Кто такие пираха — люди, которые живут одним днем и считаются самыми счастливыми на планете

В дебрях бразильских джунглей живет народ пираха, который сложно понять современному человеку. Они не знают прошлого и будущего, считают длительный сон опасным и понятия не имеют, что такое стресс. Миссионер, приехавший к пираха, чтобы научить их жизни, пришел к выводу, что эти люди самые счастливые на Земле. А спустя годы и вовсе понял, что это ему нужно учиться у них, а не наоборот.