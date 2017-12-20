Мы подготовили для вас путеводитель по 24 крутейшим событиям следующего года

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Побывать на карнавале в феврале, полюбоваться цветением сакуры в апреле, поболеть за национальную сборную на Чемпионате мира по футболу в июне и июле, погулять на Октоберфесте в октябре, а в декабре насладиться атмосферой наступающего Нового года на одной из рождественских ярмарок — о таком годе путешествий можно только мечтать! А точнее, не только мечтать, но и воплощать эти мечты в реальность. AdMe.ru сделал подборку из 24 самых захватывающих туристических маршрутов для 12 месяцев года.

А вы готовы провести весь следующий год в путешествиях? Тогда погнали!

Январь

Фестиваль ледяных скульптур в Харбине, Китай.

Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур проводится ежегодно и является одним из крупнейших фестивалей снега и льда в мире. Официально фестиваль начинается 5 января и длится 1 месяц. Однако экспонаты часто открываются раньше и, если позволяет погода, остаются дольше.

Фестиваль огня Апхеллио в Леруике, Шотландия

Фестиваль Апхеллио (Up Helly Aa) проходит в шотландском городе Леруике ежегодно в последний вторник января. Апхеллио считается самым масштабным фестивалем огня на территории Европы. Жители города Леруика наряжаются в викингов, создают модель корабля викингов и идут по улицам, трубя в военные горны. «Викинги» на своих плечах относят построенную ладью к морю и бросают на ее борт тысячи факелов. Это является основным моментом праздника.

Февраль

Венецианский карнавал, Италия

Главные события февраля — это карнавалы, которые проходят в основном в католических странах и сопровождаются массовыми народными гуляньями с театрализованными представлениями и уличными шествиями. Карнавалы являются аналогом русской Масленицы и проходят перед Великим постом. Венецианский карнавал — одно из самых красивых торжеств Европы. Город на 2 недели возвращается на пару столетий в прошлое. По узким венецианским улочкам, мостам и площадям неспешно прогуливаются люди в масках и дворцовых нарядах, в венецианских дворцах проходят балы.

Карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Самый знаменитый карнавал в мире проводится в Рио-де-Жанейро. Он является крупнейшим карнавалом в мире, и подготовка к этому празднику идет весь год. Кульминацией карнавала является парад лучших школ самбы. Танцовщики школ самбы представляют вниманию зрителей тематическое театрализованное представление, проезжая на стилизованных повозках по широкой улице с многоэтажными трибунами.

Март

Фестиваль лимонов в Ментоне, Франция.

Фестиваль лимонов — праздник, который с 1936 года ежегодно проводится в курортном городе Ментон на Лазурном берегу Франции. Фестиваль длится более 2 недель — с конца февраля до начала марта. Фантазия дизайнеров, создающих огромные желто-оранжевые скульптуры из цитрусовых, поражает. В дни фестиваля на улицах города можно увидеть акробатов, клоунов, художников и музыкантов. Вдоль побережья движутся кортежи, украшенные цитрусовыми.

День святого Патрика, Дублин, Ирландия.

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия Ирландии в целом. Фестиваль в честь Дня святого Патрика в Дублине включает парады, театральные представления, шоу фейерверков и длится несколько дней.

Апрель

Япония. Цветение сакуры.

Ханами — это японская национальная традиция любования цветами, которая возникла еще при императорском дворе. Цветение сакуры — очень короткий период, который длится около 7–10 дней, а затем лепестки опадают. Распускаться цветы начинают в конце марта. Но лучшее время наблюдений в большинстве регионов — первая-вторая неделя апреля. На специальных сайтах публикуют прогнозы времени цветения сакуры по разным регионам Японии.

Цветение луковичных в королевском парке Кекенхоф и парад цветов, Нидерланды.

Королевский парк цветов Кекенхоф расположен между Амстердамом и Гаагой, в небольшом городке Лиссе. Каждый сезон парк посещает более миллиона человек. Парк открыт чуть менее 2 месяцев в году — с конца марта до середины мая. А если вы приедете в Кекенхоф 21 апреля 2018 года, то сможете увидеть ежегодный парад цветов — именно в этот день процессия различных композиций из цветов будет проходить мимо парка.

