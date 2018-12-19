Местные жители рассказали неожиданные факты о жизни в своих странах. Истории о Корее удивляют больше всего

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Флешмоб «один лайк — один факт» давно стал трендом твиттера. В нем участвуют люди из разных стран мира, и часто они рассказывают о местах, в которых живут. Их твиты в очередной раз напоминают о многообразии нашей планеты, ведь порядки некоторых народов ну очень удивляют.

Мы в AdMe.ru любим узнавать что-то новое о жизни людей из разных уголков планеты, поэтому следим за флешмобом и сохраняем для вас самые интересные факты. В этой подборке именно такие.

Китай

США

Вьетнам

Чехия

Южная Корея