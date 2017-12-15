Какую температуру в домах устанавливают зимой жители разных стран

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Мы привыкли обогревать зимой свой дом так, что он скорее напоминает курорт. Меж тем специалисты рекомендуют совершенно другие температуры: для жилой комнаты идеальны 20–23 °С; для кухни — 18–19 °С; для спальни — 17–20 °С; туалета — 16–19 °С, коридора — 15–18 °С. Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько придерживаются этих норм жители других стран, и нашли средние показатели домашних термометров в разных уголках планеты. Угадайте, где самые «жаркие» квартиры?

Великобритания — 15,2 °С

Туристы складывают настоящие легенды про ледяные зимы в домах Британии с их двойными кранами — отдельно для холодной и горячей воды, раскаленными кирпичами, которые кладут под ноги, чтобы нагреть холодную постель, и прочими чудачествами северной нации. И в целом все это правда, ведь англичане — народ маломерзнущий и экономный. Их дома отапливаются газовыми колонками, работающими не в полную мощь в целях уменьшения квартплаты. Средняя температура в жилом помещении — 15 °С, а в ванной вообще около 10 °С.

Франция — 16,8 °С

Во Франции, как и в Британии, нет центрального отопления, но зато есть общее домовое. Плюс его в том, что жители не ждут конкретного начала отопительного сезона, а как только на улице становится холодно, просят управдома пустить тепло по квартирам. Правда, все это влетает в копеечку.

Япония — 10 °С

В этой далеко не курортной стране, где термометр зимой опускается значительно ниже нуля, в домах нет отопления. Поэтому зимой японцы достают из шкафов следующее: кондиционеры, радиаторы, масляные печи, электроковры, электроодеяла и, главное, стол «котацу» и грелку «ютанпо» (что это за чудеса, смотрите здесь).

Испания — 17,8 °С

В теплой Испании центральное отопление предусмотрено не везде. Да и само определение центрального отопления немного отличается от нашего. Тепло подают только вечером примерно с 19:00 до 22:00 — в часы, когда все основное население приходит домой после работы. В остальное время горячие испанцы спасаются радиаторами и столами с подогревом.

Румыния — 20 °С

В Румынии действует центральное газовое отопление. Однако из-за большого количества утечек еще в 90-е годы многие дома перешли на собственный котел для отопления и водонагрева. И, как видите, топят они довольно хорошо, и это несмотря на то что и зима в Румынии довольно мягкая.

Нидерланды — 16 °С

В Нидерландах также действует индивидуальная система отопления: в каждом доме стоит газовый котел, который нагревает воду. Включить тепло в доме можно когда угодно, но сразу нужно быть готовым к немалым тратам. К примеру, в среднем месячное отопление выходит в € 200, а один поход в душ будет стоить около 50 евроцентов. Поэтому в целях экономии голландцы устанавливают не очень высокую температуру и отапливают в основном лишь кухню и гостиную.

США — 20 °С

В Америке (разумеется, в снежных ее областях) в основном используется газовое отопление. За начало так называемого отопительного сезона отвечает управляющий домом, поэтому сезон открывается у всех в разное время в зависимости от морозоустойчивости жителей.

Иглу (Аляска, Чукотка) — 16 °С

Построенное по всем эскимосским канонам иглу может сохранять внутри температуру до 16 °С даже при минус 40 °С снаружи! Для дополнительного тепла пол и стены застилают шкурами животных. Да тут любой житель сверхтехнологичного Токио позавидует!

Чехия — 18,5 °С

В Чехии действует центральное водяное отопление. Но, по признанию жителей, оно является довольно слабым, поэтому многие постепенно уходят от него, устанавливая индивидуальные тепловые насосы или газовые котлы.

Германия — 17 °С

Отопительная система в Германии очень похожа на голландскую, что мы описывали выше. Общий котел чаще всего находится в подвале дома и также очень тщательно регулируется, чтобы жители случайно не выложили половину зарплаты лишь на отопление.

Юрты (Монголия, Казахстан) — 20 °С

При правильном построении и при наличии хорошего обогрева внутри температуру внутри юрты даже в сильные степные морозы можно поддерживать на уровне 20–23 °C. Здесь вновь должен быть слышен вздох жителя высокотехнологичного Токио.

Венгрия — 19 °С

В Венгрии отопление газовое. В среднем зимой на квартиру в 80 кв. м уходит около € 60. В домах старой постройки порой можно встретить печки, отапливаемые дровами.

Дания — 18,4 °С

В Дании отопление центральное, но дорогое. За год может набежать до 4 000 €. Поэтому многие жители устанавливают в домах камины, на время «приостанавливают» батареи и запасаются дровами.

Италия — 17,3 °С

В Италии ситуация похожа на испанскую: теплая страна, а зимы в квартирах холодные, ибо центрального отопления практически нигде нет. Спасаются южане радиаторами и теплыми пижамами.

Россия — 25 °С

Парадокс, но жители самой холодной в мире страны оказались самыми теплолюбивыми. Когда за окном россиян лютует мороз, в квартирах, на удивление иностранцам, стоит настоящее лето, такое, что хоть в майке и шортах ходи. Нужно же хоть как-то выживать!