Как живут люди в краю вечных льдов — Гренландии (Спойлер: им не нужны дороги)

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Наверняка вы задумывались, почему название Гренландии буквально переводится как «зеленая страна», хотя ей впору было бы называться страной айсбергов и вечных льдов. То ли автор этого наименования викинг Эрик Рыжий приврал, надеясь заманить на остров побольше людей, то ли тысячу лет назад климат был теплее — мы можем лишь строить догадки. Зато мы точно знаем, что жизнь в Kalaallit Nunaat (так называют Гренландию ее обитатели) пусть и сурова, но по-своему прекрасна. Там можно не только кататься на каяках и любоваться северным сиянием, но и варить пиво, играть в футбол и купаться.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с этим ледяным островом поближе и убедиться, что жить, и довольно неплохо, можно даже на краю света.

Гренландия является частью Дании, но не входит в Евросоюз

Возможно, не все об этом знают, но Гренландия — это не страна, а автономная часть Королевства Дания, несмотря на то что физиографически она является частью Северной Америки. При этом Гренландия не входит в Европейский союз, так как в свое время население не устроили квоты Европейского экономического сообщества относительно вылова рыбы и креветок.

У гренландцев есть свой флаг, парламент — ландстинг, правительство во главе с премьер-министром Кимом Нильсеном, а также верховный комиссар Микаэла Энгель. Судебная система, добыча полезных ископаемых, финансовое регулирование и многие другие сферы контролируются самой Гренландией, в то время как за Данией остаются международные отношения и оборона.

А на этом фото запечатлена королева Дании Маргрете II со своим супругом, принцем Хенриком, во время официального визита в Гренландию. В честь этого события королевская чета облачилась в национальную одежду гренландцев, причем ее женский вариант гораздо ярче мужского. Узор на широком воротнике символизирует северное сияние, а цвет сапогов-камиков означает, что королева замужем, — незамужним женщинам полагаются белые камики.

Это самый большой остров в мире, но лишь малая его часть пригодна для жизни

Если не брать во внимание Австралию, которую принято считать континентом, то Гренландия — это самый большой в мире остров, находящийся в 4 временных зонах. Большая часть острова (81 %) непригодна для жизни из-за ледяного щита, а климат в Гренландии арктический даже на свободных от ледника прибрежных участках. Но он значительно смягчается за счет теплого течения на юго-западе острова, поэтому летом тут можно найти немало ярких пятен.

И конечно, в Гренландии можно наблюдать такое типичное для высоких широт явление, как полярное сияние. А чистое и темное из-за отсутствия крупных городов небо прекрасно подходит для наблюдения за звездами. На фото вы видите одну из достопримечательностей этого региона — природный бассейн, о котором мы вам еще расскажем в этой статье.

Город Нуук — одна из самых маленьких столиц мира

На сегодняшний день в самом крупном городе Гренландии и ее столице проживает около 17 тыс. человек, что по общемировым меркам довольно мало, и многие жители так или иначе знакомы друг с другом. Вот так выглядит центр Нуука — мало домов, буквально несколько автомобилей и совсем немного людей.

Несмотря на малые размеры и нетипичный для столицы провинциальный вид, в Нууке есть все блага цивилизации: интернет, мобильная связь, магазины и кафе, в которых можно расплачиваться картой, музеи, церковь, а еще футбольный стадион, учебные и медицинские учреждения.

Находится Нуук в наименее холодной зоне острова, поэтому море там не замерзает круглый год, что создает благоприятные условия для рыболовства. Температура летом иногда поднимается до 21 °С, хотя снег может выпасть когда угодно. Но, как видите, местных жителей, включая самых юных, вовсе не пугает прохладное арктическое лето, они смело принимают солнечные ванны.

На острове практически полностью отсутствуют дороги

Дороги в Гренландии есть только в пределах населенных пунктов, а если вам нужно попасть из одного города в другой, то в этом случае придется сделать это по морю или по воздуху — на вертолете или самолете. Рейсы осуществляются авиакомпанией Air Greenland, которая также осуществляет регулярное сообщение со столицей королевства — Копенгагеном.

В северных регионах острова распространен еще один вид транспорта — собачьи упряжки, для которых на немногочисленных дорогах существуют специальные предупреждающие знаки. Сани, запряженные собаками, являются не только традиционным средством передвижения, но и популярным аттракционом для туристов.

