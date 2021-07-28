Как живется в Катаре — нефтяном рае, где снимают жилье за $ 3 500 в месяц, а у лошадей есть свои джакузи

Привет, меня зовут Алина. В Катаре мы с семьей живем чуть больше года. До этого были Турция, Испания, Эмираты и моя родина — Алматы (Казахстан). А в этой арабской стране мы оказались из-за нового витка в карьере моего мужа-пилота.

Думаю, читателям AdMe.ru будет интересно узнать, как обстоят дела в богатой нефтяной стране, где на 300 с небольшим тысяч местных граждан приходится более 2 млн экспатриантов. Ну и в качестве бонуса к статье я подскажу, что делать туристам в Катаре.

Здесь приходится тщательно следить за тем, как ты одет

Когда я переезжала в Катар, думала, что тут, как в Эмиратах, можно все, только без экстрима. Но оказалось, что здесь все немного консервативнее. Прошлым летом пришлось купить себе платья ниже колен и пару накидок, а то весь мой гардероб был сплошной подставой - шорты и топы на бретельках. В жилом комплексе ходить можно в чем угодно. Есть еще один район для экспатов — Pearl, где тоже можно позволить себе привычную для нас одежду. А вот в публичных местах вроде торговых центров, старинного базара и набережных будьте добры прикрыть плечи и колени. Иногда забудешься, поедешь в молл в шортах, так назад и возвращаешься. В итоге теперь я стала держать в бардачке что-нибудь на замену.

Пара слов о местной семейной жизни

У многих моих знакомых по 10 братьев и сестер и минимум 2 матери (вторая — мачеха), то есть их отцы обычно женились дважды. Кстати, для второго брака нужно разрешение первой жены. И если она против, то официального брака не будет. У одной моей подруги мать ушла от отца, как только тот заявил ей, что хочет жениться второй раз. То есть официально они все еще были в браке, но вместе уже не жили. Она уехала от него в Лондон. Так что не все арабские женщины соглашаются делить мужа. Нынешнее поколение и вовсе не хочет иметь нескольких жен одновременно. Молодым людям проще развестись, а потом жениться снова. — С одной женой-то не просто, а с двумя — это же прямой путь к инсульту! — сказал мне как-то один местный парень. — А я жить хочу. Кроме того, их же еще обеспечивать одинаково надо. Одной - Lexus, второй - такой же... Нет, съедят!

А ходит ли катарская молодежь на свидания?

Мм... Сначала официальные сведения: до брака запрещено встречаться без родителей или родственников.

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А теперь неофициальная информация, которую вы не найдете в путеводителе: некоторые мои местные знакомые все же умудряются ходить на свидания. Главное, чтобы это были не публичные места, где их может увидеть кто-нибудь из многочисленных членов семьи.

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«Можно назначить встречу за границей. Я, к примеру, часто бываю в Лондоне. Вот я своему парню и говорю: „Увидимся в июле. Сходим в кино, покатаемся на лодке и посидим в кафе. Там уже нет ни родственников, ни любопытных глаз“», — делится со мной одна девушка.

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Есть еще один вариант — встретиться тайно так, чтобы видеть друг друга, но не близко. Он садится в кафе за один столик у окна, а она — за другой у стены. Изредка, поглядывая друг на друга, они переписываются по телефону. Сюжетов много, хоть фильм снимай!

Сколько стоит жить в одной из самых богатых стран мира

Катар — дорогущее место. Если бы не отличный соцпакет у мужа на работе, вряд ли мы бы здесь выжили. Начну с того, что нам оплачивает компания: — квартира с мебелью в неплохом комплексе, но в отдаленном от моря районе, включая коммуналку — $ 3 500 в месяц (есть дешевле, есть дороже — зависит от района и площади жилья); — школа для старшего ребенка — $ 8 300 в год; — автобус в школу — $ 230 в месяц. Теперь ежемесячные траты из нашего кошелька: — няня, она же помощница по дому — $ 800; — продукты — около $ 900; — бензин — $ 100–130; — интернет для дома и двух телефонов — $ 200; — развлечения и всякие незапланированные траты (посиделки в кафе, кино, маникюр) — $ 200–300. В итоге без аренды жилья и оплаты школы наша семья из 4 человек тратит $ 2 200–2 300. Но это, если считать по минимуму. На деле, если честно, всегда выходит больше.

Минусы жизни в Катаре

Как я уже говорила, тут высокие цены и строгий дресс-код. Придется привыкать к особенностям климата. Как шутят приезжие, в Катаре два времени года: лето и очень жаркое лето. Хотя бывает здесь еще и раннее лето, когда мы ходим в кожаных куртках. С конца мая по середину октября на улице +40–50 °С и высокая влажность. Купаться в бикини можно только жителям одного района на частных пляжах у дома и туристам на пляжах при отелях. Мало зелени. Несмотря на наличие парков и высаженных деревьев, экспаты больше всего скучают по лесам, полям и степям.

