Как живут люди в заполярных городах, где почти не бывает солнца

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Под воздействием солнечного света вырабатывается гормон серотонин — его еще называют гормоном активности. Так что наша осенняя хандра и апатия напрямую связаны со световым голоданием. Дефицит солнечного света негативно сказывается на здоровье и физическом состоянии человека: страдают иммунная и сердечно-сосудистая системы, замедляются регенерация кожи и рост волос. Однако, несмотря на все это, в мире существует множество городов, на которые ежегодно опускается полярная ночь и где до обидного мало солнечных дней.

AdMe.ru решил узнать, как живется людям в условиях Заполярья, в зоне постоянных сумерек и множества пасмурных дней.

Что такое полярная ночь?

Полярной ночью называется период, когда солнце больше суток не появляется из-за горизонта. Так происходит из-за наклона оси вращения нашей планеты к плоскости ее орбиты. Продолжительность этого явления отличается в зависимости от широты, на которой находится населенный пункт: чем ближе к полюсу, тем дольше длится полярная ночь. Самые длинные ночи — на полюсах: здесь они бывают по полгода, то есть солнце лишь по разу за год встает и садится. Самые короткие — на полярном круге: всего одни сутки. Интенсивность темноты ночи также варьируется в разных широтах. В противоложность полярной ночи существует такое явление, как полярный день: солнце не заходит за горизонт более суток и ночью светло, будто днем.

В самом крупном городе Заполярья

Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Со 2 декабря по 11 января солнце здесь вообще не появляется из-за горизонта. 42 дня жизни в темноте! В этот период многие жители ходят, словно сонные мухи, и считают дни до его окончания. Зато когда полярная ночь заканчивается, горожане устраивают праздник «Здравствуй, Солнце!» с массовыми гуляниями, танцами и ярмарками. Хотя в первые дни после своего появления солнце радует людей всего по 10 минут. Весной в Мурманске тоже холодно, лето короткое, солнечных дней бывает очень мало. Жители Мурманска любят шутить: «В Мурманске было лето, но я в тот день работал». И тем не менее это самый теплый город за полярным кругом благодаря течению Гольфстрим.

Жизнь идет своим чередом

Жители Заполярья говорят, что, несмотря на кромешную темноту в период полярной ночи, жизнь все равно течет как обычно. Люди приспосабливаются к времени года, хотя реагируют на него по-разному в зависимости от организма: некоторые впадают в настоящую депрессию, а другие начинают лишь больше хотеть спать. Кто-то старается выбраться южнее хотя бы на неделю: это здорово помогает продержаться.

Кварцевание и рыбий жир

Вместе со взрослыми от недостатка солнца страдают и дети. Чтобы поддержать детский организм, в эпоху СССР в северных городах в разное время применяли различные методы. К примеру, полвека назад ребятам в детском саду выдавали по ложке рыбьего жира — малоприятная процедура. Позже его заменили на бутерброды с красной икрой. Затем на смену пришло кварцевание. Малыши становились в круг в трусиках и темных очках. В центр круга помещалась лампа. Она гудела, светилась синим цветом и странно пахла. Сейчас кварцевание не применяют, а рыбий жир производители научились помещать в капсулы, которые легко проглотить. Детям зимой дают витамин D и заваривают успокоительные травяные отвары.

Шведский рецепт

Это май в шведской Кируне.

Кируна — самый северный город Швеции. Большую часть времени жители вынуждены мириться с постоянными сумерками, переходящими в полярную ночь. Но у шведов есть свой способ борьбы с плохим настроением в этот период. Во-первых, они делают перерывы в работе каждые 2 часа и пьют горячий чай с вкусной выпечкой. Во-вторых, шведы обожают сауну. Они хорошенько разогревают ее и сидят на полках столько, сколько могут выдержать, а затем выбегают на улицу и бросаются в снег. Вот такой вот адреналин и заряд энергии по-шведски.

Клин клином вышибают

Село Хатанга, Россия, на часах 12:30.

У каждого северянина свои методы борьбы с последствиями недостатка света. Например, один из жителей Мурманска признался, что пережить холодную темную ночь ему помогает... купание в ледяной проруби. "Когда получаешь ожог холодом, вырабатывается гормон счастья, очень бодрит".

Ослепительный свет

Зимой самое светлое небо, которое можно увидеть во многих заполярных населенных пунктах, - это темно-синего цвета в середине дня на протяжении около 3 часов, и то, только если погода ясная. По крайней мере, так рассказывает девушка, прожившая долгое время в норвежском городе Тромсе. Как правило, города очень хорошо освещены, найти "темные подворотни" почти невозможно. "У нас на центральных улицах хоть книжки круглые сутки читай в полярную ночь", - рассказывает один из жителей российского города Норильска. А вот за городом, конечно, совсем другая история. Здесь вовсе не хочется высовываться из дома. В это время единственный естественный свет, который видят люди, исходит от луны. И во время полнолуния он кажется очень сильным - будто вот-вот ослепит. То же самое происходит и во время ослепительного (в прямом и переносном смысле слова) северного сияния.

Поселок Тикси в Республике Саха в полярную ночь выглядит как футуристический город на Луне.

Ощущаешь себя бесполезным и толстым

Если местные жители кое-как приспособились жить и работать в подобных условиях, то для приезжих полярная ночь становится настоящим испытанием. Пользователь сайта Quora, который несколько лет прожил на севере Норвегии, рассказал, что работать ночью невероятно сложно и производительность сильно страдает. "Офисы превращаются в группы поддержки, куда ты приходишь пообщаться, выпить кофе и поесть. И если за рабочий день ты отправишь 3 электронных письма - это очень даже хорошо. В рождественское время хотя бы спасают увлекательные приготовления к празднику, который здесь очень атмосферный. Так проходит день за днем, ты чувствуешь себя бесполезным и утратившим всякую мотивацию и понимаешь, что целый месяц (а то и два) потрачен впустую. Ты много спишь и постепенно толстеешь. И да, все мы знаем, что решения, принятые с 3 до 5 часов утра - это плохие решения. Так вот, нужно быть готовым к тому, что на севере от Рождества и до февраля в вашей голове не родится ни одной хорошей идеи или решения".

В награду за такой сложный период природа подарила северянам приятный бонус: полярный день. И хотя некоторые жители замечают, что нескончаемый свет целыми сутками негативно сказывается на ночном отдыхе и биоритмах, все-таки обилие солнца благотворно влияет на психику и продуктивность.

Бонус: северный мираж