призраков, которыми кишит здание. Их недугом коварно воспользовался главврач для своих незаконных исследований. Он накачивал больных большими дозами успокоительного и проводил над ними эксперименты.

Ховринская больница, Москва

Находится в северной части города. В 1980-х планировалась как городская больница на 1 300 мест. Но по невыясненным причинам масштабный проект приостановили через 5 лет, причем уже тогда, когда были построены все корпуса.

Сегодня за больницей тянется шлейф мрачных историй. Это и попытки ограбления, и ряд загадочных смертей.

Можно предположить, что строительство больницы было приостановлено по бытовым причинам. Под фундаментом обнаружили грунтовые воды, а денег на осушение не нашлось. Дальнейшие же жуткие события связаны с тем, что такой огромный и мрачный недострой находился долгое время без надлежащей охраны и своим видом притягивал людей с расшатанной психикой. Отсутствие элементарных мер безопасности внутри приводило к печальным последствиям.

Замок Баннермана, США

Построен в 1900 году на острове в Гудзонском проливе одним шотландским иммигрантом. В замке хранились боеприпасы, которыми торговал бизнесмен. Через несколько лет после его смерти в 1918 году весь арсенал взорвался при загадочных обстоятельствах, уничтожив часть здания. С 1950 года остров значится необитаемым: вся команда, которая обслуживала это место, утонула на пароме. В 1969 году здание снова пострадало: при внезапном пожаре сгорела часть полов и кровли. Несмотря на то что местные жители списали взрыв боеприпасов на проделки злых духов (что было весьма ожидаемым), вероятно, настоящей причиной происшествия стала молния, ударившая во флагшток замка. Паром затонул не из-за проклятий, а из-за сильнейшего шторма. А внезапно вспыхнувший пожар, по всей видимости, был банальным поджогом.

Замок Берри Поумрой, Англия

Сооружение было построено в XII веке, и здесь произошла таинственная история. Изначально в замке жила большая и знатная семья, по фамилии которой и назван замок. Родители всегда больше любили младшую дочь Маргарет, нежели старшую Элеонор. Движимая завистью, Элеонор закрыла сестру на 20 дней в башне и заморила голодом. С тех пор поговаривают, что люди видят белый призрак Маргарет, который вселяет злобу, страх и депрессию. А еще совсем недавно несколько подростков повстречали ночью у замка привидение в виде лошади (фото можно посмотреть здесь). Правда, фотографы, которые анализировали самые свежие фото привидения лошадей из замка Поумрой, говорят, что в кадр попали пар или сигаретный дым. Поэтому не исключено, что с духом Маргарет такая же история.