Миниатюрная девушка отправилась в одиночный поход по Заполярью. И на такую смелую авантюру согласятся немногие

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Поход — это не только увлекательное приключение, но и испытание для всего организма. Мы привыкли, что о таком хобби могут рассказывать сильные мужчины, а не хрупкие девушки. Но пользовательница твиттера под ником OLA Dration не оставляет от стереотипов и следа. При росте в 150 сантиметров она весит 40 килограммов и ходит в автономные одиночные походы по скандинавскому Заполярью.