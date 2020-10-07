Китаец, который 15 лет живет в Москве, признался, что до сих пор поражает его в россиянах

Во время учебы денег было немного, а путешествовать хотелось, поэтому я объездил почти всю Россию. Трудно сказать, где мне понравилось больше всего. Каждый город особенный.

Скоро я понял, что многим китайцам непросто привыкнуть к жизни здесь, выучить язык, понять культуру. К тому же соотечественники спрашивали меня, как поступить в московские университеты. Чтобы им помочь, в 2014 году вместе с друзьями мы запустили проект «Серый мокко». Это подкаст на китайском языке о жизни в России. Со временем проект стал масштабнее, мы начали организовывать экскурсии, постигали вместе тонкости русской культуры, даже учились играть на балалайках. Сейчас мы помогаем не только китайцам, которые хотят лучше понять Россию, но и русским, желающим познакомиться поближе с Китаем.