12 причин, почему все больше туристов выбирают для отдыха Грузию

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Есть множество причин, чтобы отправиться в Грузию: достопримечательностей масса, море теплое, горы живописные, климат мягкий, люди гостеприимные, а вино и кухня выше всяких похвал. Неудивительно, что в последнее время именно Грузия становится очень популярным направлением: здесь каждый сможет найти занятие по вкусу.

Мы в AdMe.ru любим путешествовать и с удовольствием делимся с вами советами, как не пропустить все самое увлекательное в Грузии, куда съездить и где лучше насладиться знаменитым на весь мир радушием местных жителей.

1. Тбилиси

Тбилиси многие называют постсоветской Барселоной из-за узких улочек, архитектурной эклектики, уютных баров и ресторанов с щедрыми порциями. Так что по возможности постарайтесь выделить на осмотр всех его достопримечательностей хотя бы пару дней.

Чем заняться: насладитесь улочками старого Тбилиси, по мосту Мира переберитесь на другой берег реки Куры и поднимитесь в исторический район Метехи. В самом центре города загляните в район с водопадом. Непременно дойдите до крепости Нарикала, чтобы полюбоваться на панораму города (добраться к крепости можно по канатной дороге). Также обязательно посетите водопад в Ботаническом саду и побалуйте себя массажем в знаменитых серных банях.

2. Батуми

Батуми — современный и динамичный город, который постепенно становится финансовой столицей Грузии. При этом он не потерял самобытности: старые кварталы Батуми все так же очаровательны и отлично контрастируют с новой застройкой. Кроме того, Батуми находится на побережье Черного моря, так что это прекрасный вариант, чтобы совместить пляжный отдых с насыщенной культурной программой.

Чем заняться: покататься на фуникулере по канатной дороге «Арго», подняться на гору Самеба и полюбоваться собором Святой Троицы, сходить на выступление знаменитых грузинских танцоров. Из Батуми можно поехать на экскурсию в крепость Гонио — это изумительная смотровая площадка, откуда можно увидеть весь Батуми и даже горы Турции. Также в 9 км от города расположен Ботанический сад, который называют главной достопримечательностью Аджарии. На большой територии гармонично сочетаются растения и деревья со всего мира.

3. Пляж Cарпи

Cарпи — небольшой курортный поселок на побережье Черного моря в 20 км от Батуми. Поселок знаменит своим 500-метровым пляжем, который считается самым лучшим в Аджарии из-за очень прозрачной воды. Кроме того, пляж окружен горами, поэтому море здесь остается теплым намного дольше, чем в Батуми. Так что в Сарпи можно смело ехать даже осенью.

Чем заняться: понырять со скал в прозрачное море и дойти до местного водопада со статуей Андрея Первозванного. При желании можно съездить или даже сходить пешком в близлежащую Турцию: Сарпи находится прямо на границе двух стран. Правда, летом на границе придется провести пару часов, а вот осенью туристический поток намного меньше.

4. Шекветили

Если вам интересен морской отдых в тихом месте, обратите внимание на поселок Шекветили. Он находится в 45 км к северу от Батуми. Это довольно малолюдный курорт, который знаменит своим черным магнитным песком, обладающим целебными свойствами. В 30 м от пляжа расположен живописный сосновый лес.

Чем заняться: в самом поселке особых достопримечательностей нет, здесь вы можете лишь заглянуть в парк Миниатюр и отдохнуть от цивилизации под звуки волн. Можно отправиться в поселок Кобулети — он находится в 20 км от Шекветили. Это один из основных курортов Грузии с галечным пляжем длиной более 10 км. Также можно доехать до магнитных пляжей Уреки-Магнетити и форелевой фермы в селе Кохи.

5. Мцхета

Мцхета — древнейшая столица Грузии. В небольшом городке сосредоточились уникальные памятники архитектуры — это настоящий город-музей. Улицы Мцхеты выполнены в одном стиле с преобладанием дерева и натурального камня. Конечно, здесь вы найдете множество магазинчиков, сувенирных лавок, кафе и баров.

Чем заняться: посетить знаменитый собор Светицховели, который видно из любой точки города, — по легенде именно в этом месте был зарыт хитон Иисуса Христа. Обязательно посетите монастырь Самтавро, а также поднимитесь на гору к небольшому храму Джвари, откуда открывается великолепный вид на долину.

6. Кахетия

Кахетия — это родина грузинского виноделия. Именно здесь находится известная во всем мире Алазанская долина и заводы по производству знаменитых вин «Цинандали», «Киндзмараули», «Мукузани» и многих других. Также регион славится своими монастырями и величественными соборами.

Чем заняться: дегустировать вина, посетить монастырь Алаверди и музей винограда при нем, увидеть древний пещерный монастырь Давид Гареджа. Также непременно стоит съездить в небольшой городок Сигнахи с его яркими домиками, необычными памятниками и великолепным видом на Алазанскую долину. Если позволит время, загляните в столицу Кахетии — город Телави. Именно здесь снимали фильм «Мимино».

7. Военно-Грузинская дорога и Степанцминда

Одна из самых популярных экскурсий в Грузии — поездка по Военно-Грузинской дороге. Это захватывающая трасса, которая начинается у Тбилиси и заканчивается у подножия горы Казбек. На протяжении всего маршрута вы будете любоваться фантастическими пейзажами и видами.

Чем заняться: доехать до средневекового замка Ананури на берегу Жинвальского водохранилища. Полюбоваться на арку Дружбы Народов, откуда открываются живописнейшие виды. Наконец, обязательно стоит посетить поселок Степанцминда и Гергетскую церковь у подножия горы Казбек. При желании можно сходить к ледникам Казбека или даже совершить восхождение на гору.

