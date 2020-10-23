Кто такие пираха — люди, которые живут одним днем и считаются самыми счастливыми на планете
В дебрях бразильских джунглей живет народ пираха, который сложно понять современному человеку. Они не знают прошлого и будущего, считают длительный сон опасным и понятия не имеют, что такое стресс. Миссионер, приехавший к пираха, чтобы научить их жизни, пришел к выводу, что эти люди самые счастливые на Земле. А спустя годы и вовсе понял, что это ему нужно учиться у них, а не наоборот.
Редакция AdMe.ru с разрешения фотографа и путешественника Александра Федорова публикует редкие снимки этого таинственного народа. А еще готова поведать наиболее шокирующие факты о людях пираха, которые видят мир абсолютно не так, как большинство людей на планете.
- Суть культуры пираха объясняется предельно просто: «Живи здесь и сейчас». В их языке есть только настоящее время, поскольку, по мнению народа, единственная важная вещь, которую стоит сообщить другим, — это то, что переживается в этот самый момент.
- Пираха считают, что спать вредно. Они были в шоке, когда узнали, что кто-то спит по 8 часов. Народ уверен, что если заснуть надолго, то можно проснуться другим человеком. Впрочем, также существует мнение, что такой режим сформирован из-за того, что местность, где живет народ, кишит змеями. Поэтому они и спят урывками по полчаса и не больше двух часов за ночь.
- Они различают только темный и светлый цвета. Красный и желтый народ путает, как и зеленый и синий.
- Численность пираха составляет всего 800 человек.
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Обычно представители примитивных племен скорее предпочтут свести счеты с жизнью, чем потерять почет и уважение. Но только не пираха. Они в принципе не понимают, что такое злость или отчаяние. «Если Хааиохааа уронил рыбу в воду, это плохо. Рыбы нет, обеда нет. Но при чем тут Хааиохааа?» — лишь подумают они.
- Понятия «век», «время» и «история» для пираха — это пустой звук, и почти никто из них не помнит своих бабушек и дедушек. Когда их спрашивают, что же было с племенем раньше, они лаконично отвечают: «Все то же самое».
- Матери не рассказывают своим детям сказок перед сном. Кроме того, здесь в принципе никто не помнит никаких историй: коллективная память выстраивается лишь на личном опыте самого старого из ныне живущих членов племени.
- Также пираха не знают, что такое вина и стыд. Муж легко может бросить жену, если она перестала быть молоденькой и хорошенькой. Причем женщина не будет на него злиться и просто скажет что-то в духе: «Это случилось потому, что это случилось, вот и все. Значит, надо искать нового мужчину».
- В их языке нет слов для обозначения левой и правой сторон, и народ не понимает, зачем это нужно.
- Матери-пираха не знают, сколько у них детей. Но они различают их по лицам. Дело в том, что этот народ не может считать. Пираха даже не воспринимают слово «один». Однако у них есть понятия «несколько» и «много». То есть они могут сказать, что у них несколько детей, но точное число назвать не смогут.
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Пираха не проявляют интереса к достижениям современной цивилизации. Более того, образ жизни современных людей они совершенно не понимают. «Как можно столько спать и есть?» — так народ думает о белых людях. Однако они стали носить одежду, а также использовать алюминиевую посуду, нитки, спички и рыболовные снасти.
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У этой культуры отсутствуют религия и понятие Бога. Хотя вера в потустороннее обычно встречается у большинства культур, пираха это ни к чему.
- Каждые несколько лет жители народа берут себе новое имя, которое соответствует очередному периоду их жизни.
- По причине своеобразного восприятия времени этот необычный народ не видит необходимости запасать продукты впрок. Более того, они вообще не относятся к еде как к чему-то значительному. Если не удалось найти что-то на обед, то можно не обедать и поесть на следующий день.
- У пираха все равны, отсутствует социальная иерархия. Возможно, именно поэтому исследователи отмечают удивительное жизнелюбие этих людей. В их племени нет зависти, злобы, воровства, заговоров и интриг.
- Они не говорят «спасибо», «извините» и «пожалуйста». Другими словами, у них нет любых проявлений вежливости. Пираха недоумевают, зачем все это нужно, ведь все они и так тепло относятся друг к другу без всяких формальностей.
- Миссионер и лингвист Дэниел Эверетт хотел научить пираха всем благам цивилизации и прожил долгие годы среди этих никуда не спешащих, постоянно смеющихся и не знающих грехов людей. За это время он внезапно стал атеистом и поменял свое мировоззрение. Ведь пираха абсолютно не понимали, зачем верить в того, кого никто не видел, и почему этот кто-то влияет на счастье и жизнь отдельного человека.
- Пираха не страдают психическими расстройствами и депрессией. По мнению Эверетта, у этого народа наблюдается феноменальная степень удовлетворенности жизнью, причем без запрещенных веществ и антидепрессантов.
- Пираха иногда называют самыми счастливыми людьми на планете. По мнению некоторых специалистов, пока одни люди вспоминают о прошлом или тратят время на изучение особенностей других культур, этот народ просто живет своей жизнью, улыбается, смеется и не знает бед.
Как считаете, человеку из цивилизованного общества не понять обитателей джунглей? Или в их жизненных принципах есть нечто притягательное?