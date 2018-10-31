Какое жилье можно купить в разных частях света, будь у вас 5 млн рублей

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Некоторые люди всю жизь копят на собственное жилье в мегаполисе (кстати, мы даже рассчитывали, сколько точно на это уходит времени), даже не подозревая, что за эти же деньги можно купить дом на курорте.

Мы в AdMe.ru ради любопытства решили взять сумму в $ 80 тыс. (это примерно 5,2 млн рублей по усредненному курсу в 65 рублей за $ 1) и посмотреть, какое жилье можно приобрести за эти деньги в разных городах нашей планеты.

Студия в Паттайе (Таиланд) — 52 кв. м

Самое примечательное в этой большой студии, где совмещены спальня и кухня, — это то, что с утра можно открыть свое панорамное окно и нырнуть в свой резиденский охраняемый бассейн. А может, еще приятнее, что до моря 10 минут пешком. Или что среднегодовая температура здесь составляет +30 градусов. Мы пока не определились.

Чулан в Париже — 6 кв. м

На сайте объявлений сказано, что за такую сумму во французской столице можно приобрести разве что очаровательный чулан с кухонными шкафами, микроволновкой и большим окном, которое выходит на юг.

Квартира в пригороде Неаполя (Италия) — 87 кв. м

5-милионная 3-комнатная квартира с очень колоритным интерьером находится на севере города. Города, что располагается на побережье Тирренского моря.

Студия в Барселоне (Испания) — 20 кв. м

2-уровневая студия находится в одном из центральных районов — Эшампле. Продавец этой квартиры уверяет, что для студентов лучшего варианта просто не найти. Кстати, спальня на схеме — это 2-й этаж.

Апартаменты в Альбукерке (США) — 58 кв. м

Эти апартаменты находятся в кондоминиуме — неком «сообществе» домов, общие территории которых принадлежат всем жильцам, например двор, бассейн, террасы и т. д. В этом кондоминиуме есть также тренажерный зал и сауна. А вот сами апартаменты скромные, всего с одной спальней, гостиной и кухней, зато очень светлые и просторные.

Участок в Лос-Анджелесе (США) — 64 сотки

К сожалению, за нашу условную сумму дом в Голливуде не купишь (разве что заброшенный или сгоревший вроде этого), зато можно купить огромнейший холмистый участок с видом на городские высотки.

Студия в Токио (Япония) — 15,67 кв. м

Такие крошечные квартиры далеко не редкость во многих городах Японии, но в 10-миллионном Токио нехватка места ощущается как нигде остро. Несмотря на площадь, подобные квартиры гиперфункциональны, имеют «умную» мебель и эргономичный дизайн.

Апартаменты в отеле на курорте в Болгарии — 81 кв. м

На некоторых курортных объектах Европы существует такая возможность, как покупка номера в апарт-отеле. Это хорошая инвестиция в недвижимость: апартаменты будут принадлежать только вам либо их можно сдавать на время вашего отсутствия, а организацией этой процедуры займется сам отель. В нашем примере представлен отель Majestic Beach Resort, расположенный на первой линии курорта Солнечный Берег на востоке Болгарии.

Студия в Аделаиде (Австралия) — 25 кв. м

За нашу условную сумму можно приобрести вот такую милую студию с большой панорамной дверью на балкон, с которого открывается вид на самый центр этого города на океане. В качестве бонуса вы получите общий тренажерный зал, библиотеку, прачечную и большую столовую на 1-м этаже дома.

Квартира на окраине Москвы (Россия) — 34,8 кв. м

Это северная окраина столицы (Алтуфьево), 1-комнатная хрущевка, последний этаж. Такой скромный вариант неудивителен, учитывая тот факт, что Москва — один из самых дорогих городов мира.

Апартаменты в Торревьеха (Испания) — 57 кв. м

Торревьеха — один из самых популярных курортов восточного побережья Пиренейского полуострова. Здесь можно приобрести 1-комнатную квартиру в хорошей резиденции с собственным бассейном. А главное, 5 минут до пляжа — и вы уже на Средиземном море.

Квартира в Каракасе (Венесуэла) — 130 кв. м

Целых 3 спальни, гостиная, 4 ванные комнаты — и все это в большой квартире 50-летнего дома на севере столицы Венесуэлы.

Квартира в Западном Берлине — 36 кв. м

В Берлине за эти деньги можно купить лишь 1-комнатную квартиру в отдаленном районе западной части города. Кстати, дом далеко не новый — 1961 года постройки.

Дом в Хьюстоне (США) — 90 кв. м

Вновь типичное американское «миниатюрное» жилье, только теперь уже в Техасе: кондоминиум с общим бассейном, отдельной террасой и 2-этажными апартаментами с 1-спальной комнатой, гостиной, кухней, 2 ванными комнатами и панорамными окнами.

Дом в Исламабаде (Пакистан) — 151 кв. м

Тот случай, когда за нашу условную цену можно купить не вторичку, а совершенно новые просторные апартаменты с чистовой отделкой в жилом пригороде столицы. В квартире 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня и балкон.

Квартира в Кейптауне (ЮАР) — 55 кв. м

Да, светлая квартира в городе на побережье Атлантического океана с 2 спальнями и гостиной обойдется в 5 млн рублей.

Пентхаус в Улан-Баторе (Монголия) — 80 кв. м

Этот монгольский пентхаус с 2 спальнями, 1 ванной комнатой и просторной гостиной располагается в самом центре города. Внизу также есть гараж.

Квартира в Боготе (Колумбия) — 62 кв. м

3 спальни, гостиная, кухня, 2 ванные комнаты — да, все это уместилось в 62 кв. м квартиры в спальном пригородном районе Боготы. Может быть, как раз для визуального расширения подобного жилья практически все квартиры на колумбийских сайтах по продаже недвижимости сфотографированы на объективы fish-eye.

Апартаменты в Марракеше (Марокко) — 45 кв. м

Эти современные и светлые апартаменты с одной отдельной спальней и гостиной, совмещенной с кухней, располагаются в самом центре столицы.

2-комнатная лодка в Лондоне (Великобритания) — 46 кв. м

В Лондоне за эти деньги можно купить только... лодку. Зато в ней есть все, что нужно для жизни: кухня, туалет, отопление и даже 2 спальни. Ну а вид за окном всегда можно поменять.

А что бы вы выбрали из нашего списка, будь у вас свободная нужная сумма?