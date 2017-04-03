Мы нашли еще 12 способов путешествовать дешевле

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Весна, и мы уже планируем отпуска и будущие путешествия. Мы в AdMe.ru уверены, что каждый, кто имеет маломальский опыт самостоятельных путешествий, уже знаком с популярными сервисами для бронирования отелей и частных квартир и знает, где и как можно купить билеты подешевле. А кроме того, хорошо осведомлен, что такое каучсерфинг и волонтерские программы. Поэтому мы подобрали менее известные и не такие радикальные способы сэкономить для тех, кто не готов быть волонтером, отрабатывать ночлег или искать вписку. Это все-таки удовольствия на любителя.

Найти друзей за границей и съездить в гости — Hospitality Club

Hospitality Club, или «Клуб гостеприимства», — крупнейшая международная гостевая соцсеть. В отличие от сервисов по обмену квартирами, это целое сообщество со своей миссией и идеологией, в основе которой — мир без границ и культурная интеграция. Члены клуба не только предоставляют друг другу ночлег, но и оказывают всяческую помощь, учат языку, организуют совместные поездки. Брать деньги с гостей запрещено правилами, но стороны могут разделить расходы, к примеру, на еду — все по взаимной договоренности.

В Европу за копейки — «Нестеровский» поезд

Так называемый «Нестеровский» поезд дает возможность добраться в Европу на 40–70 % дешевле. Дело в том, что фирменный поезд РЖД № 029 Москва —Калининград идет через Вильнюс, но цены на билеты в нем как на внутренних, а не на международных маршрутах, то есть невысокие. Если взять билет до Нестерова и выйти в Вильнюсе, не доезжая до Калининграда, то поездка обойдется всего в 1 600–2 000 рублей. А оказавшись в Вильнюсе, можно выбрать один из множества бюджетных авиарейсов по Европе (можно купить билеты и заранее) по цене от 10 евро. Как купить: в Москве — только в кассе Белорусского вокзала, в других городах — в любых кассах. Онлайн выйдет чуть дороже. И конечно, для такой поездки нужен действующий «шенген».

Дисконт-предложения отелей — Hotel Tonight

Приложение Hotel Tonight дает возможность забронировать отели и хостелы со скидкой в последний момент перед поездкой. Сервис нацелен на спонтанных путешественников. Ресурс показывает именно дисконт-предложения — бронировать можно не ранее чем за неделю до прибытия и максимум на 5 ночей (то есть работает по принципу горящего тура, чем и объясняются скидки). Чем ближе дата заезда, тем ниже цена размещения.

Бесплатные экскурсии — Sandemans New Europe

Sandemans New Europe предлагает бесплатные пешие экскурсии в 18 городах Европы и Ближнего Востока. Проводят их талантливые гиды-волонтеры. Проект продвигает творческий подход к организации туров. Помимо истории города гид может поделиться городскими легендами, посоветовать хорошие недорогие бары и кафе, рассказать, откуда открывается лучший вид. Покупать билет не нужно, но если экскурсия понравилась, можно оставить чаевые гиду.

Горящие авиабилеты — Last minute

Last minute — онлайн-ресурс, который собирает горящие предложения авиакомпаний и отелей, действительные в последние пару дней перед поездкой. Поиск авиабилета на завтрашний утренний рейс стоит начать именно отсюда.

Поиск бесплатных туалетов — AirPnP

AirPnP — оригинальное приложение, которое поможет сэкономить скорее даже не деньги, а время (и, возможно, нервные клетки). Сервис показывает локацию находящихся поблизости туалетов — бесплатных и платных. Хотя если выбирать только бесплатные, тоже неплохая экономия.

Звонки со своего номера по местным тарифам — Roamer

С помощью этого приложения можно подключать к иностранной сим-карте свой обычный номер, для того чтобы звонить и принимать звонки по минимальным тарифам. Roamer позволит избежать дорогого роуминга, несмотря на то что вы будете продолжать пользоваться своим обычным номером.

Обмен домами и квартирами — Home Exchange

О возможностях сервиса лучше всего расскажет комедия «Отпуск по обмену», где люди после знакомства на сайте отправляются в отпуск и останавливаются у новых знакомых. Обмен не всегда может происходить одновременно: часто путешественники ездят друг к другу в гости по очереди. Сейчас в базе сервиса более 65 тыс. домов и квартир в 150 странах мира. Из российских предложений на сайте пока лишь Москва и Питер.

Экономия на интернете — Protect Free VPN+Data Manager

Приложение Protect Free VPN+Data Manager позволяет сжимать данные любого вида, что помогает значительно экономить интернет-трафик. Принцип работы заключается в следующем: мобильный телефон запрашивает данные через оператора, предоставляющего связь, далее данные поступают на сервер приложения, где сжимаются, но качество при этом не ухудшается. Приложение работает через VPN-подключение, что как раз и позволяет вам экономить трафик, а главное, безопасно использовать глобальную сеть.

Поиск попутчиков — BeepCar

BeepCar поможет найти попутчиков в автомобильных поездках. Водители размещают здесь информацию о планируемом путешествии, а пассажиры ищут подходящий вариант по маршруту и дате и делят с водителем расходы на бензин. В отличие от других сервисов (той же BlaBlaCar, например), BeepCar предлагает каждому пассажиру бесплатную страховку на время поездки, и это еще один пункт экономии. У сервиса есть приложения и веб-версия.

Поиск авиабилетов по акции — Kayak

Kayak — агрегатор-поисковик, собирающий информацию об авиабилетах, отелях и авто в аренду с сотен других туристических сайтов. Главное удобство сервиса — подписка на обновление по ценам. Если вы планируете путешествие заранее, можно указать, когда и куда вы собираетесь улететь, и Kayak будет присылать на e-mail регулярные уведомления об изменении стоимости полетов по вашему направлению. Это сильно увеличивает шансы поймать дешевые билеты по акции.

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