8. Боржоми

Один из самых известных курортов Грузии. Боржоми встретит вас мягким климатом, величественными пейзажами, чистейшим воздухом и, конечно, знаменитой минеральной водой. Этот небольшой городок окружен Кавказскими горами, которые покрыты хвойными и лиственными деревьями.

Чем заняться: покататься на фуникулере по канатной дороге — наверху будет смотровая площадка, с которой открывается роскошный вид на ущелье и сам Боржоми. Спуститься с верхней точки можно пешком по весьма живописной дороге среди хвойных деревьев. Обязательно прогуляйтесь вдоль реки Куры. Примерно через 2 км в горном ущелье вы увидите открытые бассейны с теплой серной водой, в которых можно искупаться совершенно бесплатно. Также в окрестностях Боржоми в деревне Даба находится крохотная церковь Святого Георгия, построенная в XIV веке. Она примечательна тем, что высечена прямо в скале.

9. Вардзиа

Вардзиа — древний пещерный город и монастырь, сохранившийся еще со времен царицы Тамары. Его еще называют замком Роз. Это уникальный памятник грузинского зодчества, расположенный в долине реки Куры. Он был вырублен в монолитной скале высоко в горах — добраться до него не так-то просто, но все сложности забудутся, когда вы окажетесь на месте.

Чем заняться: спуститься в подземные переходы и осмотреть пещеры. Также обязательно стоит посетить храм Успения Пресвятой Богородицы и крепость Хертвиси неподалеку. После прогулки при желании можно искупаться в теплых серных источниках на окраине поселка.

10. Каньон Окаце и водопад Кинчха

Каньон Окаце — уникальная достопримечательность Имеретии. Здесь вы сможете посмотреть на каньон сверху вниз, так как вдоль скал на высоте 140 м над землей оборудована подвесная пешеходная тропа с мостиками и балконами. Длина тропы чуть менее 1 км. Кинчха — комплекс водопадов, один из которых является самым высоким в Грузии. Водоемы при водопадах раньше использовались князьями в качестве купален. Кинчха находится в 8 км от каньона.

Чем заняться: посмотреть на каньон с высоты 50-этажного дома и насладиться невероятной панорамой. Учтите, что на тропу не пускают детей младше 10 лет и детей ростом ниже 1,2 м. После прогулки непременно стоит искупаться в природных ваннах и полюбоваться 100-метровым каскадным водопадом.

11. Кутаиси

Кутаиси — важнейший исторический центр Грузии, столица края Имеретия. Город расположен по обоим берегам реки Риони в скалистой местности. Посетив Кутаиси, вы не только насладитесь аутентичной архитектурой, но и увидите множество древних памятников архитектуры, ведь город считается одним из самых старинных в мире.

Чем заняться: пройти по деревянному Белому мосту через реку Риони, посетить древний храм Баграта и Гелатский монастырь, полюбоваться на футуристическое здание Парламента Грузии. Также недалеко от Кутаиси есть 2 пещеры — Сатаплия и Кумистави. Внутри пещер продумано красивое освещение. Если время позволяет, можно заглянуть на местный рынок и купить чурчхелу с фундуком, батумский кофе и ароматные специи.

12. Кухня

Отдельного упоминания достойна грузинская кухня. У многих она ассоциируется исключительно с шашлыками и хачапури, но на самом деле это лишь крохотная часть всего разнообразия блюд. Главное правило: в Грузии нужно забыть про все диеты и просто наслаждаться вкусной едой. Недаром именно грузинскую кухню назвали одной из самых вкусных во всей Европе. Вот лишь малая часть колоритных местных блюд, которые стоит попробовать.

Бадриджани — жареные баклажаны с орехами.

— жареные баклажаны с орехами. Лобио — фасоль, тушенная в небольшом глиняном горшке с красным перцем и зеленью.

— фасоль, тушенная в небольшом глиняном горшке с красным перцем и зеленью. Кучмачи — оригинальное блюдо из потрохов, в котором перемешиваются ароматы мяса, жареного чеснока и кориандра.

— оригинальное блюдо из потрохов, в котором перемешиваются ароматы мяса, жареного чеснока и кориандра. Хинкали — одно из самых популярных блюд. Начинка может быть самой разной: от мяса до овощей и грибов. Хинкали едят руками, при этом сначала надо надкусить и выпить ароматный сок, а потом съесть основную часть.

Сациви — рагу из курицы, тушенной с грецким орехом, особым соусом и приправами.

— рагу из курицы, тушенной с грецким орехом, особым соусом и приправами. Чакапули — тушенное в зелени и специях мясо молодого барашка.

— тушенное в зелени и специях мясо молодого барашка. Гоми — наваристая кукурузная каша с расплавленным сыром сулугуни.

— наваристая кукурузная каша с расплавленным сыром сулугуни. Тклапи — десерт из мякоти сливы, высушенной на солнце. Чем-то напоминает пастилу.

Кстати, если вам хочется попробовать аутентичную грузинскую кухню, ищите места, где едят сами грузины.

Когда ехать в Грузию

Идеальное время, чтобы посетить Грузию, — это весна и самое начало лета, а также ранняя осень. Летом в Грузии очень жарко, температура поднимается до +40 °C. Если вы хотите полюбоваться на расцветающие деревья и насладиться теплым солнцем, то запланируйте поездку на май-июнь. Если вам по душе теплое море, спелые фрукты и молодое вино, то приезжайте в сентябре — начале октября.