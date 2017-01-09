Круизная компания платит £ 1 тыс. в неделю за крутые снимки из путешествий

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Путешествовать по миру на роскошном круизном лайнере, делать снимки на свой смартфон и получать за это £ 1 тыс. в неделю? Так не бывает, скажете вы. Еще как бывает, отвечает AdMe.ru. Компания Royal Caribbean UK недавно объявила конкурс на должность «экстраординарного путешественника». Кандидат, прошедший отбор, отправится в морской круиз, где должен будет прекрасно проводить время и ежедневно выкладывать три самых впечатляющих фото в инстаграм.

Royal Caribbean владеет 25 лайнерами, оснащенными по последнему слову техники. Они напоминают плавучие города, где есть абсолютно все для удобства и развлечения гостей. В круиз можно отправиться не только по теплым морям, но даже к северному побережью Канады, а всего у компании 250 направлений по всему миру.

Естественно, получить работу в Royal Caribbean не так уж и просто, но шанс есть у каждого, причем для этого не нужны 10 лет опыта или знание 5 языков. Вот какие требования компания выдвигает к соискателям: возраст от 21 года;

наличие смартфона;

умение пользоваться инстаграмом и знание 23 фильтров;

свободное время и возможность отправиться как минимум в три круиза в июне-июле 2017 года. Направления круизов: Нью-Йорк, Карибский регион, Азия и Средиземноморье.

страсть к путешествиям и приключениям;

любознательность и желание делиться впечатлениями;

навыки администратора и умение готовить чай — необязательны.

Счастливчик, прошедший отбор, должен будет ежедневно, на протяжении всего круиза, выкладывать три снимка в инстаграм: общий вид с борта лайнера — это может быть море, порт или интерьер корабля;

«экстраординарный» момент дня, который случился на борту лайнера или во время экскурсии на берегу;

самый необычный человек — например, кто-то из гостей, член команды или местный житель.

Кроме того, «экстраординарному путешественнику» придется снимать свои приключения на видео и общаться с другими пользователями инстаграма, чтобы узнать, какие развлечения в круизе им нравятся больше всего. И все это за £ 1 тыс. в неделю. Ну чем не работа мечты?

Принять участие в отборе очень просто — вы можете сделать это прямо в инстаграме. Нужно всего лишь поделиться своим самым крутым снимком из путешествия с хэштегом #ExtraordinaryExplorer, отметив в нем @RoyalCaribbeanUK.