Как живут гейши в XXI веке и похожа ли их реальная жизнь на красивый фильм со счастливым концом
Любопытно, но первая женщина-гейша появилась лишь в 1751 году, а до этого развлечением гостей занимались исключительно мужчины. На первый взгляд может показаться, что в XXI веке эта профессия утратила свою актуальность. Но на самом деле в Японии все еще есть немало женщин, которые решили посвятить жизнь этому ремеслу.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как же живут современные гейши и как изменилась их работа за прошедшие века.
- Чтобы стать гейшей, сначала нужно пройти серьезную подготовку. Тех, кто только начинает учиться этому ремеслу, называют майко, что переводится как «женщина танца». Это ученицы гейш.
- До XX века девочки начинали свое обучение еще в раннем детстве, примерно в возрасте 6 лет. Сегодня будущие майко должны окончить среднюю школу, а затем принять самостоятельное решение обучаться этому непростому ремеслу. Как правило, это происходит после школы или даже колледжа, в среднем в 17 лет. Хотя при желании можно начать карьеру даже в зрелом возрасте.
- Гейши работают лишь в определенных районах, которые называются ханамати. Как правило, они не могут вести свою деятельность в чужих районах, за исключением особых просьб клиентов или экскурсий.
- Современные гейши в основном живут в общежитиях под названием «окия», куда они переезжают еще во время обучения. Ими обычно управляют женщины, многие из которых сами когда-то были гейшами.
- По закону каждая гейша должна быть зарегистрирована в определенном общежитии, хотя ей необязательно жить там постоянно.
- Окия снабжает девушек всем необходимым для обучения: едой, одеждой, предметами быта. С этого момента майко оказывается связанной контрактом. Когда она начнет работать, она сможет потихоньку погасить эти долги. Только тогда, когда ее долги будут погашены, гейша сможет забирать все заработанные деньги себе. При желании девушки могут сами заплатить за свою учебу, например взяв кредит. Правда, обучение майко стоит очень дорого.
- Майко начинают свое обучение с наблюдения за более опытными ученицами и гейшами. Так стажеры получают наиболее полное представление о характере будущей работы.
- В целом учеба будущих гейш состоит из 3 основных элементов. Первый — это формальное обучение традиционным видам искусств: музыке, танцам, песням, каллиграфии, поэзии. Сюда же входит обучение чайной церемонии. Второй — это искусство развлечения клиентов на вечеринках и приемах. Этому майко учатся, наблюдая за своей «старшей сестрой». Третий — развитие социальных навыков и соблюдение определенного протокола: официальные приветствия, визиты и так далее.
- Проблема заключается в том, что танцам и пению можно научиться, если есть талант. Но многие вещи, такие как вкус, чувство юмора, умение поддержать беседу, можно привить лишь с детства. Так что многим современным гейшам не хватает этих навыков.
- Примерно в возрасте 20 лет — 21 года майко наконец-то получает статус гейши. Он присваивается на специальной церемонии. Настоящей гейшей нельзя стать за короткий период.
- После дебюта гейши больше не должны официально проходить обучение, однако обычно они продолжают тренироваться и совершенствовать свои навыки до окончания карьеры. У некоторых она заканчивается в 80–90 лет.
- По сути, сегодня работа гейши заключается в том, чтобы развлекать избранных гостей, обычно за ужином, на вечеринках или на банкетах в чайных и традиционных японских ресторанах. Оплата за услуги почасовая.
- Внешний вид майко и гейши различается. Так, ученицы-первокурсницы подкрашивают только нижнюю губу красной помадой и наносят менее темную краску на глаза и брови. Также майко используют больше румян, чем гейши. Иногда наносить макияж им помогают более старшие наставницы.
- При этом и гейши, и ученицы красят лицо в белый цвет с помощью театрального грима, чтобы оно лучше смотрелось на свету. Раньше, во времена отсутствия электричества, все пользовались свечами, и при таком освещении лицо с белым гримом выглядело более выразительно. Кстати, в прежние времена этот грим делали из свинца, что чрезвычайно вредило коже и здоровью в целом.
- Макияж наносится и на заднюю часть шеи, чтобы она казалась длиннее и тоньше. Для сценических выступлений в белый цвет также окрашивают руки и икры. Обычно вся процедура занимает 30–50 минут.
- Кимоно гейш обычно менее красочно, чем наряд майко: оно выполнено из менее яркой ткани и украшено более сдержанным рисунком. Также они носят наряд с более короткими рукавами. В свободное от работы время майко и гейши носят обычную одежду.
- Еще один простой способ отличить гейшу от майко — посмотреть на прическу. Волосы учениц собраны в особый пучок с шиньоном и цветочными украшениями. Гейши обычно делают более сложные прически со складками и завитками и не используют шиньон.
- Кстати, некоторые девушки рискуют облысеть и потерять волосы на макушке из-за столь замысловатых ежедневных манипуляций с прическами. Правда, сейчас это встречается реже, поскольку майко становятся в более позднем возрасте и волосы девушек не подвергаются испытаниям с раннего детства.
