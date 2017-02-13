10 великих достопримечательностей, которые почти не изменились за 200 лет

Перед вами фотографии знаменитых мест, какими они были почти две сотни лет назад.

AdMe.ru предлагает окунуться вместе с нами в тот далекий мир и сравнить его с тем, какой он сейчас.

1. Акрополь и храм Зевса Олимпийского, Афины, Греция

© Pierre-Gustave Joly   © Argos  

2. Храм Исиды на острове Филе

© Francis Frith   © Mohammed Moussa  

3. Кремль, Москва, Россия

4. Пирамида Хеопса, Гиза, Египет

© Vivant Denon   © Nina  

5. Колизей, Рим, Италия

6. Большой канал, Венеция, Италия

7. Парфенон, Афины, Греция

© Leo von Klenze   © Steve Swayne  

8. Триумфальная арка, Оранж, Франция

9. Площадь Святого Марка, Венеция, Италия

© Carlo Grubacs   © Nino Barbieri  

10. Мост Риальто, Венеция, Италия

© Francesco Guardi   © gnuckx  

Фото на превью Noël Paymal Lerebours
По материалам moya-planeta

9 На склад!
7 Комментарии
  • 13 февраля 2017
  • 7
  • 10473

Крутотенюшная крутота!

Мне нужно больше интересных статей!

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