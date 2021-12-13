Мы решили сравнить, как выглядят 12 пар городов-тезок, которые находятся в разных странах

Для человека встретить тезку — привычное дело. Сколько Елен, Марин и Александров ходят по Земле — не сосчитать. Однако тезки есть не только у людей, но и у городов. Одних только Парижей на планете насчитывается 48, а населенных пунктов с названием Москва — более 20.

AdMe.ru «побродил» по карте мира и нашел города-тезки, о существовании которых мы даже и не подозревали.

Сама́ра (Россия) и Са́мара (Коста-Рика)

Оказывается, у поволжского города Самары есть тезка в далекой Центральной Америке. Самара — один из районов с одноименным административным центром в провинции Гуанакасте, что в Коста-Рике. Он привлекает серфингистов всего мира своими волнами, а любителей позагорать — песчаными пляжами. Правда, произносить его название стоит с ударением на первый слог — Са́мара.

Париж (Франция) и Париж (США, Техас)

Американский Париж, или Парис, получил свое имя в честь французской столицы. Местные с любовью называют этот техасский город «вторым по величине Парижем в мире». Как и подобает Парижу, в нем имеется собственная Эйфелева башня, которая, однако, уступает в размерах оригиналу: ее высота всего 20 м.

Лондон (Великобритания) и Лондон (Канада)

На Американском континенте имеется свой Лондон. Такое наименование небольшому европейскому поселению было дано в начале XIX века, поскольку предполагалось, что оно станет столицей Верхней Канады. Кстати, стоит канадский Лондон на реке Темс (англ. Thames), так же как британский — на Темзе.

Санкт-Петербург (Россия) и Сент-Питерсберг (США, Флорида)

Основатели американского городка не могли определиться с названием: у каждого были свои варианты. Решить спор помогла монетка. Победителем оказался Питер Деменс, урожденный Петр Дементьев — русский дворянин, иммигрировавший в Штаты. Он-то и предложил дать курорту имя в честь города на Неве.

Сидней (Австралия) и Сидней (Канада)

И австралийский, и канадский Сиднеи были названы в честь английского лорда Томаса Сиднея. Причем город на Американском континенте был основан на 3 года раньше того, что находится в стране кенгуру.

Ла-Пас (Боливия) и Ла-Пас (Мексика)

Ла-Пас переводится с испанского как «мир» и является весьма распространенным топонимом. Боливийский тезка располагается в Андах и носит титул самой высокогорной в мире столицы, а мексиканский, напротив, раскинулся на побережье Тихого океана.

Брест (Белоруссия) и Брест (Франция)

Белорусский Брест, по одной из версий, получил свое название от слова «береста», а французский — от кельтского «холм». Оба города славятся своими историческими крепостями. А той, что во Франции, насчитывается аж 1 700 лет.

Барселона (Испания) и Барселона (Венесуэла)

На планете есть еще одна Барселона, правда, без шедевров Гауди. Поселение в Венесуэле было основано выходцами из Каталонии и сначала называлось Новая Барселона. Однако со временем прилагательное было опущено, а на карте мира появился тезка одного из крупнейших испанских городов.

Гвадалахара (Мексика) и Гвадалахара (Испания)

Как и многие населенные пункты из нашей подборки, мексиканская Гвадалахара переняла топоним своего «большого брата» — в этом случае города в центральной части Испании. В окрестностях европейской Гвадалахары популярной достопримечательностью являются бескрайние поля лаванды, а мексиканской — голубой агавы.

Рабат (Марокко) и Рабат (Мальта)

Рабат на Мальте появился, когда арабы разделили древнюю столицу острова Мдину на 2 части. И было это примерно за век до основания города, ставшего впоследствии столицей Марокко и памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Выборг (Россия) и Виборг (Дания)

В датском Виборге еще в VIII веке жили викинги, а его название переводится с древнескандинавского как «святая крепость». Отечественный же Выборг принадлежал шведам и финнам, прежде чем стать русским. Однако о происхождении его наименования нет единого мнения. Возможно, оно также берет корни из древнескандинавского языка.

Ош (Киргизия) и Ош (Франция)

Киргизский и французский городки не заимствовали имен друг у друга. Просто так совпало, что их названия оказались созвучными. Центральноазиатский Ош считается южной столицей Киргизии и является крупным, по меркам страны, городом. В то время как его европейская тезка — небольшая коммуна, где проживают всего пара десятков тысяч французов.