Гренландцы сохраняют древние традиции, но при этом открыты всему новому

Около 90 % жителей Гренландии — эскимосы, или, как они сами себя называют, калааллиты или инуиты, остальные 10 % — датчане и другие европейцы. Основной язык на острове — гренландский, но распространен и датский. Кроме того, многие, особенно молодые люди, говорят еще и по-английски.

Обратите внимание на одежду девушки — на ней тот же традиционный наряд, что и на королеве Дании в начале статьи. Жители острова носят эти костюмы в дни значимых событий, например в честь национальных и религиозных праздников, окончания учебного заведения или свадьбы.

Что касается занятий гренландцев, то они во многом остались традиционными: охота, рыболовство и морской промысел, изготовление амулетов, украшений и других предметов искусства. В наше время к ним прибавилась работа в сфере добычи полезных ископаемых, обслуживания, туризма и консалтинга. Пользуются спросом профессии в области медицины и образования, где часто бывают заняты приехавшие из Европы датчане.

В отличие от соседней Исландии, там есть комары

Известный факт: в Исландии, сравнительно близкой к Гренландии, комаров не бывает — из-за специфического климата их личинки там просто не успевают развиться во взрослых особей. Казалось бы, этих кровососущих насекомых не должно быть и в Гренландии, тем не менее летом их там довольно много, к тому же они крупные и агрессивные.

Так что туристам непременно стоит запастись антимоскитным спреем или даже подумать о такой серьезной защите, как накомарник.

В Гренландии есть горячие источники и голубые реки

Интересно, что причина появления таких источников в Гренландии — не вулканическая активность, как в Исландии, а трение участков земной коры друг о друга. Самый известный в Гренландии горячий источник находится на острове Уунарток и прекрасно подходит для водных процедур — его температура составляет 38 °С. Считается, что этот природный бассейн был открыт викингами около 1 000 лет назад.

А вот еще одна природная достопримечательность Гренландии: в результате таяния льдов образуются каньоны со своего рода реками голубого цвета, в которых можно плавать на каяке — традиционной лодке народов Арктики. Кстати, вода на острове очень чистая, так что ее можно пить из крана без предварительного фильтрования или кипячения.

Продукты, особенно свежие фрукты и овощи, очень дорогие

С земледелием в Гренландии дело обстоит туго, хотя местные фермеры все-таки приспособились выращивать некоторые культуры. Овощи и фрукты доставляются из-за рубежа и стоят недешево. Зато доступны рыбные и мясные деликатесы, среди которых есть весьма специфичные. Например, матак (гренландская жвачка) из кожи и жира кита, а также кивиак — туша тюленя, нафаршированная птицами и закопанная в землю для ферментации.

Также к дорогим товарам относятся табачные изделия и алкоголь. В отношении последнего на острове действует ряд ограничений: спиртное не продается после 13:00 по субботам и после 18:00 в будние дни. Кстати, в Гренландии есть своя пивоварня, которая была открыта в 2006 году в городе Нарсак. Пиво марки Greenland Brewhouse производится с использованием местной ледниковой воды и экспортируется в Данию.

Бесплатное образование и медицина

Медицинское обслуживание, включая стоматологию, бесплатно для всех жителей Гренландии. Самое крупное лечебное учреждение — госпиталь королевы Ингрид в Нууке. Он оснащен всем необходимым, однако в самых сложных случаях больного могут переправить по воздуху в Данию — это занимает чуть больше 4 часов.

Каждый житель Гренландии имеет право получить высшее образование за счет правительства в любом месте Северной Америки или Европы либо в Гренландском университете (на фото), помимо которого также имеются пединститут, медицинский колледж и другие учебные заведения.

10 % жителей Гренландии — футболисты

Самым популярным видом спорта в Гренландии является футбол, причем в качестве футболистов там официально зарегистрированы 5 000 человек, а это почти 10 % всего населения острова. Самая успешная команда Гренландии на сегодняшний день — «Б-67» (B-67) из Нуука, которая одержала 12 побед в национальном футбольном чемпионате.

В Гренландии довольно трудно найти ровные участки, подходящие для футбольного поля, да и устроить там стадион с естественным травяным покрытием почти невозможно. Командам приходится довольствоваться искусственным газоном или вовсе обходиться без покрытия, как на стадионе в Уманаке. Зрителям там тоже не слишком удобно — вместо трибун они размещаются прямо на скалах, примыкающих к футбольному полю.