Как мы искали помощницу по хозяйству

Переехать на Ближний Восток я хотела не только из-за оплачиваемой компанией квартиры и учебы детей. Я всегда мечтала, что у меня будет помощница по дому — она же няня, она же правая рука, нога и спаситель. В здешних семьях это в порядке вещей.

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Помощницы тут делают все: сидят с детьми, прибирают в доме, а если повезет, то еще и готовят. В общем, не жизнь, а малина. Вот только поиск «той самой» может занять месяцы, если не годы. В Катаре у нас какое-то время работала кенийка. Она была вся такая «хэй, йо» и «no problem». Жаль, нашла наша Джуди себе работу в офисе и была такова. Теперь у нас Эдна из Филиппин. Вчера погуляли немного с мужем, пока младший спал, а старший разбирался с Lego под надзором няни. Возвращаемся, а там салат наструган, обед разогрет, полы чистые — красота!

Школа

Хнык-хнык... Утирала я материнскую слезу, подшивая штаны своего старшего перед его первым школьным днем. Ему 4,5 года, но по местным порядкам в 3 года дети уже идут в школу. В первые 2 года — подготовительная программа, а потом — добро пожаловать в «year one» (1-й класс). Поступить в хорошую катарскую школу как в лотерею выиграть. Не всегда есть места. Все записываются на сентябрь еще с ноября-декабря предыдущего года. Потом надо сдать тесты, и не факт, что получится пройти. Все классы названы не по буквам, как у нас, а по названиям стран. Нам досталась Индия. В классе 19 детей. На всех один учитель и один ассистент. Педагоги в основном из Англии, но есть и из других стран. В школе — футбольное поле, теннис, баскетбол, музыкальная студия, несколько детских площадок. Все новое и словно из будущего. Чтобы привить детям любовь к чтению, уроки часто проводят в школьной библиотеке. Дети сидят на подушках и читают (а кто еще не научился — просто картинки разглядывает). А еще бывают вылазки в музеи и пикники на море, когда все собирают в воде ракушки и ищут крабов. Сын, естественно, счастлив.⠀

Дождь в Катаре — настоящее чудо

Дождь на моей родине — так себе событие, а здесь — манна небесная. Клерки бросают работу, собираются у окон и смотрят, как крупные капли разбиваются о землю. Каждый думает о доме: о том, как в Москве, Лондоне, Ташкенте или Алматы идет дождь, как люди спешат с работы домой, пряча голову под разноцветными зонтиками и сумками, прыгают через лужи. Недавно тут началось все с песчаной бури, а потом вылилось во вселенский потоп с залитыми туннелями и настоящими водопадами с дорожных развязок. — Почему, — спрашиваю своего мужа, который, хоть и пилот, но на минуточку бывший инженер-механик на стройке, — не сделают нормальную сточную систему от дождей? — Нет смысла. Во-первых, дорого, а во-вторых, дожди здесь идут слишком редко. Дешевле выкачать воду специальными машинами.

Почему иногда хочется позавидовать здешним лошадям

В Катаре я впервые в жизни увидела плывущую лошадь! И делала она это в специальном, предназначенном именно для нее, бассейне. А еще я видела коня на беговой дорожке. А потом — джакузи для лошадей. Здесь разводят лошадей для сохранения породы, тренировок, выставок и соревнований. И относятся к этому со всей серьезностью. Тут и круглосуточная больница только для лошадей, и отель для жокеев, и ресторан органической еды, и треки для скачек, и арены. Есть даже «отель» для лошадей на 750 стойл. Даже вспомнился мой любимый Маяковский: «Деточка, все мы немножко лошади». А почему бы и нет, если это какая-нибудь красивая, шикарная, элегантная милаха из королевской конюшни со своим бассейном, джакузи, спортзалом и массажистом.

Бонус: за какими впечатлениями нужно ехать в Катар

Говорят: «Да у вас там жара круглый год! Сплошная пустыня! Да что там делать?» Ну-у-у в 2022 году все узнают о крошечной, но очень богатой пустынной стране благодаря чемпионату мира по футболу. Кстати, жара тут только с июня по сентябрь. Но с октября по май кроме того, что вы можете выбрать традиционные развлечения типа сафари на джипах и квадроциклах, купание в море, отдых в пятизвездочных отелях и шопинг в огромных торговых центрах, стоит: — затеряться среди узких улочек старого арабского базара и встретить носильщиков, которые работают здесь со времен, когда нефть в Катаре еще не нашли; — побывать в Национальном музее, созданном в форме «desert rose» («цветка пустыни») по проекту французского архитектора Жана Нувеля; — зайти в Музей исламского искусства, который находится на искусственном полуострове; — залипнуть у 14 скульптур «Чудесное путешествие», показывающих развитие эмбриона от зачатия к рождению. И это я еще не написала про крутую библиотеку, искусственные острова Pearl, современную Венецию и другие здешние чудеса.