Как живут люди в самом северном городе мира, где нельзя разводить котиков и запрещено умирать

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В Северном Ледовитом океане на архипелаге Шпицберген притаился самый северный город мира с населением около 2 тыс. человек — норвежский Лонгйир. Здесь есть аэропорт с регулярными рейсами, заброшенные шахты и хранилище на случай глобальной катастрофы. Жители Лонгйира ходят в бары и музеи, не пропускают киноновинок и неукоснительно соблюдают один диковинный закон.

AdMe.ru погрузился в атмосферу Севера, чтобы рассказать вам, как живется людям в этом суровом крае.

В 1906 году Лонгйир основал американский инженер-предприниматель Джон Манро Лонгйир, который заложил здесь угольный рудник. Через 10 лет поселение продали норвежской компании Store Norske. До начала 1990-х жизнь в городе была сосредоточена вокруг добычи угля. А в 1990-х угледобыча сошла на нет, и сегодня единственная действующая шахта используется для нужд городской электростанции. Остальные закрыты и превращены в памятники промышленной архитектуры, которые привлекают множество туристов. Например, особенной популярностью пользуется канатная дорога, которую раньше использовали для угольной транспортировки. Сегодня в Лонгйире живет около 2 тыс. человек.

Здесь запрещено умирать и нельзя рожать

В городе действует закон, которй запрещает умирать на территории Лонгйира. Если кого-то настигла тяжелая болезнь или произошел несчастный случай с высокой вероятностью летального исхода, человека в спешном порядке переправляют на материк. И хоть здесь есть свое небольшое кладбище, если смерть произошла в Лонгйире, хоронят все равно на Большой земле. Закон кажется суровым только на первый взгляд, но он вполне логичен: в условиях вечной мерзлоты тела не разлагаются и привлекают к себе хищников — белых медведей. Кроме того, в таких условиях опасные вирусы и бактерии не погибают и могут стать источником заражения для людей. На 2 тыс. человек содержать роддом не имеет смысла, поэтому женщин на последних сроках беременности тоже отправляют на материк, где им оказывают всю необходимую помощь.

Каждый житель носит с собой ружье, даже отправляясь в паб

Передвигаться ночью по Лонгйиру крайне опасно. Шпицберген — архипелаг белых медведей, и встретить их в городе можно довольно часто. Говорят, их тут больше даже, чем людей. Хищники бывают агрессивны, поэтому приходится быть во всеоружии. Каждый житель города носит с собой ружье, даже отправляясь выпить пива с друзьями. В городе имеется специальный магазин с оружием, а в местном университете студенты в первый день занятий учатся стрелять. На местных магазинах и ресторанах висят предупреждающие знаки «С оружием не входить». Ружье нужно оставить в специальном сейфе при входе.

На местную газету подписано больше людей, чем все население Лонгйира

В городе выходит местная еженедельная газета — Svalbardposten. Она ведет свою историю аж с 1948 года. В 2004 году число ее подписчиков превышало 3 тыс., в 2010-м их стало меньше — 2 840. Но все равно это больше, чем все население городка. Газету доставляют по пятницам читателям в том числе и в других населенных пунктах Шпицбергена — поселках Нюбюен, Ню-Олесунн и Свеагрува. Кстати, Svalbardposten — самое северное регулярное издание мира.

В городе есть хранилище на случай глобальной катастрофы

В 2006 году рядом с городом создали уникальный объект — всемирное семенохранилище. Вместо старой шахты построили банк посадочного материала. Здесь на глубине 120 м хранится 800 тыс. образцов семян сельскохозяйственных растений. Сделано это на случай глобальной катастрофы (например ядерной войны или падения астероида), чтобы не допустить уничтожения растений и спасти человечество от вымирания.

Людям не разрешают разводить кошек

Местное правительство заботится о северных птицах, которые обитают в этом месте. Они считают, что кошки могут истребить пернатых. Обидно, но по этой причине местные любители мурлык лишены радости завести дома парочку пушистиков.

В Лонгйире достаточно развитая инфраструктура

Так как местная экономика ориентирована на туризм, то здесь имеются все блага цивизации, хорошо развита инфраструктура. Туристы могут остановиться в отелях, среди которых есть даже фешенебельный 4-звездочный Radisson Blue. Всюду принимают к оплате карты, есть большой супермаркет, бары и рестораны.

В городе построен храм, кинотеатр, школы, студенческий центр, музей, галерея и ночной клуб. Церковь открыта круглые сутки, в ней проводятся не только службы, но и культурные мероприятия.

Зимой по городу люди часто передвигаются на снегоходах или с помощью ездовых собак.

Местные живут в темноте 4 месяца в году

4 месяца в году здесь постоянно темно. Представьте себе жизнь в таких условиях, когда за 120 дней ни разу не проглядывает солнце, даже на секунду. Окончания полярной ночи местные ждут с нетерпением и каждый год в честь первого появления света празднуют фестиваль солнца. Но есть в северном году и другие 4 месяца: в полярный день светло даже в полночь.

Здесь нет аптек

Как-то не принято болеть в Лонгйире, оттого и аптек здесь не увидеть. Кое-какие препараты и витамины можно купить в супермаркете, но на этом все. Видимо, местные жители могут похвастаться отменным здоровьем.

В Лонгйире живет очень много тайцев

Это может показаться странным, ведь жители юго-восточной страны не слишком привычны к холодам, но тайцев в городе действительно много. Это 2-й по численности народ в Лонгйире после норвежцев. Поэтому здесь есть тайский ресторан и супермаркет и каждый год проводится фестиваль культуры Таиланда. А вообще местные жители называют свой город мегаполисом в миниатюре, ведь в нем живут выходцы из 50 стран мира.

Люди снимают обувь в помещениях, даже в некоторых ресторанах

На острове существует традиция снимать обувь в помещении, даже в гостиницах и некоторых ресторанах. Идет она от шахтеров: те оставались босиком при входе в дом, чтобы не вносить за собой угольную пыль. В некоторых местах вам даже предложат тапочки разного размера, например в Культурном центре и в Музее Свальбарда.

А вы бывали на Севере? Может быть, вы там живете? Какие любопытные особенности региона вам известны?