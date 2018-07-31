Какие сокровища хранятся на «Титанике» и почему их до сих пор не подняли на поверхность

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Более 105 лет назад в свое первое и последнее плавание отправился знаменитый «Титаник». На борту находились наиболее состоятельные люди того времени, которые везли в Новый Свет несметные богатства и произведения искусства на миллионы долларов. Какие легендарные сокровища покоятся на глубине Атлантического океана и почему никому пока не удалось их достать?

Мы в AdMe.ru отыскали список самых дорогих личных вещей пассажиров «Титаника», и некоторые предметы показались нам очень странными.

1. Миллиард долларов на борту

10 апреля 1912 года «Титаник» отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк с 1317 пассажирами и 908 членами экипажа на борту. По разным данным, они везли с собой драгоценности на общую сумму от полумиллиона до миллиарда долларов в пересчете на современные деньги.

2. Тонны ценных грузов на продажу

Корабль использовали и для доставки 60 000 почтовых отправлений и нескольких тонн различных товаров для продажи в США стоимостью более 10 млн долларов в пересчете на сегодняшние деньги. В трюмах корабля находились меха, вина, шампанское, продукты питания, книги, медицинские инструменты и даже две бочки ртути.

3. Бриллианты

Как мы узнали из сохранившихся документов, на корабле перевозили коллекцию бриллиантов стоимостью свыше 300 млн долларов.

4. Таинственный манускрипт

Одним из самых ценных предметов, который оказался на борту обреченного на гибель корабля, была рукопись персидского ученого и философа XI века Омара Хайяма. Манускрипт в эмалевом переплете был украшен тысячей драгоценных камней.

5. Произведения искусства

О том, что перевозилось на борту «Титаника», стало известно благодаря претензиям и судебным искам, которые подавали спасшиеся пассажиры после кораблекрушения. Самой дорогостоящей потерей оказалась картина французского художника Мерри-Жозефа Блонделя «Черкешенка в купальне» (La Circassienne au bain). Ее владелец оценил полотно в 100 тыс. долларов (в современном эквиваленте это около $ 2,4 млн).

6. «Кровь дракона»

В перечне грузов с «Титаника» упоминались и 76 контейнеров с «кровью дракона». Так раньше называли смолу с деревьев, которые произрастали на Канарских островах. В основном ее использовали в медицинских целях.

7. Мумия под капитанским мостиком

Перевозилось на корабле, возможно, совсем уж экзотическое сокровище. Полагают, что под капитанским мостиком в деревянном ящике хранилась мумия египетской прорицательницы времен правления фараона Аменхотепа IV. С ней находился еще и амулет с изображением царя загробного мира Осириса. На нем была надпись, которая означала примерно следующее: «Восстань из забытья и одним взглядом победи всех, кто встанет на твоем пути». Некоторые исследователи полагают, что именно эта древняя мумия привела «Титаник» к гибели, другие опровергают сам факт транспортировки необычного артефакта на борту судна.

8. Легендарный автомобиль

Среди других дорогостоящих грузов на «Титанике» перевозили частично разобранный новенький автомобиль Renault Type CB Coupe de Ville. Известно, что владельцу машины удалось спастись вместе со своей семьей. После возвращения в США он потребовал у владельцев судна компенсацию за автомобиль в размере $ 5 000 и еще $ 300 за двух погибших собак.

Почему «Титаник» до сих пор не подняли на поверхность

Родственники богатых пассажиров, погибших в катастрофе, обсуждали вероятность подъема затонувшего лайнера. Однако в 1912 году такой технической возможности не было из-за слишком большой глубины, на которой располагались обломки корабля, — около 3750 метров.

В конце 1950-х вновь вернулись к амбициозной идее поиска и подъема обломков «Титаника». Выдвигались самые невероятные предложения. В 1966 году всерьез хотели обложить корпус пластиковыми контейнерами с водой и пропустить сквозь них электрический ток, чтобы полученные путем электролиза газы, по заявлению некоторых ученых, подняли судно. Предлагалось заморозить корпус судна изнутри, чтобы он всплыл на поверхность, подобно кубику льда. Обсуждался даже план по заполнению корпуса судна шариками для пинг-понга или сотнями тонн жидкого воска. Однако все эти фантастические идеи так и остались нереализованными.

Найти сокровища «Титаника» пытались и с помощью высоких технологий, но точное месторасположение обломков судна удалось установить лишь 33 года назад. Первые глубоководные аппараты спустились к легендарному кораблю в 1985 году. Однако кроме фарфора, монет и личных вещей пассажиров ничего особо ценного обнаружить не удалось.

В период с 1987 по 2002 годы американская компания RMS Titanic получила эксклюзивные права на проведение исследований и подъем фрагментов лайнера. Было проведено шесть экспедиций общей стоимостью 11 млн долларов, по итогам которых со дна было поднято более шести тысяч предметов. Общая стоимость находок составила 110 млн долларов. В основном это были личные вещи пассажиров, элементы роскошных интерьеров и детали обшивки корабля, но никаких легендарных драгоценностей так и не было найдено.

«Титанику» вместе с его мистическими сокровищами, видимо, суждено покоиться на океанском дне еще очень долго. Соленые воды Атлантического океана за целый век настолько разрушили металл, что любые попытки подъема с использованием самых современных технологий приведут к полному разрушению корабля.

Несколько лет назад ЮНЕСКО решило взять затонувший корабль под свою защиту. Теперь «Титаник» считается подводным культурным наследием, а поэтому поднимать на поверхность его уже не станут. Однако исследователи убеждены, что буквально через несколько десятилетий от затонувшего лайнера почти ничего не останется. Подводные микроорганизмы и воды океана, скорее всего, разрушат обломки корабля до основания.

А вы бы хотели увидеть останки легендарного «Титаника» своими глазами?