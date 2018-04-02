Мы составили список самых распространенных фамилий на Земле и неслабо удивились

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У всех людей на Земле есть фамилии, кроме, пожалуй, жителей Исландии. Эти ребята решили не заморачиваться и вместо фамилии носят отчество. Большинство же из нас являются обладателями того или иного родового имени, и это звучит гордо. AdMe.ru провел собственное расследование и вычислил самые распространенные фамилии в мире. А еще мы решили представить себе, как зовут типичных жителей разных стран. Получилось познавательно.

США

Самая популярная фамилия в США — Смит. Более 2 млн американцев — Смиты. Но не только Соединенные Штаты могут похвастаться бешеной популярностью этой фамилии. Британия, Австралия, Новая Зеландия и другие англоязычные страны буквально наполнены однофамильцами-Смитами. В затылок лидерам дышат Джонсоны — еще немного, и они бы заняли 1-е место в нашем рейтинге. А самые популярные американские имена за последние 100 лет не изменились — это Джеймс и Эмма.

Россия

Какую фамилию носит большинство россиян? Многие без раздумий ответят «Иванов» и будут неправы. На сегодняшний день в России больше всего Смирновых. А Ивановы теперь вторые по популярности. В России больше всего мужчин, которых зовут Александр, а среди девушек самое часто встречающееся имя — Анастасия.

Китай

Китайская фамилия Ли — самая популярная в мире. 100 млн человек являются однофамильцами, даже в Канаде людей по фамилии Ли больше остальных. А в самом Китае с большим отрывом лидируют Вонги (93 млн человек). По-видимому, китайцы не терпят разнообразия, потому что существует не так много вариантов фамилий — чуть более 100. Парни, мальчики, мужчины очень часто носят имя Вэй, а среди женского пола одно из самых популярных — Фанг.

Германия

Германия может похвастаться огромным количеством старых добрых Мюллеров. Среднестатистический немец или немка будут, скорее всего, герром Мюллером или фрау Шмидт. Законодательство не сильно ограничивает родителей в выборе имен, а еще немцы очень любят сложные составные имена — это католическая традиция. Но самые популярные все равно довольно просты — Бен и Эмма.

Япония

В далекой и загадочной Японии больше всего народу по фамилии Сузуки. Чуть реже встречается Сато. Оказалось, что японцы — те еще романтики: большинство популярных фамилий — это в переводе названия живописных уголков и пейзажей страны. «Маленький лес», «глициния», «рисовое поле» — да уж, эти ребята просто лидеры по поэтическим фамилиям. По последним сведениям, самые модные имена сейчас — Минато и Сакура.

Бразилия

Типичный житель Бразилии носит фамилию Сильва или Сантос. Большинство имен и фамилий имеют португальские корни, и это неудивительно, ведь Португалия правила Бразилией почти 300 лет. «Сильва» в переводе означает тропический лес, который занимает значительную часть страны. Родители чаще всего называют детей Мигелем и Алисией. А еще бразильцы просто обожают составные имена, так что Мария Эдуарда и Жоао Мигель занимают почетное место в рейтинге любимых имен.

ЮАР

Дламини и Нтули — таковы типичные фамилии в ЮАР. А большинство жителей Кейптауна, Йоханнесбурга и их окрестностей будут зваться Джуниор и Иманати. Одним из языков, на которых говорят в ЮАР, является ндбеле, и на нем имя Иманати означает просьбу к Богу беречь дитя от бед. Мамы и папы из ЮАР любят давать своим малышам звучные и значительные имена — Блесс (благословенная), Гифт (дар), Прешес (драгоценность), Принцесс (принцесса).

Индия

«У нас все сложно», — так могли бы сказать жители Индии о своих фамилиях. Действительно, кастовая система общества и огромное количество народностей осложняют жизнь тем, кто решится на исследования. Вопреки распространенному мнению, Кумар — далеко не самая популярная фамилия в Индии, а вот Деви и Сингх уходят вперед с большим отрывом. Индийцы очень набожны, но вместе с тем это очень героический и славный народ. И фамилии говорят об этом как нельзя лучше: Сингх означает лев, Хан — король, Деви — в честь богини Деви и др. Женщин чаще всего зовут Адия, а мужчин — Арав.

Швеция

До начала XX века шведы тоже не заморачивались с фамилиями, довольствуясь (как и исландцы) вместо нее именем отца, или вообще давали какое-нибудь подходящее прозвище, например «березка» (Björk), «утес на озере» (Sjöberg). Но затем государство обязало граждан иметь «фамильное имя». Так Андерссон и Йоханссон остались самыми распространенными в этой суровой скандинавской стране. Имена у шведов строго регламентированы, существует даже закон на этот счет, и назвать ребенка как вздумается невозможно. В списке имен 1-ю строчку занимают Карл и Мария.

Италия

Горячие итальянцы чаще всего носят фамилию Росси или Руссо. Забавно, но так впечатляющие нас фамилии произошли от прозвища «рыжий», а с течением времени стали просто очень популярными. Традиционные имена в Италии обычно католические, большинство из них есть в святцах. Неудивительно, что Франческо и София — самые распространенные. Кстати, в Италии запрещено называть сыновей именем отца (если он жив), давать одинаковые имена братьям и сестрам, а также использовать фамилию в качестве личного имени.

Польша

Самые популярные фамилии в Польше — славянского происхождения. Первая по популярности — Новак, только в Польше ее носят более 200 тыс. человек. Ковальски — тоже весьма типичная для поляков фамилия. И в Польше не обошлось без прозвищ, наверное, люди по всему миру любят обсуждать друг друга. «Новак» — это новичок, пришелец. Так называли всех незнакомцев. Самые популярные национальные имена — Матеуш и Александра.

Вьетнам

Нгуен — самая популярная фамилия во Вьетнаме, не менее 40 % населения страны — однофамильцы. Это часто приводит к забавным ситуациям, когда большинство учеников в классе или сотрудников в офисе Нгуены. Да что там Вьетнам, даже в Австралии эта фамилия необычайно популярна. 2-я в нашем списке — фамилия Чан. С вьетнамскими именами могут разобраться немногие, они, как правило, состоят из 3 частей и пишутся наоборот — от фамилии к имени. Хо и Дук встречаются чаще всего.

Бонус № 1: вот что бывает, когда твоя фамилия самая популярная во Вьетнаме

«Мы вообще не родственники».

Бонус № 2: кузнец — родоначальник огромного количества фамилий по всему миру

Миллионы людей даже не догадываются о том, что носят одну и ту же фамилию. Такая важная и брутальная профессия, как кузнец, стала основой для образования сотен фамилий.

Если вы Кузнецов, то Смит, Эррера, Шмидт, Ковальски и многие другие — ваши однофамильцы.