- В определенный момент гейша может уйти со своей работы, либо взять на себя роль управляющей в общежитии, либо сосредоточиться на обучении других девушек.
- Что интересно, начиная с 70-х годов прошлого века и по сей день настоящими гейшами могут стать и неяпонки. Для этого иностранкам достаточно лишь пройти соответствующее обучение. Кстати, благодаря интернету это стало намного проще.
- Увы, но в XXI веке количество представительниц этой профессии значительно сократилось. Так, в 1965 году число гейш в городе Киото составляло 548 человек, а в 2006 году их осталось всего 202. Среди причин можно назвать снижение интереса к традиционным искусствам и весьма высокие цены на услуги. Ну и в целом мир гейш остается довольно закрытым, туда не любят пускать посторонних. До сих пор взять интервью у представительниц этой профессии практически невозможно.
- Также многие майко и гейши жалуются местным властям на то, что их постоянно беспокоят группы туристов, которые стараются сфотографировать их во время прогулок. В итоге в городе Киото, где гейш особенно много, туристам запретили тревожить гейш на улицах и даже повесили специальный знак.
- Однако в последние годы гейши все же стали более открытыми для широкой публики. Так что сегодня можно полюбоваться на их работу не только в закрытых клубах и чайных, куда возможен вход только по приглашениям. Иногда гейши и майко устраивают публичные танцы и представления. Если приобрести более дорогой билет, то в него будет включено проведение чайной церемонии.
- Кроме того, в одном из храмов города Киото ежегодно проводится чайная церемония под открытым небом во время фестиваля цветения сливы. Во время церемонии гейши и майко подают чай 3 000 гостей.
- Исторически сложилось так, что гейши в основном привлекали гостей мужского пола, поскольку играли для них роль «веселых» жен. В прежние времена жены были скромными, ответственными, озабоченными проблемами дома и быта, а гейши могли быть игривыми и беззаботными.
- Сегодня вечеринки с участием гейш больше не являются мужской прерогативой, так как женщины стали посещать многие мероприятия вместе с мужьями или коллегами.
- Большинство гейш — одинокие женщины, хотя периодически у них могут появляться возлюбленные. Раньше, выходя замуж, гейша должна была оставить свое ремесло. Сегодня таких строгих правил нет и женщины могут продолжать работать, даже если состоят в браке. Хотя все же такое явление встречается довольно редко.
- В прошлом у гейш была негласная традиция — иметь собственного покровителя, данну. Он оплачивал расходы гейши, дарил подарки и так далее. Это необязательно свидетельствовало о близких отношениях между данной и его подопечной. Для многих мужчин это было вопросом статуса и престижа, ведь содержать гейшу было весьма накладно.
- В наши дни подобная практика в прежнем виде практически отсутствует: женщины вполне способны сами заработать себе на жизнь и не хотят ни от кого зависеть. Да, данны все еще встречаются, но уже скорее в роли меценатов, которые просто хотят сохранить ремесло гейш из любви к искусству и традициям.
- Быть майко и гейшей в современном мире не так-то просто. По словам одной из девушек, она постоянно осознает, что живет ненормальной жизнью, потому что чувствует оторванность от своих сверстниц: «Если майко, идущая на банкет в своем кимоно, увидит школьниц того же возраста в школьной форме, она представит, как они идут вместе ужинать, а она сидит на татами и делит комнату с 3 или 4 другими девушками».
- Даже самые обычные вещи вроде похода за фастфудом требуют от майко особой подготовки и маскировки. Они должны, что называется, «держать лицо» и заботиться о том впечатлении, которое они производят на публику. Поэтому, если девушкам захочется отведать что-нибудь вредного, но вкусного, то им придется надеть джинсы, поехать в кафе, располагающееся на другом конце города, привезти еду к себе в общежитие и только там тайком съесть.
- Примечательно, что в японском обществе гейши считались одними из самых успешных деловых женщин. Раньше у девушек было крайне мало путей для достижения независимости и экономической самодостаточности, ведь замужние дамы не работали. А эта профессия давала определенную свободу и возможность обеспечить себя, не выходя замуж.
- Сегодня некоторые гейши называют себя раскрепощенными феминистками: «Мы находим свой собственный путь, не выполняя никаких семейных обязанностей. Разве не в этом суть феминизма?»
- При этом до сих пор гейши стараются идти на 3 шага позади мужчины: так было принято с давних пор. Однако это вовсе не ущемление прав женщин, а совершенно естественное для местных жителей явление. Раньше в Японии было опасно выходить на улицу, потому что многие носили мечи. Вот почему джентльмены шли первыми. На самом деле это весьма благородный жест.
- Самое важное качество для настоящей гейши — это «быть всем для всех». Она должна уметь найти общий язык и с молодыми, и с пожилыми, и с местными, и с туристами. Для нее важно удовлетворить потребности всех клиентов и убедиться в том, что они прекрасно проводят время.
- По словам одной из гейш, самое лучшее в ее работе — это возможность практически все время находиться в очень красивом мире в окружении изящных вещей и нарядных женщин.
Как вам кажется, в современном мире такая профессия, как гейша, еще актуальна?
Фото на превью East News, Fr / East News
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