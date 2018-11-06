Как живут люди в суровом облачном краю — на Фарерских островах (Спойлер: у них всего 3 светофора)

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Фарерские острова — необычный край, который затерялся где-то на пути от Норвегии к Исландии. У этой территории очень говорящее название: буквально оно переводится как «овечьи острова». Жизнь здесь не похожа на повседневные будни материков и по-своему удивительна.

AdMe.ru приглашает вас заочно познакомиться с этим суровым, но все же очаровательным местом.

Фарерские острова — часть Датского Соединенного королевства, которая не входит в Евросоюз

На фото — королева Дании Маргрете II на Фарерских островах в бытность принцессой в 1963 году и в статусе королевы в 2016 году. На обоих снимках королева запечатлена в традиционном фарерском костюме.

Фареры входят в состав Дании, но все государственные вопросы решают самостоятельно. Здесь есть свой законодательный орган — Фарерский Легтинг. В отличие от материковой Дании, Фарерские острова не входят в состав Евросоюза. А вот оборона, юстиция, полиция, внешняя политика — это уже прерогатива Копенгагена.

Премьер-министр Фарерских островов Аксель Йоханнесен.

Что интересно, валюта здесь не является самостоятельной, а привязана к датской кроне. Но вот дизайн фарерской кроны с его акварельными пейзажами просто фантастический.

Торсхавн — крошечная столица, которая «присвоила» себе все светофоры

Столица архипелага город Торсхавн совсем небольшой — здесь живет около 13 тыс. человек. Светофоры есть только в этом городке. Их здесь всего... 3! Свое название Торсхавн получил в честь скандинавского бога и происходит от выражения «гавань Тора».

Скандинавские домики с травой на крыше, в которых живут местные

Фарерцы очень дружелюбные. Здесь не принято звонить и предупреждать человека о визите - местные жители запросто забегают друг к другу в гости, чтобы просто поздороваться и пожелать хорошего дня. Даже стучать в дверь не надо: как правило, дома здесь не запирают. А зачем? Ведь уровень преступности крайне низок. Здесь все свои и все друг друга знают, а номер телефона премьер-министра можно запросто найти в телефонной книге. Местные жители не строят больших домов: они предпочитают маленькие уютные домики. Зеленые скандинавские крыши для сохранения тепла являются визитной карточкой в том числе и Фарерского архипелага. А на фоне суровой, но невероятно живописной природы они и вовсе выглядят сказочными.

Нет преступности - нет тюрем

На архипелаге нет тюрьмы, где бы отбывали наказание заключенные. Конечно, здесь, как и в любом обществе (пусть даже и являющимся одним из самых безопасных), случаются преступления. Если срок преступника составляет больше 1,5 лет, его отправляют в одну из тюрем Дании.

Овец здесь в 2 раза больше, чем людей

Даже на гербе Фарер изображено это животное. Овцеводство является важнейшей частью экономики данной территории. Поголовье овец насчитывает около 80 тыс. животных, тогда как население архипелага - 48 тыс. жителей. Фермеры надевают на овец светоотражающие элементы, чтобы их не сбивали автомобили. Любопытно, что этих животных здесь используют в качестве... газонокосилки!

Осадки на островах бывают самые разные, даже в виде овец

Селфи - плохая идея на Фарерских островах.

Климат Фарерских островов не самый дружелюбный. Обычно здесь сыро, облачно и прохладно. Зонт и дождевик - предметы первой необходимости. Погода меняется со стремительной скоростью. Местные жители рассказывают о сильнейших штормах: ветер срывает крыши со зданий, сметает машины. В принципе, к этому жители архипелага привыкли. Но когда мимо пролетают овцы, фарерцы понимают, что дело плохо, потому что вообще-то эти животные умеют предугадывать бури и прятаться от них.

Хороводы и "мужские рукавицы": переплетение традиций и культур

В самобытной культуре Фарерских островов органично переплетаются фарерские и датские традиции, да и в целом традиционное начало здесь очень сильно. Средневековый национальный танец - хоровод - и сегодня весьма популярен во время музыкальных фестивалей. Здесь любят гадать по следам Норн - пятнышкам на ногтях. Они толкуются в соответствии со своей формой, цветом и местом появления. С Фарерскими островами связана еще одна интересная - и весьма пикантная - традиция. Девушки вязали и дарили парням "мужскую рукавицу", чтобы проверить серьезность намерений жениха. Если подарок отвергался, значит, парень еще не был готов к женитьбе.

Бесплатный проезд в столице

По Торсхавну курсируют автобусы, и этот общественный транспорт бесплатный. Так что, когда будете на Фарерских островах, сможете осмотреть столицу, не потратив ни кроны.

А вам бы хотелось посетить Фарерские острова?