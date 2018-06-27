Модели купальников, которые подчеркнут достоинства фигуры и помогут спрятать все лишнее
Пляжный сезон — время купаться и греться в лучах ласкового солнца. И разве так важно, успели ли мы обрести идеальное тело к лету? Любая девушка может выглядеть на пляже шикарно, стоит только подобрать правильный купальник, который поможет сделать акцент на достоинствах фигуры и скрыть изъяны.
У AdMe.ru есть решение для таких случаев — несколько вариантов, подходящих для разных типов фигуры.
1. Для полных рук
Такой вариант с глубоким вырезом прикроет полные плечи и сделает акцент на груди.
Другой вариант для женщин, не желающих демонстрировать руки на пляже, — закрытый купальник-боди с небольшими рукавами. Небольшой игривый вырез продемонстрирует зону декольте, а длина рукавов может варьироваться — бывают даже модели купальников, больше похожие на одежду для крутых серферов.
Длинная драпировка закрывает большую часть плеч, позволяя продемонстрировать декольте, спину и ключицы.
2. Для широких бедер
Для фигуры типа «груша» отлично подойдет купальник-халтер с широкими лямками вокруг шеи. Такой купальник может быть не только слитным, но и раздельным — основную роль тут играет именно лиф, создающий глубокий вырез V-образной формы и смещающий акцент с бедер на плечи и декольте.
Контрастные верх и низ переместят акцент на грудь и плечи, а темный цвет нижней части купальника визуально сделают бедра стройнее.
При очень широких бедрах можно выбрать купальник без бретелек, как цельный, так и раздельный — он будет акцентировать внимание на открытых плечах и груди, тем самым отвлекая от бедер.
3. Для пышного бюста
Чтобы поддерживать большой бюст, понадобится лиф с плотными чашками и широкими лямками, которые будут к тому же равномерно распределять нагрузку на плечи и спину.
Лямки могут располагаться где угодно — на плечах или завязываться на шее, а вот чашки лучше выбирать только такие, которые будут закрывать грудь полностью и удерживать ее.
Беспроигрышный вариант для пышного бюста — цельный топ, похожий на спортивный, с различными декоративными элементами.
4. Для полного живота
Девушки, желающие скрыть лишнее в области живота, могут смело выбирать модели с высокой талией. Раздельный купальник больше подойдет тем, у кого округлостью отличаются низ живота и бока.
Купальник с верхом в виде свободной майки подойдет девушке с фигурой типа «яблоко», когда лишний вес распределяется в области живота и груди.
Такой вариант решает сразу несколько проблем: делает акцент на груди и прикрывает живот и бока, а отсутствие бретелек способствует красивому загару.
V-образный вырез у этой модели купальника зрительно вытянет фигуру, отвлечет внимание от живота и сделает силуэт стройнее.
5. Для невыраженной талии
Если вы хотите подчеркнуть талию или визуально постройнеть в этой области, ваш выбор — закрытый купальник с контрастными вставками по бокам. Такой принт сделает ваш силуэт изящнее.
Сузить талию можно и с помощью прозрачных / вязаных вставок по бокам. Создавая контраст с плотным материалом купальника, они будут вас стройнить.
Открытый по бокам купальник темного цвета также поможет визуально сделать силуэт более стройным и узким. Особенно хорошо такая модель будет смотреться на девушках высокого роста.
6. Для фигуры типа «песочные часы»
Если у вас выраженная талия, а лишний вес распределяется на грудь и бедра, вы можете надеть практически любой купальник. Например, хорошо смотреться будет простое бикини с завышенной талией.
Можно отдать предпочтение и закрытым моделям с интересным дизайном: открытыми вставками, шнуровкой и т. д.
Монокини с вырезом позволит продемонстрировать декольте, а драпированные вставки сделают талию более выраженной.
Конечно, это лишь общие рекомендации. Самое главное — получать удовольствие от лета и солнца, а не думать постоянно о собственной фигуре. Поэтому, находясь на пляже, просто расслабьтесь.
Фото на превью curvykini / instagram, Raisincurve / instagram