Май

День рождения порта в Гамбурге, Германия.

День рождения порта в Гамбурге в Германии — это один из крупнейших морских фестивалей с парадом кораблей, в котором участвуют суда со всего мира. Проходит в ближайшие к 7 мая четыре дня — с четверга по воскресенье. В программу праздника входят танцы портовых буксиров, спуск на воду новых судов и другие водные представления, музыкальные концерты и ярмарки. Заканчивается праздник в воскресенье финальным парадом кораблей и грандиозным фейерверком над портовой гаванью.

Ночь музеев, Париж, Франция.

Ночь музеев — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев (18 мая), во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь музеи многих стран мира открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. В парижской Ночи музеев принимают участие такие всемирно известные площадки, как Лувр, Музей Орсе, Центр Жоржа Помпиду и многие другие, причем посещение постоянных экспозиций большинства музеев Парижа в эту ночь бесплатное. В программе Ночи музеев — театрализованные представления, арт-квесты, световые шоу, концерты и модные дефиле. С программой Ночи музеев и условиями посещения музеев можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Июнь

Чемпионат мира по футболу, Россия

С 14 июня по 15 июля 2018 года в России состоится большой футбольный праздник — Чемпионат мира по футболу. 11 городов России примут игроков и болельщиков со всего мира. Помимо футбольных страстей, которые будут происходить на стадионах, в России пройдет немало культурных событий, приуроченных к этому спортивному празднику.

Стоунхендж, встреча летнего солнцестояния. Великобритания.

День солнцестояния отмечают многие народы в большей или меньшей мере. Однако на юге Англии, начиная с 2000 года, этот праздник стал особенным. Потому что в ночь с 21 на 22 июня, чтобы встретить рассвет, более 30 тысяч человек приезжают к одному из самых знаменитых археологических памятников в мире — Стоунхенджу. В обычные дни внутрь каменного пояса заходить нельзя, но в день летнего солнцестояния делается исключение и можно лично прикоснуться к легендарному артефакту.

Июль

Время цветения лаванды, Прованс. Франция.

На юге Франции, в провинции Прованс в середине лета начинают цвести лавандовые поля. Красота этих мест привлекает художников, фотографов и туристов со всех концов мира. Любоваться видами на лавандовые поля можно в период с середины июня до конца августа. Но лучше приезжать в июле — это пик сезона цветения лаванды.

День взятия Бастилии, Париж. Франция.

14 июля Франция празднует главный национальный праздник республики — День взятия Бастилии. Его официальное название — Национальный праздник. 14 июля начинается с военного парада в Париже, который принимает лично президент Французской Республики. Завершающим аккордом торжества является потрясающее шоу фейерверков на Марсовом поле, частью которого является торжественная подсветка Эйфелевой башни.

Август

Королевский Эдинбургский парад военных оркестров, Шотландия.

Королевский Эдинбургский парад военных оркестров — это музыкально-театральное представление мирового масштаба, которое происходит в течение августа у подножия ночного Эдинбургского замка. Ежегодно, начиная с 1950 года, Эдинбург приглашает на Королевский парад лучшие военные оркестры мира. Каждый оркестр представляет на фестивале национальный колорит своей страны: костюмы, музыка, танцы. Выступление оркестров сопровождается пиротехническими эффектами.

Фестиваль «Цветочный ковер», Брюссель, Бельгия.

Фестиваль «Цветочный ковер» проходит раз в 2 года на исторической площади Гранд-Плас в центре Брюсселя. Шедевр лучших флористов Бельгии украшает главную площадь в конце лета всего несколько дней. Каждый раз создается новый дизайн ковра из живых бегоний на определенную тему. Церемонию открытия фестиваля сопровождает музыкально-пиротехническое шоу.

Сентябрь

Историческая регата в Венеции, Италия.

