Китаец, который 15 лет живет в Москве, признался, что до сих пор поражает его в россиянах
Фан Фэй (Fang Fei) — китаец, который уже почти 15 лет живет в России. Он обосновался в Москве, нашел работу, завел семью, но до сих пор удивляется некоторым привычкам местных.
AdMe.ru стало интересно, что расскажет Фэй о своей жизни.
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В 2006 году я окончил школу в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. Поступить в университет в Китае непросто: конкуренция слишком большая, к тому же нужны отличные знания математики, которых у меня не было. Из-за этого многие соотечественники выбирают учебу за рубежом. Я тоже решил получить высшее образование в другой стране. Выбор пал на Россию. Я поступил в МГУ на факультет журналистики.
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Когда я только приехал в Москву, совсем не знал русского языка. Выучить его было непросто. Особенно трудно давалась грамматика.
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Русские шутят, что все китайцы на одно лицо. Скажу, что для меня сначала все русские тоже были одинаковыми. Некоторых преподавателей в университете я просто не отличал друг от друга.
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Первое, что удивило в России, — это почти полное отсутствие уличной еды. Готовил я плохо, и нередко приходилось голодать.
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Еще здесь нет четкого графика приема пищи: люди ждут, пока проголодаются. А в Китае в 12 часов все бросают работу или учебу и идут есть.
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Русская кухня для меня слишком пресная.
- Чтобы преподавателям в университете и однокурсникам было проще, некоторые китайцы придумывают себе русские имена. Меня, например, иногда называют Тимофеем.
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Во время учебы денег было немного, а путешествовать хотелось, поэтому я объездил почти всю Россию. Трудно сказать, где мне понравилось больше всего. Каждый город особенный.
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Скоро я понял, что многим китайцам непросто привыкнуть к жизни здесь, выучить язык, понять культуру. К тому же соотечественники спрашивали меня, как поступить в московские университеты. Чтобы им помочь, в 2014 году вместе с друзьями мы запустили проект «Серый мокко». Это подкаст на китайском языке о жизни в России. Со временем проект стал масштабнее, мы начали организовывать экскурсии, постигали вместе тонкости русской культуры, даже учились играть на балалайках. Сейчас мы помогаем не только китайцам, которые хотят лучше понять Россию, но и русским, желающим познакомиться поближе с Китаем.
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Последняя книга, которую я прочел, — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.
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Есть одна вещь, которую я хотел бы изменить в россиянах: они очень мало улыбаются. Вот идешь по улице, а у большинства серьезные лица.
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Мне нравится жить в России.
У вас есть друзья-иностранцы, которые живут в России? Что их удивляет здесь?