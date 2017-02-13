10 великих достопримечательностей, которые почти не изменились за 200 лет

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Перед вами фотографии знаменитых мест, какими они были почти две сотни лет назад.

AdMe.ru предлагает окунуться вместе с нами в тот далекий мир и сравнить его с тем, какой он сейчас.