Как живут амиши — люди, которые устояли перед соблазнами цивилизации и придерживаются традиций XIX века
В таких высокоразвитых странах, как США и Канада, проживает около 330 тыс. старообрядцев, которые являются приверженцами традиционного образа жизни. Они отвергают все достижения цивилизации и ведут себя так, будто на дворе XVIII или XIX век. Они называют себя амишами, носят одежду старинных фасонов, ездят на повозках, запряженных лошадьми, пашут землю плугом и совершенно не пользуются электричеством.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, как живут представители этой группы, и мы отыскали 30+ малоизвестных фактов о них.
В 1693 году последователи проповедника-анабаптиста Якоба Аммана, который выступал за буквальное толкование Библии, стали называть себя амишами. В начале 1700-х годов из-за преследования со стороны властей европейских стран они начали эмиграцию на север и восток США и в Канаду. Попав в Америку, представители этого движения не сумели сохранить свое единство и разделились на амишей старого обряда (их большинство) и нового. В этих общинах существуют строгие правила поведения, описанные в «Орднунге» и затрагивающие большинство аспектов повседневной жизни. Каким же традициям и принципам следуют члены этой общины?
- Амиши (они же анабаптисты, аманиты) говорят на пенсильванско-немецком диалекте.
- Почти все они произошли от 200 предков-основателей, а так как образуют семьи только с представителями своего круга, в их среде достаточно высок уровень некоторых наследственных заболеваний. В то же время показатели здоровья амишей в 2 раза лучше, чем у любого американца. Это благодаря здоровому образу жизни. А еще среди них общая заболеваемость раком ниже, чем в целом по США.
- Аманиты не строят церкви и храмы, а практикуют богослужения в доме одного из членов сообщества. Крещение они совершают в сознательном возрасте — в период от 16 до 25 лет. Кстати, аманиты совершенно не участвуют в миссионерской деятельности, пытаясь обратить в свою веру как можно больше людей.
- Амиши — отъявленные пацифисты и не приемлют насилие ни в какой форме. Поэтому они не принимали участие ни в одной войне и не проходят военную службу.
- Аманиты — одна из самых быстрорастущих групп населения в мире. В среднем в их семьях по 7 детей. У фермеров обычно еще больше детей, так как для выполнения сельскохозяйственных операций нужны рабочие руки.
- Они не принимают социальную помощь от государства и других внешних организаций, а предпочитают помогать больным и пожилым членам сообщества своими силами. К тому же они не платят никаких налогов, не получают пенсию и не пользуются страховкой.
- Амиши горой стоят друг за друга и готовы прийти на помощь в любой момент и по любому поводу. К примеру, если молодой семье нужен новый дом, собираются десятки, а то и сотни мужчин и за один-два дня поднимают огромный деревянный дом, причем под ключ.
- Дети ходят в школы, построенные силами общины и представляющие собой однокомнатные домики. Маленькие амиши учатся всего до 8-го класса и после этого не стремятся получать высшее образование. Во время учебы им дают только те знания, которые могут пригодиться на фермах: анабаптисты считают, что такой базы вполне достаточно для взрослой жизни. Учительницами обычно работают молодые незамужние девушки, которые сами недавно окончили школу.
- В целом дети строго подчиняются родителям, они не смеют им перечить, кривляться, злиться, ругаться и сквернословить. Иначе последуют телесные наказания. Поэтому непослушание у анабаптистов встречается редко.
- Когда подростку исполняется 16 лет, для него наступает период румспринга: ему разрешается увидеть мир и сравнить с тем, чему его учили в семье. В течение нескольких лет он может делать все, что ему заблагорассудится, причем община будет все это оплачивать. Но затем амиш должен решить, остается он в цивилизованном мире или возвращается в общину. Если он отказывается вернуться в семью, то от него навсегда отворачиваются все, в том числе родители и сестры/братья. Интересно, что абсолютное большинство в итоге решает остаться в общине. А отвергнутыми чаще всего становятся девушки, особенно привлекательные, которые успевают найти в большом мире друзей или любимых.
- До свадьбы у пары нет интимных отношений. Молодые могут отдыхать на одной кровати, но при этом будут отгорожены друг от друга специально приспособленной доской или одеялами. В некоторых случаях мама невесты может пошить для нее холщовый мешок, в котором девушка должна спать всю ночь. И так на протяжении целого месяца.
- Свадьбы аманиты играют, как правило, в ноябре — начале декабря, причем по вторникам и четвергам. Невеста надевает голубое льняное платье, которое она может носить и в будущем, на других торжественных мероприятиях. Брачная церемония длится всего несколько часов, после которой все собираются на банкете, беседуют и поют церковные песни. Первую брачную ночь молодые супруги проводят в доме родителей невесты.
- Разводы, аборты у них неприемлемы. Контрацепция по сути не запрещена, но не получила широкого распространения, так как большое количество детей считается благом.
- Женщина в общине в первую очередь домохозяйка. На ней лежат обязанности готовить еду и помогать соседям.
- Пожилых немощных стариков амиши не сдают в дома престарелых, а поочередно ухаживают за ними до конца их жизни.
