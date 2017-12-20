Посмотрите, как выглядит обязательная школьная форма в 13 разных странах мира

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В вопросе, нужна ли единая школьная форма, можно спорить до хрипоты. Сторонники дресс-кода считают, что он поддерживает дисциплину в классе, поощряет сплоченность и равенство. Да и у родителей не болит голова, во что одеть ребенка. Противники утверждают, что такой подход к одежде убивает индивидуальность и мало влияет на процесс обучения. AdMe.ru предлагает не спорить, а просто посмотреть, в чем дети в разных странах мира ходят в школу. Многие варианты выглядят вполне стильно и практично, оцените сами.

Япония

Японская школьная форма для девочек «сэра-фуку» занимает особое место в мультфильмах аниме и комиксах манга и известна всему миру. Блузка в морском стиле плюс плиссированная юбка, которая в старших классах становится все короче. Обязательны туфли на низком каблуке и гольфы, которые носят даже зимой. Чтобы они не сползали, школьницы приклеивают их к ногам специальным клеем.

Великобритания

В Англии со школьным дресс-кодом все строго. Самая первая форма была синей. Считалось, что этот цвет приучает детей к организованности и смирению, но это была еще и самая дешевая ткань. Сейчас у каждого заведения своя форма и символика. До сих пор в некоторых школах все настолько сурово, что даже в жару запрещают ходить в шортах. Этим летом мальчики-школьники устроили забастовку и пришли в юбках. После чего многие школы ввели гендерно нейтральную школьную форму.

Австралия

Система образования Австралии очень многое позаимствовала из Великобритании. Школьная форма очень сильно напоминает британскую, только более легкая и открытая. Из-за жаркого климата и активного солнца во многих учебных заведениях в состав формы включены шляпы или панамки.

Куба

На Кубе школьная форма представлена в нескольких вариациях: белый верх — желтый низ, голубой верх — синий низ. А также белые рубашки и бордовые сарафаны или брюки с обязательным элементом — пионерским галстуком, хорошо знакомым советским школьникам. Правда, он может быть не только красного, но и голубого цвета.

Индонезия

В Индонезии форма учеников отличается по цвету на каждом этапе обучения. Неизменным остается белых верх, а вот низ может быть бордовым, темно-синим или серым. Но самое интересное припасено напоследок. После сдачи национальных экзаменов школьники празднуют свою свободу и разрисовывают форму с помощью фломастеров и баллончиков. Прощай, школа!

Китай

Китайские ученики имеют несколько наборов униформы: для праздничных и обычных дней, для зимы и лета. Школьная форма для повседневной носки практически одинакова для мальчиков и девочек и часто напоминает обычный спортивный костюм.

Гана

Все дети в государстве должны носить школьную форму. При этом Гана, как и большинство африканских стран, характеризуется низкими доходами и высоким уровнем нищеты. Покупка школьной формы — одно из препятствий к получению образования. В 2010 году правительство в рамках своей образовательной политики бесплатно распространяло форму по населенным пунктам.

Вьетнам

Дресс-код младшей и средней школы вполне обычен. А вот старшеклассницы Вьетнама имеют право носить белоснежный национальный костюм ao dai. В каких-то учебных заведениях он приветствуется только для важных событий или церемоний, но в некоторых требуется и для повседневной носки.

Сирия

Школьная форма в Сирии еще до начала затяжного военного конфликта по политическим причинам была изменена со скучного цвета хаки на яркие цвета: синий, серый и розовый. И символизировала желание установить мир на Ближнем Востоке, что сейчас слышать немного грустно.

Бутан

Еще одна страна, где ученики в школу носят традиционный национальный костюм, — Бутан. Для девочек одежда называется «кира», а для мальчиков — «гхо» и напоминает халат. Раньше дети все учебники и школьные принадлежности носили прямо в ней. Сейчас уже распространены портфели, но при желании можно что-нибудь припрятать на груди.

Южная Корея

Дети в Южной Корее учатся с утра и до позднего вечера. Неудивительно, что многие из них считают школу самым романтичным местом, ведь там проходит большая часть их жизни. Школьный дресс-код обязателен и регулируется администрацией учебного заведения. Но форма популярна и просто на улицах города, и даже среди знаменитостей.

Шри-Ланка

Белоснежный дресс-код для учащихся выбрали в государстве Шри-Ланка. Форма для девочек состоит из платья с галстуком, где рукава и воротник могут различаться. Для мальчиков — белая рубашка и синие шорты, которые в торжественные дни заменяются на белые шорты. Интересно, как долго они остаются чистыми.

Россия

В России школьную форму официально отменили в 90-е годы прошлого века. Но с 2013 года администрация учебных заведений сама может устанавливать требования к одежде учеников. Поэтому во многих школах ношение школьной формы обязательно, в других достаточно лишь делового дресс-кода: светлый верх — темный низ.