Как живут амиши — люди, которые устояли перед соблазнами цивилизации и придерживаются традиций XIX века

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В таких высокоразвитых странах, как США и Канада, проживает около 330 тыс. старообрядцев, которые являются приверженцами традиционного образа жизни. Они отвергают все достижения цивилизации и ведут себя так, будто на дворе XVIII или XIX век. Они называют себя амишами, носят одежду старинных фасонов, ездят на повозках, запряженных лошадьми, пашут землю плугом и совершенно не пользуются электричеством.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как живут представители этой группы, и мы отыскали 30+ малоизвестных фактов о них.

В 1693 году последователи проповедника-анабаптиста Якоба Аммана, который выступал за буквальное толкование Библии, стали называть себя амишами. В начале 1700-х годов из-за преследования со стороны властей европейских стран они начали эмиграцию на север и восток США и в Канаду. Попав в Америку, представители этого движения не сумели сохранить свое единство и разделились на амишей старого обряда (их большинство) и нового. В этих общинах существуют строгие правила поведения, описанные в «Орднунге» и затрагивающие большинство аспектов повседневной жизни. Каким же традициям и принципам следуют члены этой общины?

Отношение американцев к ним диаметрально противоположное. Одни считают их безобидными чудаками со своими тараканами в голове. Другие восторгаются и ездят на их фермы с экскурсиями. А третьи испытывают явное раздражение и недоброжелательность. И только потому, что в их общинах жизнь течет спокойно и уверенно, у них нет преступников, они счастливы и здоровы.

Кстати, если вы хотите еще больше узнать о жизни аманитов, советуем посмотреть фильм «Свидетель» (1985) с Харрисоном Фордом в главной роли. Режиссер этого романтического триллера показал жизнь и быт старообрядцев с чрезвычайной точностью.

А вы смогли бы отказаться от всех благ цивилизации и жить так, словно на дворе XIX век?