- Амишам запрещено использовать современные транспортные средства. Передвигаются они на конных повозках со стальными колесами. Повозки чаще всего полностью обиты черной кожей. Они их называют «багги» (от слова bug — «жук», а buggy — «жучок»). Также на телегах установлены масляные или керосиновые фонари.
- В то же время им не запрещено нанимать водителей фургонов и фур, чтобы, например, раз в месяц съездить в бакалейный магазин или в гости в другие общины, расположенные далеко. Дело в том, что за один раз на лошади можно проехать не более 40 км, затем ей требуется продолжительное время для отдыха. Таким образом старообрядцы могут отъезжать от дома максимум на 20 км. Кстати, поездки на автобусах и поездах тоже допускаются. А для личного передвижения нередко используются самокаты.
- Трудоемкая работа считается благочестивой, а многие технологические достижения — нежелательными, поскольку они уменьшают потребность в тяжелой работе, а еще дают молодым фермерам слишком много свободного времени. К примеру, для полевых работ они используют лошадей и плуги.
- Члены общин носят простую однотонную одежду, причем ее стиль совершенно не менялся. Мужчины носят рубашки, брюки на подтяжках, костюмы и широкополые соломенные или черные фетровые шляпы. При этом надевать перчатки, галстуки, ремни и кроссовки строго запрещено. Мужчины после свадьбы отращивают бороду и в то же время избавляются от усов, так как они запрещены из-за ассоциации с армией.
- Женщины носят длинные платья простого кроя и приглушенных цветов, часто в сочетании с фартуками. На голове одинокие дамы носят черные шляпы, замужние — белые. Также им запрещено носить любые украшения, так как считается, что они привлекают внимание к телу. Еще непозволительно краситься и стричь волосы.
- Всю одежду они шьют сами и при этом не применяют пуговицы. Вместо них старообрядцы используют систему крючков, петель и завязочек, а также металлические застежки. В целом все члены общины должны быть равны и ничем не выделяться.
- В теплую погоду многие дети амишей ходят босиком, в том числе в школу.
- У всех амишей запрещены интернет, телевидение, радио, газ и электричество (считается, что провода объединяют с внешним миром, чего не позволяет их религия). Но некоторые из сторонников нового обряда допускают использование тракторов и грузовых автомобилей, а также электричества на придомовой территории, но не внутри дома. Но такое послабление наблюдается крайне редко.
- Также у менее консервативных аманитов на кухне могут быть холодильники, работающие на природном газе или с керосиновыми двигателями. А среди старообрядцев в некоторых общинах может быть разрешено использование даже солнечных батарей и тепловых солнечных панелей.
- В экстренных случаях амиши могут воспользоваться телефонной будкой, установленной посреди поселения.
- Анабаптисты не танцуют и не слушают музыку, кроме церковного хорового пения.
- Им запрещено выращивать цветы для красоты, в праздники они могут украсить свои дома пучками базилика или сельдерея.
- Амиши зарабатывают себе на жизнь сельским хозяйством и ремесленничеством. Так как они совсем не используют антибиотики, пестициды, химикаты и другие добавки, то выращенные ими овощи, фрукты и животноводческие продукты очень ценятся среди приверженцев здорового питания. Эти экологически чистые продукты стоят немало, и позволить себе их могут лишь богатые американцы. Кстати, их выпечка считается самой вкусной в США, так как сделана только из натуральных ингредиентов.
- Отчасти поэтому среди аманитов много состоятельных даже по американским меркам людей. К тому же они не покупают машины, у них нет ипотеки, они не тратятся на одежду, украшения, косметику, не употребляют спиртное, а только и делают, что работают от зари до зари.
- Кстати, амиши еще и отличные плотники и столяры, они делают качественную деревянную мебель, которую затем продают по высоким ценам. Спрос на такие изделия огромный, так как они крепкие и надежные.
- А женщины в свободное от домашних дел время шьют килты — лоскутные одеяла и ковры со сложнейшей геометрией узоров, которые тоже затем продаются на специализированных рынках и аукционах.
- В свободное время, которого у амишей не так много, они играют в активные игры, катаются на роликах, плавают на лодках, купаются в океане. Причем купаются они обычно, не снимая одежду.
- У детей незатейливые самодельные игрушки, кукол они тоже шьют сами. Причем у них совсем нет лиц. Такие тряпичные куклы, по мнению старообрядцев, должны удержать детей от гордости и тщеславия.
- Еще амиши не любят фотографироваться и сами этого не делают. Заметьте, что бóльшая часть фото с ними сделана украдкой или со спины. Хотя иногда они допускают снимать их в непринужденной обстановке.
- Отношение американцев к ним диаметрально противоположное. Одни считают их безобидными чудаками со своими тараканами в голове. Другие восторгаются и ездят на их фермы с экскурсиями. А третьи испытывают явное раздражение и недоброжелательность. И только потому, что в их общинах жизнь течет спокойно и уверенно, у них нет преступников, они счастливы и здоровы.
Кстати, если вы хотите еще больше узнать о жизни аманитов, советуем посмотреть фильм «Свидетель» (1985) с Харрисоном Фордом в главной роли. Режиссер этого романтического триллера показал жизнь и быт старообрядцев с чрезвычайной точностью.
А вы смогли бы отказаться от всех благ цивилизации и жить так, словно на дворе XIX век?
Фото на превью depositphotos