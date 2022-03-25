Как живут гейши в XXI веке и похожа ли их реальная жизнь на красивый фильм со счастливым концом

Любопытно, но первая женщина-гейша появилась лишь в 1751 году, а до этого развлечением гостей занимались исключительно мужчины. На первый взгляд может показаться, что в XXI веке эта профессия утратила свою актуальность. Но на самом деле в Японии все еще есть немало женщин, которые решили посвятить жизнь этому ремеслу.