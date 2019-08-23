Каково быть школьником в Северной Корее — стране без YouTube и сайтов с готовыми домашними заданиями

19 7 40 75

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на то, что Северная Корея в последние годы стала понемногу открываться внешнему миру и принимать туристов, мы все еще плохо представляем, как там живут обычные граждане. Иностранцам запрещены контакты с местным населением, им демонстрируют лишь то, что показывает страну в выгодном свете. Например, одни и те же образцовые школы. Получить информацию о жизни среднестатистического северокорейского школьника практически невозможно.

Мы в AdMe.ru изучили блоги путешественников, документальные фильмы, свидетельства беженцев, официальные документы, отчеты журналистов и фотографов о поездках в Северную Корею, пытаясь отделить зерна от плевел. Надеемся, что нам удалось приблизиться к понимаю, что же значит быть школьником в самой закрытой стране мира.

В школе учатся 12 лет, 6 дней в неделю, а расписание меняется в зависимости от государственных нужд

Школьное образование в Северной Корее начинается с подготовительного класса, в который можно отдать ребенка с 4 лет, но только 1 год — с 5 до 6 лет — считается обязательным и является частью начальной школы. В северокорейских школах учатся 12 лет. За основу в 1950-х была взята советская система обучения, но в 2012 году власти провели реформу среднего образования, чтобы подстроить его под современные нужды. Сейчас дети учатся 6 лет в начальной школе, 3 года в средней и еще 3 — в старшей.

В Северной Корее 6-дневная учебная неделя, но в субботу, как правило, меньше уроков. Обычно они начинаются в 8 утра, но иногда школьников направляют на сельхозработы — в таком случае расписание меняется. Например, из-за засухи в северных районах страны в мае 2017 года местные школьники и студенты должны были с 5 до 10 утра принимать участие в поливе урожая, а к 11 идти на уроки. Учебный год состоит из двух семестров: с 1 апреля по 31 июля и с 1 сентября до конца марта. Есть летние, зимние и весенние каникулы общей продолжительностью чуть меньше 3 месяцев. Кроме того, в течение года школьники старших классов должны пройти учебно-производственную практику, а во время летних каникул — практику в воинских частях.

Летом, если повезет, северокорейский ребенок может отправиться в международный лагерь «Сондовон» — гордость страны, второй «Артек», в чем-то даже его превосходящий. В «Сондовон» до сих пор приезжают дети из других государств: России, Китая, Пакистана, Вьетнама, Бразилии и стран Африки. Для корейских ребят пребывание в лагере бесплатно, а для иностранцев 2-недельная смена стоит € 450.

Школьная форма в Северной Корее предоставляется государством

Родителям запретили покупать или шить школьную форму для детей самостоятельно: лидер страны Ким Чен Ын заявил, что государство будет ежегодно предоставлять всем детям форму установленного образца. Но не всегда это обещание выполняется. Иногда на всех одежды не хватает, а ее качество оставляет желать лучшего. В Пхеньяне гораздо тщательнее следят за наличием формы у детей, а в провинциях, где не бывает иностранных туристов, к этому относятся проще. Кроме того, все школьники Северной Кореи должны носить значок с портретами вождей на левой стороне груди и красный галстук после вступления в Союз детей. Cеверокорейский беженец, ныне живущий в Южной Корее, рассказывал, что однажды пришел в школу в футболке с крупной надписью USA. Майку, по-видимому, привезли контрабандой из Китая и продавали на местном блошином рынке. Ни родители, ни сам мальчик понятия не имели, что значат эти буквы. За проступок ученика отчитывали перед всей школой, а родителям пришлось писать письмо с извинениями.

В то же время дети спокойно носят в школу рюкзаки с изображением героев американских мультиков, на это никто не обращает внимания.

