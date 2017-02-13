10 великих достопримечательностей, которые почти не изменились за 200 лет
Перед вами фотографии знаменитых мест, какими они были почти две сотни лет назад.
AdMe.ru предлагает окунуться вместе с нами в тот далекий мир и сравнить его с тем, какой он сейчас.
1. Акрополь и храм Зевса Олимпийского, Афины, Греция
2. Храм Исиды на острове Филе
3. Кремль, Москва, Россия
4. Пирамида Хеопса, Гиза, Египет
5. Колизей, Рим, Италия
6. Большой канал, Венеция, Италия
7. Парфенон, Афины, Греция
8. Триумфальная арка, Оранж, Франция
9. Площадь Святого Марка, Венеция, Италия
10. Мост Риальто, Венеция, Италия
Фото на превью Noël Paymal Lerebours
По материалам moya-planeta
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