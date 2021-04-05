Мужчина рассказал о культовом ресторане, ради которого миллионы людей рвутся в Париж

Один из известнейших ресторанов Парижа — 58 Tour Eiffel. Он находится в самой Эйфелевой башне на высоте 58 метров над просторами Парижа. Желающих посетить его всегда было огромное количество, поэтому бронировать обед или ужин всегда стоило заранее. Но не всем планам суждено сбыться. Так, у пользователя Pikabu сорвалась поездка в Париж, а вместе с ней и оплаченный обед в знаменитом ресторане. Он решил подарить посещение заведения, кинул клич в сети и нашел путешественника, который едет в столицу Франции в нужную дату.

Мы в AdMe.ru с огромным интересом прочитали впечатления Артема Филякина от ланча в популярной едальне. И с его разрешения публикуем здесь этот рассказ. А в конце мы подготовили бонус — отзывы других туристов, которым тоже удалось посетить 58 Tour Eiffel.

«Подарю ланч в ресторане на Эйфелевой башне 6 мая на троих»

Таким кричащим заголовком одарил пользователь Pikabu свой пост. Так получилось, что его поездка в Париж отменилась. А бронь на 3 человек в ресторан осталась. Деньги не вернуть, но не пропадать же добру! Щедрый мужчина предложил: «Если кто-то из вас будет в Париже в нужные даты и захочет воспользоваться моим предложением, обращайтесь! Я вам передам данные — номер брони и фамилию, на которую была бронь. Единственное условие — оставить потом на Pikabu небольшой отчет о том, как все прошло». Очень скоро доброволец нашелся. Артем Филякин написал в комментариях: «Буду 6-го в Париже вдвоем с женой. С радостью приму предложение! Обещаю запостить отчет».

Пост с впечатлениями не заставил себя ждать. Итак, как же это было

Мы заранее не планировали подъем на башню во время нашей 4-дневной поездки в Париж. Полученные билеты стали для нас дорогим подарком, внесшим приятные изменения в планы. Погода выдалась дождливая, но это не смогло повлиять на наш настрой и решимость. В предвкушении знакомства со знаменитой французской гастрономией, а также с видами Парижа мы отправились на метро к станции Champ de Mars.

У входа со стороны Сены собралась большая очередь туристов, желающих попасть на площадку под башней. Вход для взрослого — € 7 (без подъема на лифте). Вставать в эту очередь мы не стали и отправились искать специальный вход.

Со стороны Марсова поля были найдены кабинки для досмотра посетителей ресторана и с проходом на площадь. Показав лист с бронью и содержимое сумки, оказались на просторной площадке под самой узнаваемой достопримечательностью Парижа.

Далее в киоске с надписью 58 Tour Eiffel мы получили билеты на лифт и встали в очередь к подъемнику. Навигация организована очень доступно и понятно. Показываем билеты и содержимое сумок. Поднимаемся на лифте.

И вот мы у дверей ресторана точно в назначенное время.

Нас проводили к столику на двоих возле панорамного окна с видом на Сену и дворец Шайо.

Обед включал в себя комплекс из 3 блюд плюс бесплатный напиток. Меню было небольшое и состояло из следующих блюд на выбор: Закуски: Сливочный суп из шампиньонов, козий сыр с перьями шнитт-лука

Салат из зеленой фасоли с пикшей, обжаренный миндаль и сметана

Яйцо всмятку, темно-лиловая икра, помидор и мармелад из базилика

Сушеные маслины и сыр пармезан

Утиный паштет на хлебе, капуста и яблочный салат

Основные блюда: Филе форели на гриле, горох и овощное тушеное мясо, кориандр и копченая соя

Паста, вареный окорок и крем из летних трюфелей

Жареная куриная грудка, пюре с травами с соусом «Порто»

Мы заказали пасту. Блюдо называлось многообещающе: «Elbow pasta, cooked ham and summer truffle cream». Мы не гурманы и трюфельных соусов раньше не едали. Соус мне показался немного горьким, привкус, как у испорченного масла. Не знаю, может, так и должно быть?

