Короткие факты о быте и культуре Норвегии, после которых вы влюбитесь в нее раз и навсегда
Если при упоминании об этой стране у вас возникает ассоциация только с горами, то вы еще многого не знаете об этой прекрасной родине викингов. На самом деле Норвегия известна своими величественными фьордами, благоустроенными городами, отличной рыбалкой (и рыбными деликатесами), а также необычайной суровой северной романтикой. Более того, многие европейские страны могут только позавидовать такому низкому уровню преступности, как здесь, и одно из доказательств этого будет ждать вас в конце статьи.
AdMe.ru сделал подборку из 18 интересных фактов о Норвегии — от незначительных, но забавных, до внушающих восхищение. Но предупреждаем: после прочтения статьи вам наверняка безудержно захочется посетить эту страну, чтобы насладиться красивой природой и самостоятельно исследовать особенности местной жизни и людей.
1. Веселый социальный путеводитель по Норвегии
«Счастливый, грустный, злой, пьяный».
2. Впечатляющая нефтяная платформа во время шторма
3. Меч эпохи викингов, который был найден охотниками на поверхности скалы в южной Норвегии
4. Мягкий сыр, похожий на «Филадельфию». Название дословно переводится как «свежий как снег»
5. Картошка для ленивых. В ассортименте есть разные виды, это подготовленная картошка для запекания
6. В Норвегии горы есть даже в бутылках
7. Гигантский стальной лось, созданный норвежской художницей Линдой Бакке. Статуя является частью проекта, в рамках которого искусство призвано помочь уменьшить число ДТП
8. А это прыгун из Норвегии, бронзовый призер Олимпиады-2018 Роберт Юханссон, который запомнился всем своими усами
9. Памятник «Мечи в камне», расположенный недалеко от норвежского города Ставангер, был установлен в память о сражении 872 года
10. Масштабное граффити After School («После школы») на одном из зданий в Норвегии. Его автор — талантливый уличный художник Рустам Кубик
11. Строительство Холугаландского висячего моста
12. Ставкирка в Боргунне — одна из самых древних сохранившихся каркасных церквей. Расположена в провинции Согн-ог-Фьюране и построена предположительно в 1150−1180 годах
13. Кьераг — одно из самых известных горных плато в Норвегии, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов
14. Необычный футбольный стадион в Хеннингсверe
15. Самый большой в мире ритуальный костер в норвежском городе Олесунн, который разжигают в честь летнего солнцестояния
16. Статуя Харальда Прекрасноволосого — первого короля Норвегии
17. Прекестулен — гигантский утес высотой 604 метра над Люсе-фьордом, еще одно из излюбленных мест туристов
18. Рассвет в Норвегии, отразившийся в мыльном пузыре, летящем над фьордом
Бонус
Вы знаете, что живете в Норвегии, когда забыли ключи в замке автомобиля на 2 недели и видите их и машину на прежнем месте, когда возвращаетесь.
Фото на превью HolyPilot / pikabu