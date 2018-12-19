Местные жители рассказали неожиданные факты о жизни в своих странах. Истории о Корее удивляют больше всего
Флешмоб «один лайк — один факт» давно стал трендом твиттера. В нем участвуют люди из разных стран мира, и часто они рассказывают о местах, в которых живут. Их твиты в очередной раз напоминают о многообразии нашей планеты, ведь порядки некоторых народов ну очень удивляют.
Мы в AdMe.ru любим узнавать что-то новое о жизни людей из разных уголков планеты, поэтому следим за флешмобом и сохраняем для вас самые интересные факты. В этой подборке именно такие.
Китай
США
Вьетнам
Чехия
Южная Корея
Давайте продолжим делиться друг с другом необычными фактами в комментариях? Расскажите нам что-то интересное о стране, в которой живете, или о той, в которой вы побывали.