Сыр или десерт: Непастеризованный сыр, маш-салат

Молодой сыр с мармеладом из красных ягод

Заварной ванильный крем и карамельный соус

Шоколадный мусс Гуанаха с пралине

Тирамису, абрикосовый компот, миндальная булочка

Обед очень вкусный и достойный ресторана такого уровня. Замечательное оформление и подача блюд. На мой взгляд, стоимость обеда € 42 на человека (на сегодняшний день € 58) завышена раза в 2 по сравнению с кафе и ресторанами «на земле» в центре города, но оно того стоит. Атмосфера ресторана очень уютная и завораживающая. Официанты очень вежливые, быстрые и ненавязчивые.

После обеда мы пешком поднялись на следующую площадку башни, откуда открывался завораживающий вид на гастрономическую столицу мира. Понравилось абсолютно все! Впечатления от ланча и покорения высот башни остались очень яркими и запоминающимися.

Пост Артема вызвал неоднозначную реакцию у пользователей сети (в комментариях особый резонанс вызвала паста)

Бонус: отзывы других посетителей 58 Tour Eiffel

Потрясающий вид. Но это туристическое место, поэтому не нужно ожидать действительно качественной еды и обслуживания. Приятно посетить это место один раз, чтобы почувствовать себя в самом сердце Эйфелевой башни. © Federica Kika Ballerini / Facebook

По какому-то особому поводу посетить заведение стоит. Сказочный ужин. Но, я думаю, было бы еще лучше, если бы кто-то играл музыку — джаз. © Mastropiero Arq J Esteva / Facebook

Организация при входе в ресторан ужасная. Вы платите кучу денег за доступ в ресторан, а на контрольно-пропускном пункте вас заставляют снимать часы, ремни... То есть, если вы планируете элегантно пойти на ужин, будьте уверены, что не выйдет: придется избавиться от важных частей наряда. Они говорят вам, что вы должны быть в ресторане за 15 минут до начала трапезы, но дверь открывают вовремя, поэтому приходится толпиться в очереди. Хороший вид может не выпасть на вашу долю, возможно, они посадят вас рядом с дверью кухни, туалетом или рядом с тележкой официанта. Жребий брошен. Обслуживание официантов хорошее, еда — ничего необычного. Понятно, что здесь вы платите не за еду, а за место, где вы находитесь. © Juampe Carmona / Facebook

«Террин из утки в ресторане 58 Tour Eiffel».

Все было круто, но раздражало, что нас торопили. Я никогда в жизни с подобным не сталкивалась, особенно в заведениях с такими ценами. Мы были впятером и спокойно заканчивали ужин, и каждые 2 минуты нам напоминали, что нужно поторопиться . Должно же быть какое-то уважение. К счастью, наш официант оказался отличным парнем! Ничего плохого не могу сказать ни о нем, ни о еде. Но из-за просьб поторопиться больше не вернусь сюда. © Jordane Repp / Facebook

Лишь несколько блюд на выбор. И не смогли нормально пожарить курицу. Это не соответствует ни французской кухне, ни гламуру Эйфелевой башни. Разочарован. © Niclas Ingfeldt / Facebook

Я ожидала большего! Абсолютно не стоит уплаченных денег. Я бы не рекомендовала это место из-за отсутствия уединения за столиками. Они почти соединены, и кажется, что ты ешь в компании с незнакомцами. Забудьте о романтике в этом заведении! Блюда были поданы все вместе: закуска с десертом, а через 3 минуты прибыло и основное блюдо, заполняя и без того маленький стол. Наконец, туалеты ужасны для ресторана такого уровня, они похожи на те, что есть в кафе на трассе. Зря потраченные деньги! © Marta Alessio / Facebook

К нам подошла фотограф, предложила снять нас. Мы отказались, но ей было все равно: она настаивала, требовала, чтобы мы позировали. Я считаю, что если мы сказали, что нас это не интересует, то нужно извиниться и поискать клиентов в другом месте. Этот ресторан — денежная помпа, там более 95 % туристов. Тут относятся к людям как к дойным коровам, а это недопустимо. К сведению, вы должны заплатить за еду еще до посещения заведения. © Eleonore Baret / Facebook

Я думаю, что это туристическая ловушка. Куда лучший вид открывается с холма Монмартр, еще и совершенно бесплатно. В Париже есть отличные рестораны по всему городу. Не тратьте тут свои деньги. © Anneless / Reddit