Уровень подготовки в разных школах Северной Кореи отличается

Престижнее всего учиться в «первых», то есть элитных специализированных школах для одаренных детей, после окончания которых у ребенка есть шанс попасть в вуз. Хотя бы одна «первая» школа есть в каждом провинциальном центре. В Пхеньяне их 4. Желающие поступить в такие учебные заведения должны сдать сложный экзамен. Многие родители готовы на все, лишь бы их ребенок прошел конкурс, поэтому, как и в России, в Северной Корее процветает индустрия репетиторов. Самые популярные предметы — английский и математика. Дополнительные занятия обойдутся в $ 10–30 в месяц, что при нынешней средней зарплате в Пхеньяне в $ 50 весьма дорого. Способные к футболу ребята учатся в международной школе для футболистов, где готовят игроков национальной сборной. Конкурс здесь — 30 человек на место. Там всего 200 учеников. У этих детей есть шанс когда-нибудь выехать за границу.

Также популярны школы искусств и иностранных языков. Будущих военачальников готовят в Революционной школе Мангендэ. Здесь 3/4 учебного времени посвящены идеологическим и военным дисциплинам. До обеда в расписании кадетов 6 уроков, а во 2-й половине дня дети заняты физической активностью. Обучение в школах Северной Кореи бесплатное, но родители должны ежемесячно вносить небольшие суммы на содержание класса, ремонт мебели, покупку необходимого оборудования. При этом часто учеников задействуют в различных работах вне школы, как мы уже рассказывали выше. Такие мероприятия проводятся как минимум 2 раза в неделю. Дети, чьи родители запятнали себя предательством идей чучхе или пытались бежать из страны, отправляются в трудовые лагеря, где большую часть времени заняты тяжелой работой. После освобождения они лишаются права посещать обычную школу.

В школах Северной Кореи изучают те же предметы, что и во всем мире, но есть дополнительные дисциплины

В программу входят математика, родной язык и литература, история, география, иностранный язык — в основном английский и русский. По русскому языку даже проводятся олимпиады. Победителей награждают поездками в Россию. Гораздо реже школьникам преподают китайский язык. Путешественник Антон Кротов предположил, что китайский массово не изучается потому, что большинство беженцев из Северной Кореи направляется в Китай, а со знанием языка им было бы намного проще скрыться в чужой стране. Что касается английского языка, то чиновники министерства образования подчеркивают, что в школах преподается британский вариант, а не вражеский американский. Несмотря на это, уровень владения английским оставляет желать лучшего, как можно заметить в видеоролике чуть ниже. Из-за этого северокорейские беженцы даже не всегда понимают южнокорейскую речь, в которой очень много англицизмов.

Немалое внимание уделяется урокам физической подготовки. Боевые искусства (тхеквондо) и стрельба в тире входят в список обязательных дисциплин. В последнее время стали делать упор на изучение информационных технологий, хотя свободного доступа к интернету в Северной Корее нет. Однако это не мешает в некоторых школах и вузах изучать блокчейн. Ради дополнительных часов информатики для одаренных детей в отдельных учебных заведениях даже отказываются от уроков химии, физики и биологии. В числе экзотических для нас дисциплин в программе есть предметы, связанные с политической пропагандой: «Коммунистическая мораль», «Политика коммунистической партии», «Жизнь великого Ким Ир Сена» и т. д. Но на данный момент в северокорейских школах наметилась тенденция к сокращению числа таких предметов.

Основные педагогические принципы Северная Корея переняла у СССР в начале 1950-х и пользуется ими до сих пор

С самого раннего возраста детей приучают к коллективизму и железной дисциплине. В школе и детском саду существует много совместных ритуалов и формальностей: клятвы хором, поклоны, ходьба строем. Даже в школу и обратно дети ходят шеренгами. В классе ученики не могут выкрикивать ответ с места: они должны поднять руку, с позволения учителя встать и ответить по форме. Многое приходится учить наизусть: стихи, высказывания вождей, правила, клятвы для вступления в различные организации. Вопросы учителю и уж тем более высказывание собственного мнения по поводу пройденного не поощряются. Именно поэтому дети северокорейских беженцев, которым удалось перебраться в Южную Корею, испытывают сложности, когда их просят что-то придумать или поделиться своими мыслями о прочитанном. Даже простые задания вроде придумывания фразы по образцу ставят их в тупик. Однако с 2005 года в школах Пхеньяна стали внедрять творческий подход к обучению и сокращать объемы зубрежки.

