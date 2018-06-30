Как живут обычные голландцы и почему они поражают даже собственных соседей

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Страна, которую ошибочно называют Голландией, привлекает миллионы туристов не только своей вседозволенностью и бескрайними полями тюльпанов. Здесь самые высокие мужчины в мире, полицейские, которые помогут вымыть посуду и накормить детей, а вашим пилотом в самолете может легко оказаться сам король.

Мы в AdMe.ru нашли неожиданные факты о родине Ван Гога и Рембрандта, которые поразят даже тех туристов, которые уже бывали в Нидерландах.

1. Самые высокие мужчины в мире

Если вы любите высоких мужчин, то их легче всего найти в Нидерландах. Средний рост голландцев около 183 см, и они считаются самыми высокими в мире. Средний рост женщин составляет 169 см, и они занимают вторую строчку в рейтинге самых высоких наций.

2. Рыжий день

Ежегодно в начале сентября в голландском городке Бреда (Breda) проходит День рыжих голов. Этот фестиваль продолжается 2 дня и собирает сотни людей с солнечным цветом волос из 50 стран по всему миру.

3. Полицейские — герои социальных сетей

Голландские полицейские очень часто становятся героями постов в социальных сетях, и не только из-за своих героических поступков на службе. Так, в городке Эйндховен (Eindhoven) стражи порядка остались дома, чтобы помыть посуду и приготовить обед для 5 детей, когда их маму увезли в больницу.

2 другие девушки-полицейские прославились в фейсбуке, когда обнаружили пропавший телефон и решили сделать пост на страничке владельца смартфона в социальной сети: «Привет, мы нашли твой телефон, приходи и забери его».

4. Бесплатное жилье для студентов со взрослыми соседями

Дома для престарелых в Нидерландах готовы предоставить студентам бесплатное жилье в обмен на волонтерскую деятельность. Вашим соседом может оказаться милый 90-летний дедушка или бабушка, которым просто не хватает общения. Вы должны будете уделить волонтерской деятельности минимум 30 часов в месяц, а за это вам предоставят свободную комнату в этом учреждении совершенно бесплатно. Хотя в среднем на съем жилья студенты в Нидерландах обычно тратят около € 366, в соседней Германии студию можно найти за € 210–360 в месяц.

5. Жизнь на воде

Когда значительная часть страны отвоевана у моря, а любой крупный город пронизывают десятки каналов, то жить в гармонии с водной стихией привыкаешь с самого детства. Многие и вовсе предпочитают уютные домики на воде тесным квартирам. Здесь даже приют для животных можно обнаружить пришвартованным к набережной.

А в голландской деревушке Гитхорн (Giethoorn) вообще нет дорог и люди передвигаются исключительно на лодках.

А плавать по водным артериям своей страны голландцы предпочитают с особым комфортом.

6. Страна на двух колесах

В Нидерландах живет около 16 млн человек и насчитывается свыше 18 млн велосипедов. А в Амстердаме число двухколесных средств передвижения в 4 раза превышает количество автомобилей. Неудивительно, что при такой большой любви голландцев к этому виду транспорта пробки из велосипедистов в этой стране совершенно обычное явление.

От 12 до 15 тыс. велосипедов достают из каналов Амстердама ежегодно.

Общая протяженность всех велосипедных маршрутов в стране составляет 100 000 км. Поэтому местные жители совершенно не ощущают необходимость в покупке автомобиля и используют своего двухколесного друга даже в самых нестандартных ситуациях.

И неважно, какой у тебя социальный статус или высокий пост, — жизнь в Нидерландах без велосипеда невозможно себе представить. Даже премьер-министр предпочитает ездить на работу на велосипеде.

7. Король-пилот

Король Нидерландов Виллем-Александр недавно рассказал о своей двойной жизни. На протяжении 20 лет он подрабатывал пилотом на коммерческих рейсах авиакомпании KLM. Король говорит, что совершал минимум 2 рейса в месяц и считал эту работу просто «расслабляющим хобби», которое позволяло ему немного отвлечься от государственных дел.

8. Новогодний фейерверк из футбольных мячей

Голландцы с большим воодушевлением соблюдают необычную традицию. В канун Нового года они запускают футбольные мячи в воздух из молочных бидонов. Выглядит эффектно, но не очень безопасно.

9. Оригинальные сочетания вкусов

Селедка — это любимое лакомство в Нидерландах, и ее можно встретить в качестве ингредиента в совершенно разных блюдах. Однако даже местные жители находят сочетание этой соленой рыбы с мороженым немного странным, но вполне съедобным.

10. Вафельный этикет

Стропвафли (Stroopwafel) — это голландские вафли из 2 тонких слоев теста, запеченные с начинкой из карамельного сиропа. Их можно найти в любом магазине во всем мире, но мало кто знает, как их правильно подавать. Голландцы сначала накрывают ими кружку с горячим чаем или кофе, чтобы карамель внутри вафли немного растаяла, и только после этого ритуала начинают наслаждаться десертом.