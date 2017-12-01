Мы сравнили, что можно купить на € 10 в фастфуде разных стран

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Казалось бы, еда в крупных сетях быстрого питания должна стоить одинаково по всему миру. Ведь в любом McDonalds, будь то Россия или Китай, в меню будет почти одно и тоже. Но, как ни странно, это не так. Цены от страны к стране меняются, причем очень заметно. А мы в AdMe.ru выяснили, что можно будет купить на € 10 в трех самых известных фастфуд-сетях в разных странах, чтобы вы знали, на что можно рассчитывать в путешествии. Везде мы подбирали похожий набор блюд, но добавляли немного местного колорита.

Россия

Россия из числа стран, в которых McDonalds и KFC наиболее доступны, и на эти деньги можно поесть вдвоем. Такие же цены, по данным журнала The Economist, в Индонезии, Вьетнаме, Польше. А вот Starbucks недешев и находится примерно на уровне США.

США

Похожие цены в фастфудах Израиля, Канады, Финляндии.

Швейцария — самые дорогие McDonalds и Starbucks

McDonalds и Starbucks в Швейцарии отличаются самыми высокими ценами. На таком же уровне находятся Норвегия и Швеция. А KFC там вообще нет.

Испания

В Испании, так же как в Германии, Франции и большинстве европейских стран, McDonalds недешевый.

Великобритания

В McDonalds Великобритании средние цены. Близки к ней Аргентина, Чили, Таиланд, Япония, Чехия, Сингапур, Греция. По стоимости кофе в Starbucks на эту страну похожи Китай, Индия, Япония, Греция, Австралия.

Бразилия — самый доступный Starbucks

Бразилия — страна контрастов. По ценам в McDonalds, она, как ни странно, среди самых недоступных. Доступнее будет KFC, где можно съесть безумный сэндвич Big Crocante (на картинке). Но зато Starbucks там самый дешевый в мире.

Турция

В Турции все хорошо и ровно. В McDonalds и KFC цены ниже средних по миру. Похожи на нее Венгрия, Саудовская Аравия, Китай, Индия, Мексика, Польша. Да и в Starbucks латте стоит вполне приемлемо, примерно так же, как в Аргентине, Чили и Канаде.

Гонконг (Китай)

По данным журнала The Economist, который уже 30 лет публикует «индекс Биг Мака», этот бургер в Гонконге один из самых доступных. Но в целом много на € 10 тут не купишь. Раскошелиться придется и в других сетях фастфуда.

Египет — самый дешевый McDonalds и KFC

В Египте самый дешевый в мире McDonalds, и на € 10 там до отвала можно наесться вдвоем. Такие же цены на Украине, в Малайзии, Южной Африке, Тайване.