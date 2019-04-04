Миниатюрная девушка отправилась в одиночный поход по Заполярью. И на такую смелую авантюру согласятся немногие
Поход — это не только увлекательное приключение, но и испытание для всего организма. Мы привыкли, что о таком хобби могут рассказывать сильные мужчины, а не хрупкие девушки. Но пользовательница твиттера под ником OLA Dration не оставляет от стереотипов и следа. При росте в 150 сантиметров она весит 40 килограммов и ходит в автономные одиночные походы по скандинавскому Заполярью.
Нас в AdMe.ru заинтересовала история этой смелой девушки, и мы решили поделиться с вами ее опытом.
- Если очень приблизительно прикинуть стоимость моего снаряжения (считая одежду, но не считая мелочевку), то выходит порядка $ 2 000. Самое дорогое — палатка, она стоила $ 650. Дорогая, но есть дороже.
- На снаряжении вообще нельзя экономить. В одиночном походе любая вещь — life-critical, потому что у тебя нет соратников, которые, если что, поделятся своим. Никогда не понимала отечественных любителей брезентухи.
- А тебе не страшно? В ответ на это я обычно спрашиваю, от чего конкретно мне должно быть страшно. Как правило, после этого человек либо надолго зависает, либо начинает нести какую-то околесицу. Впрочем, вы можете попробовать и спросить меня, не боюсь ли я чего-то конкретного.
- Стартовый вес моего рюкзака — 20–21 кг. Половина моего собственного веса, я определяю это как верхнюю границу — больше я утащить без вреда для здоровья, наверное, не смогу (хотя не пробовала).
- Самое неприятное животное, с которым можно столкнуться, — это овца. Эти рогатые твари засирают все источники питьевой воды в окрестности. Встретил овцу — не пей сырой воды, козленочком станешь. Такая встреча означает, что всю воду придется кипятить, а это время и топливо.
- ТЕОРЕТИЧЕСКИ в Скандинавии (кроме Исландии) есть вероятность встретить медведя. На практике, когда я спросила про медведя у финского саама (по совместительству nature guide в крупном нацпарке), он ответил: «Наши медведи очень стеснительные, тебе повезет, если ты встретишь хотя бы одного».
- Мобильной связи в глуши обычно нет вообще, даже в Финляндии, где доступ в сеть — конституционное право гражданина. Иногда на каком-нибудь холме / горе удается поймать одну палочку, но в целом телефон достается только сделать фоточек.
- Однажды я упала и порвала о камни штаны на заднице. Иголки с ниткой у меня не было, и я так и проходила весь поход с дыркой на жопе, в которую светилось ярко-розовое термобелье. Правда, видеть меня могли только овцы и быки.
- По моим приблизительным прикидкам, в походе я питаюсь с дефицитом в 1 250 ккал/день. Еда тяжелая, если взять нормальное количество еды, рюкзак будет вообще неподъемным. В краткосрочной перспективе это норм, но больше недели я бы так питаться не стала.
- Чем отличается одиночный поход от группового? А чем вообще отличается любая одиночная деятельность от групповой? Распределением ответственности, обязанностями, степенью риска, который ты принимаешь на себя. Зато, если случился факап, ты точно знаешь, кто виноват (и что делать).
- Всякий раз очень занятно наблюдать, как быстро мозг адаптируется к обстановке. В городе я ни за что не буду мыться под холодной водой, если отключили горячую. В походе могу забраться в ледяную речку по пояс даже не ради брода, а просто потому, что захотелось.
- Сначала я ходила в однодневные походы по заповедникам, но в такой ситуации ты ограничен расстоянием, которое можешь пройти за день (однажды я прошла 40 км: хотелось посмотреть на водопад). Потом я подумала, что если ночевать прямо в лесу, то можно зайти дальше и увидеть больше.
- Так что в моем случае все было логично: почитала интернеты, подумала головой, выбрала и купила снаряжение, спланировала маршрут, пошла. Сначала на 3 ночи (на пробу, вдруг не понравится или не осилю). Понравилось. Вот с тех пор и хожу.
- Моя комфортная норма — 15 км в день. Но обстоятельства регулярно складываются так, что приходится в 1-й день (с максимальной загрузкой) переть по 25 км.
- Максимум я могу утащить на себе еды и топлива на 7 дней. Это мой предел длительности автономного похода. Наверное, можно и на подольше, но, честно говоря, продумывать логистику по пополнению запасов мне лень, да и не везде она возможна.
- Про безопасность от «плохих людей». У меня ни разу не было никаких конфликтов даже близко, в Скандинавии очень низкий уровень преступности, так что за этот аспект можно не беспокоиться.
- Тренировки по подготовке к походу я начинаю примерно за месяц до: кладу в рюкзак три 5—6-литровые бутылки с водой, одеваюсь, палки в руки и в ближайший лесопарк ходить. Окружающие смотрят с большим удивлением, конечно: мелкая девушка в полном походном экипе посреди мегаполиса.
- В тяжелых физических условиях из человека обычно лезет всякое, потому что сил себя контролировать не остается. В одиночном походе некому поныть и не на кого сорваться: ты с собой один на один. Если не быть в мире с собой, то много неприятных ощущений гарантировано.
А вы ходили в поход? Если да, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от него в комментариях.