Какой отель можно снять за $ 50 в разных странах

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Чем отличаются номера в Париже, Москве и Токио? Каждому путешественнику полезно знать, к чему готовиться, отправляясь навстречу приключениям в другой стране. AdMe.ru приглашает вас отправиться в виртуальное путешествие по миру, чтобы выяснить, на какое жилье можно рассчитывать, если в кармане у вас всего полсотни евро или долларов.

Найти недорогой отель в Париже — задача непростая. Экономных туристов спасают разве хостелы, хотя часто цены здесь сравнимы с хорошим номером в отеле на окраине французской столицы. Но выгоднее всего снимать отель или апартаменты ближе к центру по более высокой цене, чтобы не разориться на транспортных расходах.

Зарплата в Майами составляет около $ 3 000, а чашка капучино обойдется в 3,5 бакса. Поэтому найти хороший отель рядом с пляжем за 50 баксов невозможно. Но есть пара неплохих мотелей, где всегда рады гостям. Большинство из них рядом с аэропортом и недалеко от пляжа. В цену включены бесплатный интернет, кабельное, кофе и удобный номер с отдельным выходом в садик с парковкой.

В Пекине большинство номеров в отелях стоят меньше $ 100 за ночь, но за $ 35 можно рассчитывать только на хостелы. Номера в отеле стоят чуть дороже, но выгодно отличаются: просторные комнаты, эклектичный интерьер и хороший сервис. Персонал отеля готов исполнить почти любые пожелания гостей круглосуточно.

Токио — город дорогой и густонаселенный. Найти недорогой номер в отеле легко, если вы готовы к спартанским условиям: вместо кровати — тонкий матрасик на полу, общая душевая и туалет, сухой пакет на завтрак и соседи из разных концов света. В конце концов, это тоже своеобразное погружение в повседневность Японии.

В Риме сложно найти номер в отеле за 50 евро, но есть альтернатива: апартаменты или съемная квартира. На тихой окраине города можно найти комфортный номер, где всегда есть интернет и горячая вода (в отличие от съемного жилья). Высокоскоростной интернет и 24-часовое обслуживание в номере компенсируют затраты времени на путь до центра Рима.

Номера в отелях Мадрида стоят в среднем от 45 до 85 евро за ночь. Чем ближе отель к метро, тем выше цена за номер. Гостей ждут большие удобные кровати, кабельное и беспроводной интернет, всегда чистые полотенца и душистые средства для купания, часто в цену включен завтрак (шведский стол).

Найти хороший отель в Стамбуле за 50 евро не проблема. Город привык к огромному числу туристов, и, пожалуй, здесь самые гостеприимные люди. Вам предложат лучшее обслуживание и особые привилегии. Всегда красивые, большие и светлые номера, высококлассный сервис и отличная кухня.

В столице России четыре сотни гостиниц, но часто уровень номеров или обслуживания не сравнится с европейским. Большинство выбирают отели известных мировых сетей или гостиницы, олицетворяющие все «русское»: богато украшенные интерьеры, огромные окна, старинная мебель. Стандартный набор услуг: беспроводной интернет в номере, хорошее обслуживание и обильный завтрак.

Известный курорт, где за небольшие деньги можно снять королевские покои и наслаждаться дополнительными бесплатными услугами, в числе которых тренажерный зал, бассейн и хороший спа-центр.

Норвегия входит в топ-10 самых богатых стран мира, потому можно не рассчитывать на бюджетное путешествие по стране. Но если вы любите активный отдых, выход есть. К вашим услугам гостевые дома и кемпинги, где номера отличаются скромностью, но кому это важно, если вас ждут угощение свежим крабовым мясом, катание в упряжке с веселыми хаски, а по вечерам небо заливается фантастическим северным сиянием.

Отели Таиланда отличаются низкими ценами и высокими стандартами. Здесь большие, светлые номера, круглосуточное обслуживание, косметические процедуры в подарок, отдельные туалетные столики для дам и большие ванны в номерах — все это можно легко получить в номере за $ 50.

Гостеприимные греки знают толк в комфорте. Большие кровати, огромные ванные, светлые холлы и отличный сервис. Но найти номер за 50 евро во время туристического сезона непросто — большинство туристов бронируют места за 3–4 месяца до приезда.

Ирландия в последнее время пользуется популярностью. Но уровень цен в стране выше, чем в среднем по Европе. Найти отель в Дублине за 50 евро практически невозможно, зато есть большой выбор хостелов, где в одной комнате стоят 4 кровати. Для компании из нескольких человек это оптимальный вариант. Пусть условия не предполагают особого комфорта, но родину самого известного пива «Гиннесс», группы U2 и Пирса Броснана стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Огромные номера, отделанные деревом, много света, круглосуточное обслуживание в номерах и возможность заказать любую экскурсию или развлечение через менеджера отеля. Все это за весьма скромные деньги: средняя цена номеров — от 40 до 65 евро. Недостаток — неудобный проезд, который обычно компенсируется трансфером из аэропорта за счет отеля.

Несмотря на серьезный экономический кризис, который уже много лет охватывает Албанию, отели здесь прекрасные и стоят копейки. Средняя цена за номер, как на картинке, — выше 30 евро за ночь. В цену включен завтрак, высокоскоростной интернет, кабельное телевидение и 24-часовое обслуживание в номерах, а также исключительная вежливость персонала.

О шикарных отелях Индии, где номера стоят сущие копейки, слышали почти все. И это недалеко от правды. За $ 50 можно снять номер бизнес-класса с личным менеджером, полным мини-баром, кучей косметических средств и отдельной просторной комнатой для встречи гостей в номере.