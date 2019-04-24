Минская учительница переехала в Саудовскую Аравию и готова рассказать, как живется людям в этом закрытом королевстве

17 10

11

6.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Привет, я Вероника, мне 32 года. По образованию я учитель белорусского и русского языков и литературы. Уже четыре года я работаю администратором в университете в Саудовской Аравии. Должна сказать, в этом королевстве все не так, как любят писать в желтой прессе, запугивая отношением к женщинам и другими страшилками давно минувших дней», — так говорит в своем блоге Вероника Лопатина, которая вместе с семьей живет в закрытом аравийском городе и с юмором рассказывает об этом.

Нам в AdMe.ru довольно часто доводится читать посты русскоязычных эмигрантов со всех уголков планеты. Но если информация о некоторых странах попадается на каждом шагу, то почитать о жизни в закрытом королевстве от первого лица шанс выпадает не ежедневно. Поэтому блог Вероники стал для нас настоящим откровением, и мы с радостью делимся с вами ее заметками.

О стране и городе

Итак, минутка занимательной информации: несколько фактов о Саудовской Аравии. Саудовская Аравия — самая большая в мире страна без рек.

В Саудовской Аравии не отмечают Новый год, а летоисчисление ведется по исламскому лунному календарю, то есть сейчас в королевстве 1440 год.

Саудовские рестораны разделены на две отдельные секции: для семей и холостых посетителей.

В королевстве официально введен сухой закон, запрещающий как ввозить, так и производить алкоголь.

Еще недавно здесь были запрещены кинотеатры.

Путешествовать по стране очень интересно, но не всегда комфортно, так как туризм в зачаточном состоянии. Но ко всему привыкаешь и приспосабливаешься.

Теперь о том, как протекает наша жизнь здесь. Мы живем в закрытой стране в закрытом городе. Это как яйцо Кощея в утке, а утка в зайце, только интереснее. Закрытая страна — это значит, что здесь нет туризма и туристические визы не выдают. В страну можно попасть только к родственникам или по работе. Специальные визы для посещения Мекки и Медины предназначены только для мусульман. Закрытый город — значит сюда попасть можно только по пропускам. Да, большую часть времени мы живем за высоким и тщательно охраняемым забором в городке, построенном на месте рыбацкой деревни, где 10 лет назад не было вообще ничего, только пустыня и море. Теперь на этом месте известный университет — называется KAUST, как и наш городок.

Представьте пустыню. И море. И вот посреди этого всего расположился наш город. Здесь живет не больше 8 000 человек, и здесь, в принципе, есть все для обычной жизни: кафе и рестораны, магазин, школы, парки, спортзалы, кинотеатр, гольф-клуб, свой пляж, своя больница, своя пожарная станция и перерабатывающий центр. Даже есть большой отель, номер там стоит от $ 200 за ночь (это Аравия, да). Ну и, конечно, своя полиция, хотя в городе оружие запрещено совсем, как и алкоголь. Жители города называют себя «каустиане». Смешно: как инопланетяне. Хотя иногда мне кажется, что так и есть.

Знаете, в чем крутость жизни в Саудовской Аравии как в королевстве? Здесь принцев хватит на всех! К нам приезжал сын короля, который построил наш сказочный закрытый город. И, проходя мимо меня (ну окей, это я мимо проходила), сказал мне, когда я чихнула (ну что с нас, белорусов, взять, мы и при короле чихнуть можем, не то что при принце), так вот он сам повернулся, замер на секунду и сказал мне, глядя в глаза: «Bless you». В смысле «расти большой, не будь лапшой» (прим. автора: bless you — «благослови тебя», «будь здоров» по-нашему). Я это буду всем своим внукам рассказывать.

О женщинах

Стереотип о том, как в Саудовской Аравии все сурово по отношению к женщинам, у меня разрушился в первый же год. А сейчас, когда я работаю с саудийками и каждый день общаюсь на внерабочие темы, тем более. В общем, то, что здесь женщины забитые и сидят дома, всего лишь миф. Да, здесь все женщины, даже мы, иностранки-экспаты, носят абайи (это такие черные платья-халаты). Но под этими платьями всегда будет модная одежда, а сумочка — минимум Michael Kors. Кстати, об абайях. Есть несколько легенд, почему абайя должна быть именно черной. Например, потому, что жена — это тень мужа. Или потому, что женщинам в бедуинских поселениях нужно было незаметно убегать из палаток по ночам от завоевателей, а черный цвет незаметен в темноте.