Политическая пропаганда и цензура затрагивают все сферы школьного образования

Политическая пропаганда начинается с первых дней детского сада. Дошколятам рассказывают про детство вождей, изображая их не только как национальных героев, но и в виде полумифических персонажей, которые ходят по воде, делают гранаты из шишек, топят вражеские корабли броском камня или выигрывают яхтенную регату в 9 лет. Детсадовцы и школьники младших классов участвуют в сценках с явным политическим подтекстом, поют патриотические песни и высмеивающие врагов частушки, а милитаризм прививается буквально с пеленок. Малыши стреляют из игрушечных автоматов, строят ядерные ракеты из конструктора, рисуют танки и боевые корабли. Фигуры американских солдат используются для отработки ударов, а на стенах учебных заведений висят агитационные плакаты и изречения вождей. Уроки политической пропаганды в начальной школе проводятся 2 раза в неделю, а в средней — 6. По словам беженки из Северной Кореи, по субботам в ее школе устраивались специальные собрания, на которых ученики должны были изобличать друг друга в несоблюдении заповедей вождей. Например, если кто-то опоздал в школу или списал на уроке. Но обычно одноклассники договаривались заранее, в чем будут друг друга уличать, а потом разыгрывали готовые сценки перед учителем.

Но на этом идеологическая обработка не заканчивается: все предметы в школе преподаются с оглядкой на политику партии. Пропаганда проникает даже в задачки по математике! Журналист Майкл Брин упоминает в своей книге о таблице времен английских глаголов: «Мы сражались с янки, мы сражаемся с янки, мы будем сражаться с янки». Отрывки из произведений классической литературы, которые могут вызвать брожение умов или как-то противоречат идеологии чучхе, безжалостно удаляют, несмотря на то, что от этого порой страдает логика повествования. Исторические факты, неугодные правительству, перекраивают на свой лад. Так, любой выпускник северокорейской школы знает, что войну развязала Южная Корея, а не Северная. На уроках географии детям рассказывают, как плохо живется в странах, где царит капиталистический строй, и даже показывают фотографии голодающих. Учебные материалы в Северной Корее довольно низкого качества и содержат много ошибок. Иностранными учебниками с актуальной информацией пользоваться нельзя, так как из них школьники могут почерпнуть слишком много лишнего.

За пределами школы ребенок получает общественное образование, благодаря которому становится послушным членом общества

Во 2-м классе северокорейские школьники вступают в Союз детей (аналог советской пионерской организации). С этого момента и до конца жизни ребенок обязуется посещать идеологические собрания. При вступлении в организацию дети произносят клятву, после чего им повязывают красные галстуки. Следующая ступень социальной лестницы в Северной Корее — это Кимирсенско-Кимченирский союз молодежи, созданный по образцу советского комсомола. Туда берут школьников с 15 лет и готовят из них будущие кадры для Народной партии.

Главная задача социального воспитания заключается в обеспечении тщательно контролируемой среды, где дети изолированы от неблагоприятного воздействия. В свободное от учебы время школьники занимаются в многочисленных кружках и секциях, посещают идеологические собрания, библиотеки, музеи, достопримечательности. Для этих целей в стране строят дворцы, напоминающие наши Дома пионеров. Например, во Дворец студентов и детей в Пхеньяне ежедневно приходят около 10 тыс. человек. В Северной Корее, как и во многих других странах, учеников возят на экскурсии, но только в КНДР их с 12 лет вынуждают смотреть на публичные казни. Ради поездки на казнь в школе даже могут отменить занятия.

С самого раннего возраста северокорейские дети посещают различные кружки