Как живут в Непале — маленькой стране, где смешались разные культуры, а люди говорят на 123 языках

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Непал — небольшое гималайское государство, в котором находится высочайшая горная вершина планеты Эверест, или, как называют ее сами непальцы, Сагарматха. У страны нет выхода к морю, однако едут сюда не только альпинисты, стремящиеся покорить этот и 7 других гор-восьмитысячников, но и те, кто ищет уединения вдали от суеты больших городов. Туристический бум начался здесь в 1960-х годах, и интерес к Непалу, спрятанному между пиками Гималайских гор, не иссякает до сих пор.

AdMe.ru зачарован колоритом этой горной страны, зажатой между Индией и Китаем. Надеемся, вы разделите наши чувства.

Здесь находятся не только 8 из 10 высочайших гор мира, но и самое высокогорное озеро — Тиличо — на высоте 4 800 м

Непал — настоящий птичий рай. Здесь обитает около 900 видов птиц — 10 % от всех видов пернатых, живущих на Земле

Есть у страны и еще один природный рекорд — здесь находится крупнейший в мире лес рододендронов

Столичный Катманду — один из самых пестрых городов мира. Но по ночам здесь бывает очень темно — уличных фонарей в городе нет

У народности невари есть культ живых богинь Кумари. На эту роль отбирают девочек 3–5 лет, которые по достижении половой зрелости становятся обычными подростками

Хотя, по официальным данным, большинство жителей исповедует индуизм, верования непальцев представляют коктейль из буддизма, индуизма и традиционных религий

Каждый год в Катманду проходит 8-дневный фестиваль танца Картик Наач, все действа которого основаны на индуистских легендах

Здесь повсеместно можно встретить молитвенные флажки. Они есть и в городах, и на подступах к Эвересту

Небольшие разноцветные кусочки ткани, которые, согласно верованиям буддистов, защищают от зла и благославляют местность, всегда размещаются в одинаковом порядке: синий, белый, красный, зеленый, желтый. Каждый из цветов означает соответственно небо, воздух, огонь, воду и землю.

В Непале проживает около 30 млн человек, которые говорят на 123 языках. Некоторые языки настолько отличаются, что их носители не понимают друг друга

До 9-го класса образование бесплатное для всех, а родители платят только за форму — она у каждой школы своя

Разноцветные грузовики можно встретить на всех дорогах. Они украшены разнообразными надписями на непальском и английском языках, рисунками и мандалами

Аэропорт имени Тенцинга и Хиллари считается самым опасным в мире из-за окружающих его со всех сторон гор и невозможности захода на второй круг

Междугородние автобусы в Непале настолько переполнены, что в них запрещено перевозить багаж (его размещают на крыше). Впрочем, мест все равно не хватает

В стране проживает большое количество народностей, у каждой из которых своя национальная одежда. Она всегда очень яркая и притягивает взгляд

В сувенирных лавках продают маски из самых разных материалов. Правда, сами торговцы зачастую не знают, какое именно божество изображает та или иная маска

Национальный обед состоит из супа из чечевицы (дал), риса (бат) и овощного карри из сезонных овощей (таркари)

Корова в Непале — такое же священное животное, как и в Индии

Здесь часто можно встретить детей с подведенными черными линиями глазами: считается, что это защищает от сглаза

Полицейский ставит традиционную красную точку собаке, чтобы отдать ей дань уважения как полноправному блюстителю порядка

Очередь на Эверест, май 2019 года

22 мая 2019 года альпинисты Нирмал Пурджа сфотографировал очередь из 300 человек, желающих покорить высочайшую вершину Земли.

За последние несколько месяцев с Эвереста вынесли 11 тонн мусора, а несколько тел погибших альпинистов отправили в больницы для опознания

Бонус: непальский календарь

Согласно действующему в стране календарю, сейчас там идет 2076 год, поскольку летоисчисление ведется с 56 г. до н. э., когда на трон взошел легендарный император Викрамадитья. Кстати, время в Непале тоже необычное: оно опережает Гринвич на 5 часов 45 минут.

А вам захотелось собрать чемоданы и рвануть в Непал?