В нашем городе, кстати, можно ходить и без абайи, но правила касательно одежды все равно довольно строгие. Хотя некоторые новенькие расхаживают в мини, а потом начинаются всякие рассылки от начальства, мол, товарищи женщины, прикройте ваши телеса, не положено, извольте оставить ваши голые части тела дома. Ну а мужчинам в шортах коротких нельзя ходить. Видела недавно одного в молле. И тут же к нему мутавва (полиция нравов местная) подошел — штаны повел покупать, наверное. Ну или домой попросил уехать.

Женщины здесь ухоженные, образованные, знающие себе цену — никогда не потянут пакеты с покупками на себе, а попросят работника из магазина. А сейчас, когда наконец-то можно самим водить автомобиль и решать многие вопросы без разрешения мужчины (папы, брата или мужа), тем более все только начинается!

О семье и детях

Для сауди семья всегда на первом месте, они постоянно приглашают внуков в гости, помогают во всем, каждые выходные устраивают посиделки с готовкой множества блюд, так как где семья — там всегда еда.

Школы в Саудовской Аравии раздельные для мальчиков и девочек. Школьная система максимально приближена к американской. Учителя — только носители английского языка (британцы, американцы, австралийцы, ирландцы). Второй обязательный язык — арабский. Сейчас моя дочь Влада ходит во 2-й класс, домашних заданий нет, кроме чтения книги. Учатся с 8:00 до 15:00, в классе нет парт. Вместо них — общие круглые столы на 4–5 учеников, на некоторых занятиях дети просто сидят на полу на ковре (это я пишу про 1–2-й классы, дальше не знаю пока). Учебники мы не видели никогда, они хранятся в школе. Есть несколько дней в году, когда родители могут прийти в класс в день открытых дверей. Дочка с радостью посещает школу, а это говорит о многом.

Учителя ведут свой блог, где можно увидеть фото, узнать о событиях, расписании и т. д. Формы нет даже на физкультуре. Если только дети не идут в бассейн, конечно. Есть школьная столовая, меню там интересное: есть день бургера с картошкой фри, риса с карри, спагетти. Можно приносить свою еду, но, например, разогреть ее нельзя (Влада ходит с термосом). Развозит детей школьный автобус, можно ездить самим на велосипеде, когда не жарко. Кстати, здесь очень безответственно относятся к вождению. Детские кресла? Нет, не слышали — младенцы едут с мамой на переднем сиденье, посередине еще пара детей, в боковые раскрытые окна еще несколько детей высовываются по пояс на скорости.

О развлечениях

Многие ошибочно думают, что в Саудовской Аравии все то же самое, что и в Дубае или Абу-Даби. Это не так, но за те 3 года, что мы здесь живем, изменилось многое: открылся первый кинотеатр, женщинам разрешили водить машину, а в некоторых магазинах появились (о чудо!) примерочные, да даже абайи стали разноцветные, модные. Из масштабных развлечений: в Эр-Рияде каждый год проходит конкурс красоты среди верблюдов. Победитель соревнования получит денежный приз в размере $ 30 млн. Тридцать миллионов долларов! Да, не кота надо было нам заводить, не кота!

В конкурсе, который носит название короля Абдул-Азиза и проходит с 19 марта по 15 апреля в столице Саудовской Аравии, принимают участие около 300 тыс. животных. Верблюды соревнуются в зависимости от породы. Их красоту оценивают по нескольким критериям, таким как размер головы, длина шеи, округлость и размер горба, величина глаз, длина ресниц и т. д. Особо оценивается, насколько хорошо губы животного закрывают его зубы. Но не забывайте в этой погоне за красотой, что главное в верблюде — внутренний мир.

О достопримечательностях

Саудовская Аравия — это не только нефть, пустыня, верблюды и финики. Этого добра и в ОАЭ хватает. Саудовская Аравия — это невероятно интересная и древняя история и потрясающие археологические памятники, один Мадаин-Салих, город-сосед иорданской Петры, чего стоит. Народ набатеев знал, где им строить в скалах города и гробницы. Историки говорят, что раньше на территории этих пустынь было все зелено, шли дожди и вообще жить здесь было в кайф. Хочешь гробницу стругай по камню в скале, хочешь у верблюдов надои снимай и финики собирай. Ни инстаграма, ни ТВ, ни толп китайцев с селфи-палками.

Дожил до великовозрастных 30 лет, успел «наскально» накалякать портрет жены или козы — и то хорошо. Мне повезло дотронуться до частички этой истории, которой уже больше 2 000 лет, а некоторые из нашей группы и в гробницах полежали, пока я надеялась найти камень с алмазом внутри — ну мало ли. Туристов же здесь вообще нет. Все только для нас, чудаковатых экспатов, которые не боятся ездить в место, которое саудовцы считают проклятым.

Бонус: что бывает, когда в Саудовской Аравии выпадает снег

А вы когда-нибудь бывали в арабских странах? Какое впечатление они на вас произвели?