Каждый сентябрь в Венеции проходит спортивно-исторический праздник, традиции которого были заложены еще в XIV веке, когда, по легенде, прошла первая регата. Историческая регата открывается парадом вдоль Великого канала. Копии старинных венецианских галер с позолоченными украшениями везут горожан, одетых в пышные исторические наряды. Главное событие Исторической регаты — состязания гондольеров.

Фестиваль китов в Херманусе, ЮАР.

Херманус в ЮАР — мировая столица китов. Здесь ежегодно в конце сентября проходит фестиваль китов. В бухту Уокера, на берегу которой расположен город, приплывают сотни китов, чтобы родить и вырастить здесь своих детенышей. Киты подходят очень близко к берегу, не доплывая до него всего 15–20 метров, и за ними можно наблюдать со специальных смотровых площадок. Для желающих увидеть животных максимально близко устраивают морские экскурсии.

Октябрь

Октоберфест, Мюнхен. Германия.

Октоберфест, ежегодно проводимый в Мюнхене (Германия), — самое большое народное гулянье и крупнейший фестиваль пива в мире. Он каждый год привлекает около 6 млн посетителей. Праздник проводится с середины сентября до начала октября, и его продолжительность в среднем составляет 16 дней. Открывает праздник шествие, в котором участвуют праздничные упряжки всех пивных палаток праздника.

Международный фестиваль джаза в Барселоне, Испания. На сцене — величайший гитарист фламенко современности Томатито.

Международный фестиваль джаза в Барселоне — один из самых известных джазовых фестивалей в мире и одно из важнейших музыкальных событий каталонской столицы. Он проходит ежегодно с октября по декабрь, потому что организаторы считают, что осень — это лучшее время для такого мероприятия. Участники фестиваля — звезды джазовой музыки мирового масштаба со всего мира.

Ноябрь

Фестивали Лойкратхонг и Йи Пенг, Таиланд.

В ноябре в Таиланде проходят 2 красивых праздника — Лойкратхонг (Loi Krathong) и Йи Пенг (Yi Peng). В Лойкратхонг миллионы тайцев и туристы отправляют вниз по реке небольшие плотики со свечами. Зажженная свеча символизирует свет учения Будды, а сам ритуал — своеобразное отпущение грехов, очищение от обид и дурных мыслей. Лойкратхонг приходится на ноябрьское полнолуние. Йи Пенг обычно совпадает с фестивалем Лойкратхонг и проводится в городе Чиангмай. В Йи Пенг принято выпускать в небо на счастье тысячи бумажных фонарей. Запуская воздушный фонарик, нужно загадать желание.

Фестиваль молодого вина, Божо, Франция.

Фестиваль молодого вина (Божоле-нуво) считается одним из самых любимых народных праздников Франции и отмечается по всей стране и за ее пределами в 3-й четверг ноября. Рестораны в каждом городе Франции вывешивают в этот день плакаты со словами «Прибыло Божоле-нуво!» Главным центром празднования является регион Божоле на юго-востоке Франции. Старт фестивалю дает вечерний парад в столице региона городе Божо (Beaujeu). Местные виноделы выкатывают бочки с вином на главную площадь и ровно в полночь выбивают затычки, чтобы угостить первым вином нового урожая всех собравшихся.

Декабрь

Фестиваль огней в Лионе, Франция.

Каждый год в декабре в течение 4 ночей в Лионе проходит Фестиваль огней. В это время в городе можно увидеть более 70 различных световых шоу и инсталляций, перформансов, музыкальных выступлений. Фестиваль огней привлекает в Лион в декабре сотни тысяч туристов.

Рождественский Страсбург, Франция.

Предновогодняя Красная площадь, Москва, Россия.

Декабрь — это месяц рождественских ярмарок, которые проходят по всей Европе и соревнуются между собой по красоте и масштабу. Поделимся с вами двумя волшебными местами, где можно провести предновогодние дни. Это Страсбург во Франции, который называют «столицей Рождества», и Москва, Красная площадь, где ярмарка продолжит свою работу аж до конца февраля.

Какие направления больше всего вдохновили вас на то, чтобы покинуть свое уютное кресло и отправиться странствовать?